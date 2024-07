Milanović poslao posebnu poruku umirovljenicima: ‘Neću šutke gledati tu nepravdu’

Autor: M.P.

Predsjednik Zoran Milanović ranije je najavio da ide u utrku za drugi mandat na Pantovčaku, a danas je otkrio da će ponovno imati podršku Stranke umirovljenika, kojoj je na tome zahvalio.

“Razgovarao sam s gospodinom Lazarom Grujićem, predsjednikom Stranke umirovljenika, koji mi je argumentirano govorio o teškom položaju i svakodnevici hrvatskih umirovljenika. Njegove riječi samo su učvrstile moj stav kako su baš umirovljenici najviše pogođeni inflacijom i nepravdom koju danas imamo u Hrvatskoj.

Naši umirovljenici ni najmanje nisu osjetili efekte gospodarskog rasta kojim se godinama hvali vlast, a među 20 posto najsiromašnijih hrvatskih građana najviše je upravo umirovljenika. To je poražavajuće za hrvatsko društvo, neprihvatljivo i mora se promijeniti jer umirovljenici su dali Hrvatskoj neusporedivo više od onog što im Hrvatska danas vraća. I o tome se mora govoriti, a ja sigurno neću šutke gledati tu nepravdu”, napisao je Milanović na Facebooku.

Milanović: ‘Hoće li HDZ kandidirati Peru, Marku ili Stevu, svejedno mi je’

Podsjetimo, Milanović je krajem lipnja potvrdio da će se ponovno kandidirati na predsjedničkim izborima. Prije dva dana je rekao da mu je sasvim svejedno tko će biti kandidat HDZ-a.

“To je osoba koja će biti u Plenkovićevim šakama. Hoće li to biti Pero, Marko, Ivica ili Stevo, svejedno je. Zadatak će mu biti da drži zatvorena usta, odobrava i opravdava sve nepodopštine koje HDZ radi. To je hrvatska stvarnost, to je sada normalno i sada se na to navikavamo, kao magarac na batine”, rekao je Milanović.

HDZ još nije istaknuo svog kandidata za predsjednika RH, a u medijima su se pojavili rezultati internih anketa provedenih u toj stranci, koje su pokazale da bi HDZ-ovci na Milanovića najradije poslali bivšeg ministra Dragana Primorca.