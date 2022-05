MILANOVIĆ RAZOTKRIVA PREMIJERA: ‘Evo što Plenković radi, ono što želi u Bruxellesu ne može dobiti ako pisne kao ja. Jandroković će mu zabiti vile u leđa i piknuti sebe’

Autor: M.P.

Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjelovao je na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda u prigodi Dana Grada i blagdana sv. Ivana Nepomuka, zaštitnika Grada.

Milanović se prigodno obratio na sjednici. Na početku je govorio o slobodi.

“To nije božje sjeme da ti se samo da, za nju se treba izboriti, gledali smo zadnje dvije godine da se u nju olako zadire. Nije dobro olako odricanje od slobode, moramo razlikovati red, poredak, slobodu, anarhiju, tu se prepoznaju uređene zajednice. Mala država, kada se veliki tuku, mali narodi idu pod stol. To je ušlo u povijest, ne slažem se s tom poslovicom, pod stol idu pijanci. No, kada se veliki tuku, mali se odmiču od stola da imaju oštriji pogled”, rekao je.





Sladoled kod ‘lokalnog Albanca’

“Mala nacija kao što je naša je nacija koja mora gledati svoj posao i svoje interese, gledati kako to ostvariti, ne s figom u džepu, ali spremna u trenutku kada je nacionalni interes ugrožen svim mogućim diplomatskim sredstvima ostvariti naš interes. Što je naš interes? Naš interes su europski fondovi, vi ste uspješni u usporedbi s onih više stotina jedinica lokalne samouprave, kakvi smo u usporedbi sa svijetom, Europom, državama koje su ušle u EU prije nas i uspješnije su? To me zanima. Zanima me još nešto, koliko je to stvarna dobit, koliko stvarno od toga inkasiramo i s čim se to uspoređuje, taj napor mora biti centraliziran, mi smo u tom naporu na dnu. Hrvatska godišnje ubere pet milijardi kuna više nego što uplati, novac za poljoprivredu je socijala. Kada maknemo tu europsku poljoprivrednu socijalu, koja Hrvatsku neće učiniti velesilom, ostalo nam je manje od 3 milijarde kuna.”

“Turska je malo veća od Hrvatske, moramo biti svjesni svijeta u kojem se nalazimo, on nije zao, ali ako se sami ne pobrinemo za sebe, nitko nas neće čuvati, kada govorimo o slobodi, kada sam bio dječak, moj prvi dolazak ovdje bio je kada sam imao šest godina, trebao sam ići u osnovnu školu, vraćali smo se, roditelji, brat i ja, s puta iz Bugarske 1973., tamo je radio moj ujak, bio je jugoslavenski diplomat, na putu natrag stali smo u Slavonskom Brodu kod neke rodbine, bio je srpanj. Roditelji su nas pustili slobodno da šetamo gradom, u tupo poslijepodne, da idemo u slastičarnu, kod lokalnog Albanca. To je sloboda roditelja koji su nas slobodno puštali van to je bilo vrijeme političke neslobode. To je bilo dvije godine nakon gušenja hrvatskog proljeća”, dio je predsjednikovog govora.

‘Plenković pikira jedan od dva posla u Bruxellesu, zna da ih ne može dobiti ako pisne’

Milanović je nakon sjednice dao izjavu za medije.

“Turci reagiraju tek sada, o ovom se priča već mjesec dana, dosad s njima nitko nije razgovarao, kada vidite kako tretiraju Tursku, onda možete misliti kako tretiraju nas. nije mi drago jer nas to stavlja u drugi plan, kada bismo bili jednoglasni, a nažalost nisu, HDZ je talac Plenkovića i par osoba, on pikira jedan do dva posla u Bruxellesu, nudi mu ih se više, no to što ga zanima ne može dobiti ako pisne. Kada nisi slobodan od želja, radiš kompromise na račun nacije. Ja želim zaštititi Hrvate u BiH od kriminalnog zuluma”, rekao je Milanović.

“Ja ovo ne radim radi sebe, zanoktica Hrvata u BiH mi je važnija nego cijela Finska, želim čuti jasnu poruku od predstavnika Hrvata u BiH vide li u ovome što ja radim smisla ili da prestanem, samo taj odgovor mora biti da ili ne, ništa između. Ovo nije natjecanje, da bih išao dalje mogu samo ako oni jasno kažu da se ovako nastavi i postići zajedništvo, od kojeg niti jedna trepavica neće otpasti. Finskoj svaka čast, jedino arogantna vanjska politika tih država dođe na naplatu svakome. Morat će Turcima dati neka jamstva”, dodaje.

Obrušio se na Banožića: Napravio je kazneno djelo, država je ostala bez stotina tisuća kuna

Napominje, očekuje i jasan stav predstavnika Hrvata u BiH.









“Milanoviću, Zoka, nastavi tako ili ću prestati. Ovo radim radi njih, ne radi sebe. Sada o Banožiću i njegovom krivičnom djelu solicitirajući dvije osobe da počine kazneno djelo, država je ostala bez stotine tisuća kuna najma koje je mogla imati, u mojoj zgradi je jedan prostor sigurno u vlasništvu Državnih nekretnina zapečaćen i tamo su stvari uzurpatora. Ministar imovine pere dvije dužnosnice državnih nekretnina, on je to preplivao kao panonski mornar i maltretirao žene da postupe suprotno od onog što se postupa, ili mu treba uzeti poslovnu sposobnost ili ga treba utamničiti. Ova poplava muljaža neće me skrenuti s činjenice da se ministar obrane bavi kriminalom. Imaju schemu kako varaju državu, pa ih se štiti, prostor ostaje zauzet, država od njega nema ništa, tako se ponašaju lopovi”.

Zašto je Sabo iz Vukovara godinu dana bio u zatvoru? Ovaj čovjek nije saslušan, kao, on je ministar. Kada bih u zapisniku vidio da je glavni državni odvjetnik prao svoje državne odvjetnike, rekao bih da štiti kriminalce. Ovaj čovjek je zasukao rukave i odlučio oprati te dvije službenice, rekao je Milanović.

“Čak i da je Grlić Radman Blinkena dobio na svadbu i da su se zapili, zašto tek sada? Zašto Blinken ne dolazi u Zagreb? Jer zna da ima Vladu koja će napraviti kako želi. Zašto sada tek dolazi Charles Michel? Trebala je doći Ursula von der Leyen? Kada bi Hrvatski stav bio zajednički, ali ništa od toga. Da se s Turskom pričalo prije mjesec dana, imaju poseban odnos s Rusijom, velika je zemlja, nije li to prva adresa na koju se javiš i kažeš da imaš situaciju? Ali ne. Onda Turci kažu da ih ignoriraju. Što bi se Hrvatskoj dogodilo kada bismo Andrej Plenković i ja imamo ovakav stav? Plenković ima svoje planove, znam što prirodno iz želuca rezoniraju HDZ-ovci, evo opet su tu, došao je župan, nema bojkota”, rekao je.









‘Jandroković će ionako zabiti vile u leđa Plenkoviću. Kako neduhovit tip’

Komentirao je izjavu šefa Sabora da mu je važniji festival kobasica nego što priča Milanović.

“Pretpostavljam da ljudi znaju tko je Jandroković, ionako će zabiti vile u leđa Plenkoviću prvom prilikom i piknuti sebe samog, Ako bude pristojan neću ga zvati kao u HDZ-u. Kako neduhovit tip”.

Milanović će kasnije danas, u 15 sati, sudjelovati na svečanom ispraćaju 37. hrvatskog kontingenta u NATO operaciju KFOR u Republiku Kosovo i vojarni ‘Pukovnik Predrag Matanović’.