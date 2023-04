MILANOVIĆ PRIZEMLJIO SRBE! ‘Fantaziraju o Rusiji, a samo su privjesak! Ma kakav rat na ovim prostorima? U BiH mogu samo zračnicama gađati vrapce’

Albanski predsjednik Bajram Begaj u dvodnevnom je u posjetu Hrvatskoj, a na Pantovčaku se sastao s predsjednikom RH Zoranom Milanovićem.

Milanović i Begaj razgovarali su o odnosima dviju prijateljskih i savezničkih država Hrvatske i Albanije, kao i o situaciji u regiji jugoistočne Europe te o europskom putu Albanije nakon što je lani ta država službeno započela pregovore o članstvu u Europskoj uniji.

"Albanija je po meni trebala odavno biti u puno višoj fazi integracija u odnosu na Europsku uniju. Nije bilo nijednog realnog, političkog, sigurnosnog, pa ni ekonomskog razloga da Albanija ne bude sada već pri kraju pregovora. To nije bila i nije postala, a vjerujem da hoće, prvenstveno zbog predrasuda", rekao je predsjednik Milanović na konferenciji za novinare nakon sastanka.





Jedini razlog su predrasude, da se ne lažemo, Albanije je većinski zemlja koju nastanjuju građani muslimanske vjeroispovijesti, a to je u zapadnoj Europi očito postao problem, rekao je predsjednik pa dodao kako je to isto govorio prije 10 godina u Tirani.

“S predsjednikom Milanovićem imao sam zadovoljstvo voditi dug, prijateljski razgovor kojem je u fokusu bilo jačanje naših odnosa, europske integracije Albanije te događaji u regiji”, rekao je Begaj.

Milanović o Kosovu

“Što se tiče Kosova, to je realnost, priznala ga je velika većina članica EU i NATO-a, one koje nisu, ne bi možda znale reći zašto, ljudi se nekad ponašaju iz navike. Hrvatska je priznala Kosovo, ne s ciljem da provociramo Srbiju, teško ih je uvjeriti da je to realnost, nije zdravo da uvjeravaš nekoga da je nešto u njegovom interesu. Realnost je da je Kosovo dio Europe, vjerojatno će ga priznati sve države, Srbija se nalazi u pomalo shizofrenoj situaciji u kojoj s jedne strane fantazira u odnosu s Rusijom kojoj je privjesak, a s druge strane moraju živjeti u Europi. Što bude više razuma i politike bazirane na činjenici da je većina građana Srbije prihvatila realnost. O zadnjem primjeru mog odlaska u Derventu, da ne bi ostalo na pola, razgovaramo i pokušavamo, realni smo. No, Kosovo je na pravom putu. Aktivno ćemo tome doprinijeti”, rekao je predsjednik RH.

Na pitanje što vide kao najveću prijetnju na jugoistoku Europe te o izjavama ‘da se Srbiju pita kada će se prestati destabilizirati situacija na Kosovu’, Milanović odgovara:

“Ovo je tipično ponašanje po navici, da su ratovi izbili zbog iskre na zapadnom Balkanu. Treba gledati oko sebe. Što je najveća opasnost? Sve i ništa. Niti jedna država nije ozbiljno naoružana, za ozbiljan sukob potrebni su ljudi kojih ima sve manje, oružje, streljivo kojeg nema. Ne bi se ratovalo cijelu Korizmu. Tog potencijala za sukob država kojih ovdje ima, nema. U BiH nema jer mogu zračnicama gađati vrapce, više od toga nema. Oružja nema. Da bi se netko sa strane uključio, kao Rusija, to je nemoguće. Rusiji je ovo samo mala karta iz talona. Time sam oslikao ružičastu sliku, a to ne znači da problemi ne postoje. Izjava Vučića da ‘Kosovo će biti okupirano dok to Srbija kaže’ je kao kad mi idemo na svjetsko prvenstvo pa se kuražimo da ćemo biti prvaci. Srbiju se to neće pitati, ali mislim da im je interes da idu u EU. Posljednja epizoda rusofilije u srpskoj etapi, sjećat će se ovoga s podsmjehom. Vučićeve izjave su nepotrebne, neću reći da su opasne jer bih im time dao značaj, a njega se, kao ni mene, neće pitati”, dodao je Milanović.

O rezultatima izbora u Crnoj Gori

Govoreći o očekivanjima nakon pobjede Jakova Milatovića na izborima u Crnoj Gori, Milanović je rekao kako je “dobro surađivao s Đukanićem i priželjkivao sam njegovu pobjedu i sad je tako kako je. Čestitao sam mu na pobjedi no on će morati brzo svoja obećanja ispuniti. Crna Gora je članica NATO-a i to su obveze koje se moraju ispuniti”, rekao je Milanović i dodao kako će se “vrlo brzo vidjeti što jutro nosi”.