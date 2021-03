MILANOVIĆ OTKRIO SVOJ IZBOR ZA PREDSJEDNICU VRHOVNOG SUDA Ona je pristala na to

Autor: Sanja Plješa

“Učiteljski fakultet u Petrinji je jedna od stožernih ustanova koja će držati ovaj grad i to nakon što potres bude – jučer”, rekao je hrvatski predsjednik Zoran Milanović za vrijeme obilaska Banovine.

“Neću komentirati političke odnose pred lokalne izbore. Nažalost, odaziv na glasanje će biti mali jer građani imaju drugih briga mada bih volio da bude veći odaziv. Vjerujem da razgovaram s ljudima koji misle. Ja sam sada u takvoj situaciji jer sam predsjednik republike i ne idem na glasanje”, istaknuo je.

Osvrnuo se i na obnovu nakon potresa te rekao kako su “ljudi nestrpljivi, ali da Vlada valjda radi sve kako treba”.

“Gradonačelnica Siska stalno želi brže i to je njezina odlika”, naglasio je Milanović.

Potvrdio je da će Zlata Đurđević biti njegov odabir za predsjednicu Vrhovnog suda. “Ona je pristala na to i što je najbitnije, ima se gdje vratiti odnosno na fakultet”, rekao je.









“Oni bi se pred lokalne izbore htjeli mlatiti samnom”, istaknuo je. Na upit tko su to oni, odgovorio je “HDZ”. “Njih je stotinu, a ja sam jedan”, rekao je.

Osvrnuo se i na Gordana Jandrokovića za kojeg je rekao da je nekada “virio iz…ne znam…nogavice”.

“Rekao sam u kampanji da će promjena biti. Zlata Đurđević je prva liga. To što ne odgovara ekipi i što HDZ želi trgovati, ja trgujem samo na svjetskim burzama”, naglasio je.









“Zabilježite svaku riječ koju sam rekao. Moja kandidatkinja je profesorica Zlata Đurđević i to je to. Ne znam što bi se moralo dogoditi da to promijenim. Hoće li se ona javiti na javne pozive, ako će ih oni raspisati, to je njezina stvar, ali ona je moja kandidatkinja”, rekao je Milanović.

Govorio je o ovlastima Ustavnog suda za što je rekao da taj sud u nekim okolnostima može čak smijeniti i predsjednika republike. “Vidjet ćemo što će Ustavni sud predložiti”, naglasio je.

“Mene premijer u ovom slučaju ne može zvati na razgovor nego ja njega zovem na razgovor. On je u ovom slučaju predsjednik HDZ-a. A on je već aktivirao svoje ‘vrtne patuljke'”, rekao je Milanović.

“Ljudi ne znaju što se događa. Ovdje je riječ o tome da je jedan čovjek stranački čovjek na čelu suda i on drži predmete u ladicama. Predsjednik ne treba i ne smije pisati Ustavnom sudu”, naglasio je.









Još je jednom ponovio da predsjednik republike predlaže, a Sabor prihvaća. “Ta žena je prva liga, visoka klasa koju je čak i ova Vlada predložila za međunarodnog suca. Pa ako je dobra za međunarodni sud onda je, pobogu, i za Hrvatsku. No, to nije osoba koju će moći nazvati Šeks. E, to ne bute gledali”, istaknuo je Milanović.