Milanović poručio: ‘Srljamo u eurozonu kao guske u maglu, to neki ljudi koji su život proveli u Bruxellesu ne razumiju!

Autor: Dnevno

Predsjednički kandidat Zoran Milanović u nedjelju je u Petrinji odgovorio na HDZ-ove prozivke poručivši da on nije licemjer u podršci školskim sindikatima jer sada, za razliku od 2015., u situaciji proračunskog suficita za to ima novca.

Milanović se tijekom boravka u Petrinji ponovno osvrnuo na štrajk u školama i opravdanost sindikalnih zahtjeva dan nakon što ga je HDZ na svojoj facebook stranici prozvao zbog licemjerja navodeći da su u mandatu Milanovićeve vlade zaposlenima u obrazovanju pale plaće, ukinute božićnice i regres, skresani troškovi prijevoza, dnevnice, jubilarne nagrade…. HDZ je citirao i Milanovićevu izjavu od 25. rujna 2015. o promašenom štrajku prosvjetara i njihovoj komičnoj ucjeni.

Milanović sada pak objašnjava da je sindikalne zahtjeve i štrajk 2015. nazvao komičnima jer je to bilo dva tjedna prije parlamentarnih izbora, a tada se ne ide u štrajk. “Te 2015. sam rekao da se dva tjedna pred parlamentarne izbore ne može razgovarati o povećanju plaća s prijetnjom štrajka, jer je to komično. I to je sve što sam rekao. Nisam rekao povećat ću vam plaće sto posto, kao Plenković”, pojasnio je Milanović.

Ističe da je tada pokazao poštovanje, ali i izrekao jasan stav, kakav će imati i kao predsjednik države iako na toj funkciji neće odlučivati o novcu.

Objasnio je i da je njegova vlada, u situaciji kada se čupalo zemlju iz krize, morala ukinuti i neka prava prosvjetarima. Za razliku od sadašnjeg trenutka, to je vrijeme bilo jako teško i upitno je bilo hoće li biti dovoljno novca za isplatu plaća i mirovina. No, sada sindikati legitimno traže da se ta prava vrate i to se sada može jer novca ima.





Stoga mu, kaže, nije jasno zašto Vlada ne popusti na jedan ljudski i normalan način i pogoduje ljudima. Hrvatska sada ima puni suficit proračuna i potpunu ravnotežu javnih financija, a takva je situacija i u gotovo svim europskim zemljama. Mogući razlog vidi u grupaciji proračunskih fetišista, opsjednutih time da Hrvatska već u ponedjeljak uđe u eurozonu.

Oni, kaže Milanović, ne propituju zašto tamo još nisu ušli Prag, Budimpešta i Varšava, koje u eurozonu ne srljaju kao “guske u magli”. Poručuje i da po tom pitanju moramo biti mudri i proračunati da ne bismo poslije plakali kako su nas “svi izvarali”. “To neki ljudi koji su život proveli u Bruxellesu ne razumiju. Oni Uniju vide kao projekt i ne obaziru se na to kako se ljudi osjećaju. A mi ovdje govorimo o životu i sudbini jedne generacije”, poručio je Milanović.