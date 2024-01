Milanović otkrio prave Plenkovićeve namjere: ‘Cilja ovu europsku fotelju, da isključe Orbana’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH Zoran Milanović sudjelovao je danas u Splitu na svečanoj primopredaji dužnosti zapovjednika Hrvatske ratne mornarice (HRM). Nakon toga je dao izjavu te se nakon što je dugo vremena šutio oštro obrušio na premijera Andreja Plenkovića. Predsjednik je uvjeren da zna na što cilja Plenković te da si je izrežirao superizbornu godinu s jednim ciljem.

“Izbori za Sabor su najvažniji ove godine, predsjednički bi mogli biti i iduće godine. Dolaze nakon svega. Jedan čovjek izvodi tako bezobraznu privatizaciju izbornog procesa, superizbori mu presudno utječu na planove u Bruxellesu. Jasno je nakon manevra Charlesa Michela, on je u stvarnosti šef sale. To se sada dijeli. Izbori u Hrvatskoj se prilagođavaju Plenkovićevom privatnom tajmingu”, rekao je Milanović.

Milanović: Plenković cilja na mjesto Charlesa Michela

Podsjetimo, Charles Michel, trenutni šef Europskog vijeća, kandidirati će se na europskim izborima u lipnju. Time bi prestao biti predsjednik skupine čelnika vlada 27 članica EU-a prije nego što mu istekne mandat krajem studenoga.

Milanović je uvjeren da se Plenković baš zaželio pozicije u Europi.

“Zapiknuo je mjesto Charlesa Michela, on odlazi ranije i umjesto 11. mjeseca završava 1. srpnja. EU je u problemu jer proeuropska većina ne želi da Orban ni minute bude privremeni šef Europskog vijeća. Kažem to javno, neka izvoli to podijeliti s biračima jer od tog imenovanja Hrvatska nema ništa. Imaš tu ambiciju? Ok, bolje da je tamo neki Hrvat, pa i Plenković čak i nakon ovoliko korupcije i skandala. Za nego što se gura, za kardinala?”, rekao je Milanović.