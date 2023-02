MILANOVIĆ POSLAO PORUKU ‘EKIPI IZ SRBIJE!’ Ovo im se neće svidjeti: ‘Bez oduševljenja, molim. Ovo je kraj srbijansko-ruske romanse’

Slovenska predsjednica Nataša Pirc Musar stigla je u Zagreb u prvi inozemni posjet otkako je u prosincu postala šefica susjedne države.

Domaćin, hrvatski predsjednik Zoran Milanović i njegova slovenska kolegica razgovarali su o odnosima dviju država, gospodarskoj suradnji Hrvatske i Slovenije te o situaciji u jugoistočnoj Europi. Važna tema je i Proces Brdo-Brijuni, budući da su predsjednici Hrvatske i Slovenije supredsjedatelji te inicijative kojoj je cilj unapređenje suradnje zemalja u jugoistočnoj Europi i ubrzavanje europskih integracija.

Pirc Musar je na Pantovčak stigla u 11:00 sati, gdje ju je dočekao Milanović, a nakon tête-à-tête susreta Predsjednice Republike Slovenije i Predsjednika Republike Hrvatske, uslijedile su izjave.





O procesu Brdo-Brijuni

“Teme su se ticale uzajamnih pitanja, arbitraže, razgovarali smo o regiji i budućnosti inicijative Brdo-Brijuni. Namjere su iste, tu neke stvari moramo dovesti u mirnije vode da bi se ona nastavila, što se mene tiče, to je moguće, no pita se i one koji u tome sudjeluju, Srbiju, BiH…”, rekao je uvodno Milanović.

“Predsjednik Pahor je jako vezan za taj proces, ja sam se obvezala da ću taj proces Brdo-Brijuni nastaviti, želim da Slovenija i Hrvatska vode dijalog među ostalim državama u regiji. Slovenija je pokazala kako to može igrati značajnu ulogu u približavanju BiH i drugih država u europsku integraciju. Proces Brdo-Brijuni je platforma koju želim njegovati, iskreno mislim da dok državnici u regiji međusobno razgovaraju, može biti samo dobro. Milanović i ja sigurno ćemo se čuti na tu temu nakon što ću posjetiti i druge države u regiji. Što se tiče arbitraže, Slovenija ima jasno stajalište, oboje smo pravnici. Svjesni smo što govori ‘Paxta sunt servanda’, dogovore treba poštovati, apeliram na naše vlade da razgovorom počnu rješavati to otvoreno pitanje. Dijalog je platforma koja može zatvoriti neriješene probleme. Puno sam razmišljala kako se prihvatiti budućeg susreta izvan Slovenije i Hrvatske što se tiče Brdo-Brijuni. Željela bih na tom susretu krajem ove godine u Sjevernoj Makedoniji otvoriti pitanja koja nisu ideološka, želim više naglasaka na mladima koji odlaze iz regije, te brojke su više u BiH, Srbiji. Naše poslanstvo vidim da postanemo svjesni što možemo učiniti da ljudima u regiji bude bolje. Politika mora nekad učiniti korak nazad i manje se baviti ideološkim temama”, rekla je predsjednica Slovenije.

Ispričala se na kašnjenju od 10 minuta.

“Na nama je da otvaramo državničke teme, vjerujem u vladavinu prava, to je značajno i u međunarodnim odnosima. Isto pravilo mora vrijediti i tamo. Toga sam i sama svjesna, kao i Milanović. Iskreno hvala za ugodan prijem i za cvijeće, to me veselilo”.

Pitanja novinara

Jeste li pričali o Ukrajini jer su se Milanovićeve izjave u Kijevu tumačile na određen način, ima li slučajeva špijunskih afera?

“Nismo razgovarali o Ukrajini, ne znači da nećemo. Ja možda osobno nisam najbolji maneken pristupa da se treba baviti samo vlastitim stvarima kada su u pitanju odnosi susjednih država. Postoji poslovica ‘Na hrvatskom postolaru ne dalje od cipela’, kada je antički slikar koji je portretirao Aleksandra Makedonskog i poslao pred sliku postolara koji je komentirao kopču, a onda i druge detalje poput kose. Nismo pričali ni o špijunskoj aferi”, rekao je Milanović.









“S Milanovićem sam pričala o Brdu-Brijunima, na Ukrajinu nismo došli. Slovenija ima stav da se zna tko je agresor. Govorit ću o međunarodnom pravu. Postoji osnivački dokument UN-a i pravnu stranu treba imati na umu. O špijunskoj aferi- vesela sam što su sigurnosne službe pomogle u otkrivanju dvaju ruskih špijuna”, rekla je slovenska predsjednica.

“Moramo znati, prije raspada blokovskog sustava veleposlanstvo Njemačke Demokratske Republike u Jugoslaviji imalo je 220 ljudi na službi, sve špijuni. Ruska ambasada je u Zagrebu uvijek bila puna rezidenata. Njihov staff u Zagrebu je mali, oni se bave obavještajnim radom i mi to pratimo”, dodao je Milanović oko špijunske afere.

O arbitraži

“Želim da države sjednu zajedno i krenu razgovarati, jedno od neriješenih pitanja je i nasljedstvo, obje teme su takve da to ne mogu riješiti dva predsjednika. Arbitraža je stvar koja za nas vrijedi, ništa se praktički nije dogodilo. Htjela bih da taj dijalog vode naše Vlade, a ne da se to vodi preko ribara na moru. Nedavno smo mogli čitati o nekim sporovima, to nije način da se to rješava”, rekla je Pirc Musar.









“Htio bih čuti stajalište Vučića o procesu Brdo-Brijuni pa ostavljam otvorena vrata, BiH je u međuvremenu dobila status za EU, teško mi je shvatiti što misli Dodik, nekad se razumijemo, a nekad ne pa mi nije jasno što govori. Ideja je da idući sastanak bude u Sjevernoj Makedoniji, to je dobra ideja. Taj sastav ne bi mogli okupiti u Hrvatskoj, neki se ne bi dobro osjećali. I da sastanak ne završi svađom raštimanih instrumenata kao zadnji put kada nismo imali ni zajedničko priopćenje ni deklaraciju. Teme bi mogle biti ove koje je nabrojala predsjednica. O arbitraži je ona rekla manje-više sve. Nisu nam stavovi isti, ali nisu ni konfliktni”, rekao je Milanović.

Većina političara u Hrvatskoj ogradila se od izjave o ‘otetom Kosovu’, mediji u Srbiji vas hvale, je li vam se Vučić javio?

“Nisam se njim čuo telefonski od migrantske krize 2015. godine. Dobro je da je shvatio da prvo treba proučiti moju izjavu. Moja poruka ekipi u Srbiji, neću govoriti kao pokojni Tuđman koji je rekao da je Kosovo unutarnja stvar Srbije. Bila je genijalna serija ‘Bez oduševljenja, molim’, to je moja poruka. Mogao sam reći Srbija je ostala bez Kosova ili da je oduzeto, dođe na isto. Pravnik sam i političar, mogao sam biti slikar, postolar ili ekonomist, ali sam predsjednik. Želim da Srbija vidi zapadnu perspektivu. Ne moram dokazivati privrženost kosovskim Albancima. Srbija je izgubila Kosovo u ratu, ono je priznato. Ljude uvjeravam da ga priznaju, sve državnike. Nisam uspio. Mislim da je ljudima na Kosovu sve jasno. Da bi Srbija došla na Zapad, neke stvari se moraju promijeniti”, rekao je Milanović.

“Situacija u Ukrajini je kraj srbijansko-ruske romanse, shvatit će da su prevarena ljubavnica. Rusiji primjer Kosova strši kao šiljak, morat će Rusija priznati Kosovo ili se praviti, da bi legalizirala što radi u Ukrajini. Srbija mora shvatiti da Rusiji smeta, poslužili su im da provedu neke naume. To je sva bit poruke. Srbija će morati na neki način priznati Kosovo, to im se sad neće dopasti”, dodao je predsjednik Hrvatske.

Kako Milanović komentira poruke koje cure, o urgiranju za zapošljavanja u javnim poduzećima?

“Što je Plenković rekao? Da je ne-tema. To je užasno ozbiljna tema, to su dokazi, na takvim dokazima je Bandić išao u istražni zatvor mjesecima. Očito europski ured priprema teren pa to pušta u javnost. Obrani to nije u interesu. Znamo kakva je sudska praksa, na to moramo dobiti odgovore. Nezamislivo mi je da bi u mojoj Vladi dva ministra tako razgovarala. Ovo mi ukazuje na otmicu države, netko je oteo državu i da u javna poduzeća može smjestiti svoje kmetove. Unazađeni smo kao pravna kultura, ljudi smatraju da im to pripada, da mogu nećaka zaposliti u Hrvatskim šumama jer im to pripada. To mora imati pravni epilog. Ako sud dokaze ne prihvati, to će izazvati bijes javnosti. Nitko ne upire prstom da je Plenković to radio, ali hajdemo vidjeti je li bio pokrovitelj. To mi kao građaninu uzima dušu”, rekao je Milanović.

Slovenska predsjednica se na kraju još jednom zahvalila Hrvatskoj za pomoć pri gašenju požara.

“U ime slovenskih vatrogasaca i stanovnika, iskreno hvala i za kraj misao. To je Europska unija i solidarnost, kada se trebamo skačemo u pomoć”.

“Mi tako pomažemo ne samo prijateljima i onima koji se nekada ne ponašaju tako”, rekao je Milanović.