MILANOVIĆ PORUČIO HOS-u: Taj pozdrav je nacistički pozdrav i prlja sve što su oni radili

Predsjednik Zoran Milanović dao je izjavu povodom Dana sjećanja na žrtve Holokausta.

Nakon polaganja vijenca, govoreći novinarima o nedavnom incidentu kad je otišao s obilježavanja akcije Maslenica zbog natpisa na odorama HOS-a te im je uputio molbu da to više ne rade.

“Taj pozdrav je nacistički pozdrav i prlja sve ono što su oni radili u tom razdoblju. Ali to je molba, ja to ne mogu fizički spriječiti”, rekao je i dodao da će u svakoj situaciji ću pokazati jasan stav o tome.

“Obrazovanje, ponavljanje, edukacija, ne indoktrinacija i ne agitprop. U Njemačkoj je to trajalo 25 godina, prije nego se sistemski prve generacije dječaka i djevojčica krenulo obrazovati. Te stvari ne idu preko noći. Rat u Hrvatskoj je ostavio ozbiljne traume. I ekonomske, ali i one emocionalne. Ovi izgovori da je to zapisano negdje… Greška. Greška se ispravlja. Dogodilo se. Makni to, izbriši to. To je upravo ono što čini razliku između ozbiljne države i neozbiljne države”, rekao je.

O pozdravu “Za dom spremni” kaže kako je o tome govorio vrlo jasno.









“I ne bih više o tome. To neka sada preuzmu oni koji to mogu promijeniti. Držao bih se koliko je više moguće njemačkog modela. Ne može se doslovno prepisati, ali to je moguće u najvećoj mjeri oponašati”, kazao je Milanović.

Kaže kako o tome s nikim neće razgovarati, a još manje lobirati, ali da je o tome jasno izrekao svoj stav.

Milanović je komentirao i slučaj u kojem je HDZ-ov Žarko Tušek nudio nezavisnom vijećniku Oroslavlja Viktoru Šimuniću tajno financiranje predizborne kampanje.









Milanović kaže, po njemu to nije kazneno djelo no pokazatelj je kako sustav funkcionira.

“To je jadno”, rekao i je i dodao da time ne skreće vodu na mlin konkurencije.