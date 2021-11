MILANOVIĆ ‘POČASTIO’ BANOŽIĆA NOVIM NADIMKOM! Ovom sukobu stvarno se ne nazire kraj, što je iduće?

Autor: L.B.

Predsjednik RH Zoran Milanović održao je konferenciju za medije u petak, tijekom koje je ministra obrane Maria Banožića nazvao novim nadimkom.

Na pitanje o opremanju kopnene vojske, Milanović je odgovorio: “Pitajte Jaglaca, Plenkovićevog ministra, ništa se ne radi.”

Zatim je isti nadimak upotrijebio i kasnije kada je govorio o cifri koja je izdvojena za kupnju Rafale aviona.

‘Naprasno prekinut program opremanja kopnene vojske’

“Cifra koju smo svi mi razmatrali i govorili o njoj bila je milijardu eura minus deset milijuna. Naravno, i tada, uz tu cifru je kasnije naprasno prekinut program opremanja kopnene vojske. Nakon godinu dana najave političke parade, govora Plenkovića i Jaglaca, bez ikakvog obrazloženja vojsci”, rekao je.

Podsjetimo, Milanović je govorio i o tome zašto nije bio pozvan na ručak s Macronom.

“Ja sam smetao Plenkoviću, to uopće ne uzimam za ozbiljno, nego mi je zabavno. Nije me zvao jer imam pretamno odijelo. Ali ne zamjeram mu to. Nisam odbio ugostiti Macrona, nego je to prepušteno jer sam vidio koliko to Plenkoviću znači.

Predsjednika neke države voditi na ručak u neki hotel, meni je neugodno. Ide se u restorane. Mogao je otići u Tač, to je zajedničko mjesto okupljanja i meni i njemu. Vidim ja, čovjek me nije pozvao, a zvao je moju šeficu protokola. To su te uličarske fore, valjda nas je htio posvađati”, rekao je.