Milanović pobjesnio zbog Plenkovića i Slavka Linića: ‘Tu smo lisicu ganjali’

Autor: D.R.

Predsjednik Zoran Milanović oglasio se danas iz Bjelovara, odakle je ispratio hrvatski kontingent koji dolazi u Poljsku. Komentirao je aktualna politička zbivanja, počevši s štrajkom pravosudnih djelatnika.

“To je već kapric, nije isključeno da će ih (Plenković) slomiti, ali samo prividno. Oni nemaju takav kapacitet da budu u neplaćenom štrajku duže od 10 dana. Ali što će se dogoditi, vratit će se na posao i neće radit, a neće moći dobiti otkaz. Tko će raditi? Tu imamo situaciju da je predsjednik Vrhovnog suda molio sastanak s premijerom, a ovaj ga ne šiša za suhe šljive. Kako se zove tako ponašanje, je li to crno, bijelo, zeleno, koja je to boja?”, upitao se predjednik.

“To je naprosto ignoriranje predsjednika Vrhovnog suda. Da se meni javi HDZ-ov ministar, primio bih ga“, dodao je.





Plenković je imao logorejični sololokvij

Prokomentirao je i tezu Sandre Benčić da HDZ-u odgovara nefunkcioniranje Sudova.

“Možda je u pravu. Nekom odgovara? Kome? Nek’ kaže kome. Ovdje se pita tko se omastio, nije to u prvom planu. Kao i s plinom. Dobili su ovi 10 milijuna eura, ali nije na tome naglasak, to je sistemski defekt. To se ne smije dogoditi.

Ja sam imao situaciju, prije 5-6 dana, Plenković je u logorejičnom sololokviju govorio o zloporabi tajnih službi za vrijeme mog mandata i Slavka Linića. Nitko nije reagirao, čak ni ja, ali to je kao da netko kaže “tata ti je lopov”. To je jedna opasna laž, njega nikog nije progonio, već je Vlaho Orepić – koji nije bio moj ministar – otkrio da je policija radila izvide i to je to.

Kako je došlo do razlaza između mene i Linića? Zbog dvije predstečajne nagodbe. Mene je zanimalo zašto je jedna tvrtka, kojoj je vlasnik prijatelj Linića, dobila priliku dobiti tvrtku pod neobičnim uvjetima. Na kraju smo ustanovili da je cijena gnojnice 5 milijuna, a oni su je procijenili na 32 – tu smo lisicu ganjali.









Kad je sve završilo, kad je država dobila zemljište, rekli smo ‘idemo ga prodat ako vrijedi toliko’ pa smo krenuli s 35, napravili smo procjenu, tri kuće su ga procijenile na 2 milijuna kuna. Znate tko se javio? Nitko! Tko se javio na drugom natječaju nakon tog nikog? Nikola! Brat od tog nikog!” Tako se to radi kad se nekog uhvati u čudnim radnjama”, pojasnio je.

Potom se osvrnuo na imenovanje novog čelnila VSOA-e.

“Nadam se da ćemo ime imati ubrzo. Imamo čudo nepopunjenih mjesta. Ne možemo bacati kandidate kao kosti preko trulog plota. Moramo se dogovoriti diskretno. Imamo nepopunjeno mjesto u NATO-u, mi ga već 100 godina nemamo! Zašto? Vratio se čovjek, služio je na visokoj razini i nakon toga ništa. Ti dogovori traju, nadamo se da su u dobroj vjeri i daće dati rezultat u vojsci, da se ne kadrovira stranački i na silu i da se s imenima ne ide u javnost. Upozorio sam vojne osobe da nipošto ne ulaze u pregovarački proces. Oni odgovaraju svojem zapovjedniku, rekao sam im, ne mogu ići ministru ili ‘gotov si’.”