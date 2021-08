MILANOVIĆ POTPUNO ‘PROMIJENIO PLOČU’! Glavnu poruku Stožera je SKROZ IZOKRENUO: Ovo je potpuno novo gledište GORUĆE TEME!

Autor: L.B.

Predsjednik Zoran Milanović u petak je prisustvovao otvorenju 40. turističko-kulinarske manifestacije „Kaj su jeli naši stari“ u Vrbovcu gdje je okupljenima poručio da paze na zdravlje, a one koji se još nisu cijepili pozvao je da razmisle te da se cijepe.

Za razliku od glavne poruke Stožera civilne zaštite “Misli na druge, cijepi se”, predsjenik je “promijenio ploču” pa je na prvo mjesto stavio zadravlje pojedinca.

„Pazite na zdravlje. Prije svega na svoje zdravlje, a onda ćete paziti i na drugoga. Mislite na sebe, cijepite se ako niste. Ako niste, razmislite opet pa se cijepite, a ako ne, dobro se najedite i dobro se provedite“, rekao je.

Milanović, koji je ujedno i pokrovitelj, rekao je kako je ova manifestacija čuvanje tradicije.

„Ja ovo što vi radite već četrdeset godina ne vidim kao turizam, nego vidim kao čuvanje tradicije, onoga što jesmo i onoga što jeste, to je vrednije“, rekao je predsjednik.

Istaknuo je da je najveća vrijednost takvih manifestacija i događanja u tome da se čuvaju sjećanja. „Čuvate sjećanje i to materijalno sjećanje na nešto što je dio vas. I to je važno, i to se računa“, dodao je.

Očekuje više financijske koristi

Inače, predsjednik se u petak sastao se sa sudionicima godišnje Konferencije veleposlanika, generalnih konzula, konzula i vojnih izaslanika Republike Hrvatske koja je u petak završila prijemom u Uredu predsjednika, priopćeno je.

U svom je obraćanju Milanović govorio o odnosima Hrvatske sa susjednim državama, istaknuvši među ostalim kako je od velike važnosti za Hrvatsku graditi prijateljske i dobrosusjedske odnose s Bosnom i Hercegovinom, uz istovremenu brigu za ravnopravnost Hrvata u toj zemlji kao konstitutivnog naroda, kaže se u priopćenju iz Ureda predsjednika.









Govorio je i o položaju Hrvatske unutar Europske unije i o potrebi boljeg i efikasnijeg korištenja raspoloživih sredstava iz europskih fondova, pri čemu je kazao da očekuje više financijske koristi za Hrvatsku od članstva u EU.

U obraćanju je iznio i svoje stavove vezane uz očekivani ulazak Republike Hrvatske u Schengen i eurozonu.

Predsjednik je posebno istaknuo potrebu zauzimanja jasnog i čvrstog stava Republike Hrvatske u međunarodnim odnosima kada su u pitanju zaštita nacionalnih interesa i briga za hrvatske građane, dodaje se u priopćenju.