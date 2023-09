Milanović podlo udara, Goldstein mu je glavno oružje: Iskoristit će ga samo da dobije sve što želi

Autor: Tomislav Fumić/7dnevno

Kada se činilo da je napokon na red došla i rotacija hrvatskih veleposlanika koji su odradili gotovo dva puna mandata, a neki su na pragu i trećeg, od svega zasad ništa. Zoran Milanović i Andrej Plenković zaoštrili su odnose prvog dana nakon godišnjeg odmora i mnogo ranije nego što su dobro obaviješteni izvori očekivali, počeli predizbornu bitku.

“Sve se opet prelama preko veleposlanika, tu se bildaju mišići”, kaže nam hrvatski diplomat koji već sedmu godinu obnaša službu u jednoj stranoj misiji. “U pozadini je zapravo sukob kako bi progurali svoje ljude, uz karijerne diplomate kojima je također već dosta što ne znaju što ih čeka.”

I zaista, kaos je potpun. Većina diplomata ima djecu koja se školuju vani i koja ne znaju hoće li nastaviti školovanje ili će im roditelji natrag u Hrvatsku ili neku drugu zemlju. Ni diplomati ne znaju treba li uskoro pakirati kofere pa su neki od njih pokazali nervozu i za vrijeme redovnog ljetnog zagrebačkog okupljanja na kojem su se susreli s premijerom. S takvom situacijom hrvatska se diplomacija dosad nije susrela pa se svi pitaju što se zapravo dogodilo da Milanović i Plenković nisu u sjeni uspješnog dogovora o vojnim rošadama progurali i veleposlanike.





Tragikomične pojave

“I mnogima od nas to je čudno, mislili smo da će u rujnu napokon biti usuglašena lista. Pantovčak je inzistirao na nekoliko imena, bilo je kontakata iz kruga predsjednika s ljudima u Ministarstvu vanjskih poslova i dobro su u Vladi znali što je sporno, a što ne.”

“Staru listu trebalo je samo osvježiti, ali očito nije bilo volje”, kažu nam Milanovićevi suradnici, koji upiru prstom u Plenkovića jer smatraju da resorni ministar Gordan Grlić Radman samo provodi premijerovu volju. “Da je po Radmanu, rješenje bi se možda našlo, ali Plenković je tvrdoglav i uporno želi progurati svoje ljude koji su i iz redova karijernih diplomata stali na njegovu stranu.”

Tako mnogi koji su upoznati sa sadašnjim diplomatima iznose primjer da Plenković podržava hrvatsku veleposlanicu u Stalnom predstavništvu Hrvatske pri Europskoj uniji Irenu Andrassy, koja je imala kikseve u svojoj diplomatskoj karijeri, a i mnogi zaposleni u Bruxellesu se tuže na njezin stil rada. Dobri odnosi s premijerom sve to brišu i osiguravaju veleposlanici tvrdu podršku.

Primjera je mnogo pa je postalo jasno da i karijerni diplomati, kojima političke boje ne bi trebale mnogo značiti, prelaze u Plenkovićev tabor jer računaju da će dobiti treći mandat i da će u konačnici o njihovoj sudbini odlučivati sadašnji, a možda i budući premijer. Na razne načine opstruiraju Milanovića, povjerljive informacije najprije šalju svom pravom šefu, onom u Banskim dvorima, a često i izravno komuniciraju s Plenkovićem, a ne s Milanovićem.









Upute dobivaju neposredno od Radmana, a one su često i na tragu toga da trebaju širiti mantru kako Milanović svojim izjavama šteti ugledu zemlje pa veleposlanici moraju “popravljati stvari”. Veleposlanici čije imenovanje “amenuju” predsjednik i premijer ne bi se trebali miješati u domaće stvari, a vrlo se teško mogu odrediti u takvim stvarima pa im svrstavanje na jednu stranu profesionalno šteti. Naravno, Milanovićev ured sve to prati, čuje, zna, pa su diplomati u neugodnom položaju da se moraju opredjeljivati i “štititi” hrvatske interese na taj način. A sve ono što se događa u hrvatskoj diplomaciji postaje komično, pa u konačnici i tragično.

Predmet ismijavanja

Smiju nam se strani diplomati, nakon početnog zgražanja. Oni ne nasjedaju na naše lokalne igre “tko je prvi počeo”, već smatraju da je krajnje neozbiljno da nemamo snage provesti redovne rotacije. Uz to, u Francuskoj, danas najvažnijoj europskoj zemlji u kojoj se kuju planovi za europsko jedinstvo, nemamo uopće veleposlanika, a i u Vatikanu, gdje je također živa diplomacija, to je mjesto ispražnjeno.

Nekoliko stranih diplomata u Hrvatskoj u razgovoru nam je spomenulo da ovakva situacija šteti i mogućoj europskoj karijeri našeg premijera. Političari se moraju znati izdići iz osobnog sukoba, a Milanović i Plenković su dokazali da to ne mogu. Na zapadu ima bezbroj primjera da se političari ne vole, čak i otvoreno mrze, ali stvari funkcioniraju. U Hrvatskoj su trenutačno na vlasti ljudi koji imaju diplomatsko iskustvo, znaju kako stvari funkcioniraju u diplomaciji, ali očito ne znaju koliku štetu rade ugledu zemlje kada ne mogu postići dogovor. U mandatu dvojice najmoćnijih hrvatskih političara tako je imenovan samo Hido Biščević, veleposlanik u Beogradu, kojeg je predložio Plenković, a Milanović nerado prihvatio.









Nema sumnje, koliko Plenković želi “svoje ljude” u diplomaciji, toliko Zoran Milanović želi imati svoje. Spominje se Ivo Goldstein, koji je “crvena krpa” hadezeovskim tvrdolinijašima, a onda i vrhu stranke. Za sve je kriv mandat u Parizu, na koji je istaknuti povjesničar išao u vrijeme lijeve vlasti i ondje jasno pokazao svoj stav o novijoj povijesti iz Titova vremena. Hadezeovci su ga otpisali za sva vremena, tako da je isključen i iz stručnog tijela koje se bavi holokaustom, iako je ne samo stručan nego možda i najbolji stručnjak na tom planu.

Milanović stalno izvlači slučaj Ive Goldsteina, ne zato što bi dao ruku za njega, nego zato što zna da će tako iritirati Plenkovića, koji već zbog stranačkih drugova ne može pristati da ga pošalje u diplomaciju. A šef države smatra da će “cjenkanjem” oko Goldsteina dobiti manevarski prostor za druga imenovanja po svom izboru.

Dignuta hajka

U cijelu igru uključili su se i neki bivši veleposlanici kao što je Božo Kovačević koji je za vrijeme SDP-ove vlade bio u Moskvi. Bilo je dovoljno da kaže nekoliko rečenica o sadašnjoj zbrci s veleposlanicima da krene prava hajka na njega, u koju su se ne baš biranim riječima uključili i premijer i ministar. Radman je čak zaključio da je bio “najgori hrvatski veleposlanik” u Rusiji, ali ničim to nije argumentirao, a svakako je neuobičajeno da aktualni šef diplomacije ocjenjuje bivše diplomate. Ili zna što mi ne znamo ili stvara u javnosti takav dojam. U svakom slučaju, to ne koristi smirivanju stvari i iznalaženju zajedničkog rješenja.

Diplomacija zahtijeva rad u diskreciji i krajnje je neozbiljno da se imenima licitira u javnosti. To šteti ugledu profesije, ali i zemlje. Uvijek, naravno, novinari iskopaju neka imena i neke kandidate jer je procedura za imenovanje komplicirana i mnogi su u nju uključeni, od članova Odbora za vanjsku politiku do Zrinjevca i Pantovčaka. Ali trebalo bi po svaku cijenu poštovati diskreciju jer konačnu riječ o budućim diplomatima ne donosi nitko u Hrvatskoj, ni šef države ni predsjednik Vlade, nego zemlja primateljica kojoj se šalje “zahtjev”. I koja ili pozitivno odgovara ili prešućuje, pa se tek tada može govoriti da je netko postao ili nije postao veleposlanik.

Buduće poteze Banskih dvora i Pantovčaka nemoguće je predvidjeti. Neki su nam tvrdili da će ipak doći do nekog dogovora, barem za neka mjesta u diplomaciji, a neki opet smatraju da do izbora neće biti ništa. Ako su ovi drugi u pravu, to bi značilo da hrvatsku diplomaciju očekuje daljnje blamiranje jer bi trebalo pričekati ne samo parlamentarne nego i predsjedničke izbore. Rotacije u veleposlanstvima tako bi došle na red u najboljem slučaju u proljeće 2025. godine, a kada bi se to tada riješilo, tek na ljeto bi novi veleposlanici stupili u službu.

Zaista, prije izbora teško može doći do sveobuhvatnih rješenja jer bi se to shvatilo kao provođenje volje stranke na vlasti, u ovom slučaju HDZ-a. To, naime, tvrdi i Milanović. I prije je bilo pokušaja HDZ-a da prije izbora progura svoju listu, ali Ivo Josipović to nije dopustio i nakon toga je formirana SDP-ova vlada.

Velika šteta

Mnogi predloženi nisu vidjeli države za koje su bili kandidirani, lijeva vlast je poslala karijerne diplomate u diplomaciju, ali ne u one države koje je prije izbora predlagao tadašnji ministar vanjskih poslova Gordan Jandroković. To je jednostavno tako.

U ovom našem sadašnjem slučaju stvari su kompliciranije. Teoretski, nakon svih pustih izbora može ostati sve kako je i sada i da Plenković i Milanović opet odlučuju o rotacijama. Radman je ionako sporedni lik u svemu tome pa je nevažno bi li u tom slučaju ostao ili bio zamijenjen nekim tko je više po mjeri Pantovčaku. Ali glavne uloge imali bi isti oni koji su sada na neki način izblamirali hrvatsku diplomaciju. Sadašnjim veleposlanicima ne preostaje ništa nego da čekaju što će biti s njima. Uostalom, više od četrdeset ih je prešlo u drugi mandat i čekaju da se riješi njihova sudbina. Među njima i kapitalci, veleposlanici u Washingtonu, Pekingu…

Teza da ionako “sve funkcionira” u diplomaciji i u sadašnjim okolnostima više je nego štetna. Ne funkcionira, politikantstvo se uvuklo na velika vrata i naštetilo koliko ugledu same diplomacije, toliko i profesionalcima koji rade u diplomaciji. Ova agonija ostavit će posljedice, mnogo veće nego na ionako izraubani stroj hrvatske politike.