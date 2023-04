MILANOVIĆ REŠETA SVE REDOM! Opet se posvadio s novinarkom, nova poruka Plenkoviću: ‘Ovako kako te gledam vidim da si neinteligentni ulični lopov’

Predsjednik Zoran Milanović u petak je dao izjavu za medije, nakon što je sudjelovao na sajmu “Zagorje – Bajka na dlanu”.

Predsjednik se najprije osvrnuo na ostavku ravnateljice USKOK-a Vanje Marušić. “Imaju ogromnu moć, nikakvu kontrolu, mogu hapsiti ministre na aktualnoj dužnosti, prema tome, ta cijela priča je grozna, a najjezivija mi je prema jednom vozaču kojem ime ne znamo. Vidjeli smo da ništa nije zgriješio.”

“Ne znamo ime, kao da se radi o fosni, o gredi na skeli”, dodaje Milanović. “Kad bi odustali od progona tog nesretnika, ostala bi osobna vendeta Plenkovićeve političke akvizije prema šefici USKOK-a čiju je ostavku njezina šefica već tražila, da bi prije pola godine Marušić bila jedina kandidatkinja za šeficu USKOK-a. Onda nam DORH prvi dan laže, nije prvi put”.





“Cijena ljudske sudbine je nikakva. Vozač, Jozef K, sad će strepiti od disciplinskog progona”, navodi dalje i kaže da su u pitanju osobni obračuni.

Osvrnuo se i na Zlatu Hrvoj-Šipek, glavnu državnu odvjetnicu. “Glavna državna limarka obilazi premijera i razgovara o materijalnim pitanjima i problemima s kojima se suočava DORH. Voze se u autima koje im je dala SOA koja to popravlja iz svog fonda.”

“Trebao je s vozačem razgovarati. O čemu oni imaju razgovarati? Koje su to teme? Vidjeli smo da razgovara i nasamo. Baš me zanimaju ta blagoglagoljenja. Ja tako nešto nisam radio. Moja dužnost je da budem kritičan i direktan.

U stručnost gospođe Marušić ne ulazim. Kada vidim da je naručeno vještaćenje protiv Todorića, koje nije bilo razmatrano niti minute, pitam se zna li itko koji je tu posao?”, rekao je Milanović.

Osvrnuo se i na jučerašnji sastanak premijera Andreja Plenkovića i Hrvoj-Šipek. “O čemu imaš razgovarati s državnim odvjetnikom, koje su to teme? Vidjeli smo da razgovaraju i nasamo, kako izgledaju ti razgovori? Ja te vrste razgovora nisam vodio.”

Milanović je ranije prozvao Vladu zbog Izvješća o obrani, navodeći i da nije bilo zatraženo njegovo mišljenje, a ministar obrane Mario Banožić je poručio da tu nije bilo friziranja i da predsjednik laže da se trebalo tražiti njegovo mišljenje.









“Je li se do dolaska Plenkovića ovako razgovaralo, je li netko nekom rekao da lažeš? Dolaskom gojenca to se mijenja. Ja moram pucati istim kalibrom. To lažeš je došlo s AP-om”, kaže Milanović.

“Na dan kad pokušavaju prevariti hrvatsku javnost, kad to šalju bez mišljenja predsjednika, ovako si ga dobio. Lažeš zašto nisi poslao na očitovanje, ovako kako te gledam vidim da si neinteligentni ulični lopov”, nastavio je Milanović. “Ovo su ulični lopovi, džepari. Mišljenje ne obvezuje. Sadržaj je bitan, a u njemu su obmane, laži.”

“Zašto ste čekali jučerašnji trenutak da progoviorite o tome? Zašto niste ranije i konkretnije?”, upitala ga je jedna novinarka.









“Izbio je zadnji stadij rata i o tome sam morao početi govoriti javno. Svi o tome govore. Neće valjda Hrvatska šutjeti. Kažete mi da nisam govorio o tome. Molim?”, rekao je Milanović Novinarki.

“Oprostite, dajte mi neki savjet, kada se to radi? Navodim vam primjere kada sam o tome govorio, a zašto sam izdao priopćenje prekjučer? Pa zato jer se o tome priča o Saboru. O tome trebaju zastupnici, kojima se laže, glasati u Saboru. Je li vam to dovoljan razlog? Baš zato sam čekao do jučer. Da vidim hoće li se nešto promijeniti. I onda, na dan kada pokušavaju prevariti hrvatsku javnost, kako ih gelda i vidim da su neinteligentni ulični lopovi, vido sam da je pravi trenutak. Je li vam to jasno ili ćemo sada završiti nevermind?”, rekao je Milanović novinarki.