MILANOVIĆ OTKRIO: Evo istine zašto su 2015. svi otvorili granice i pustili migrante

Autor: Dnevno

Zoran Milanović da je svoj prvi veliki intervju od početka mandata i progovorio o koronavirusu i novom migrantskom valu. Što kaže novi predsjednik pročitajte u nastavku.

“Vijeće za nacionalnu sigurnost sastaje se ovaj tjedan. Kad kažemo da nema potrebe za vojskom na granici, postoji ta zakonska mugućnost. I 2015. je logistiku radila vojska, to je i sada zakonom predviđeno. U slučaju da dođe do masovne pojave kao 2015, što je nemoguće jer pratimo, nadamo se da neće biti potrebe za tim, ali tu smo, promatramo. Sve je drukčije, nekada su ljudi išli nesmetano, transportirani su. Ništa nije kao 2015. godine. Moramo gledati kakvo stanje jest”, kazao je u RTL-u Danas.

Zašto mislite da nema potrebe za vojskom na granici?

Postoji zakonska mogućnost. 2015. godine je policija radila svoj dio posla, ali veliki dio logistike je radila Hrvatska vojska. U drugom planu, u slučaju da dođe do onoga kao 2015. godine, što je nemoguće, nadamo se da neće biti potrebe za tim.

Predsjednik Vlade govori o tome da sve liči na 2015., osim što je Grčka zatvorila granicu?

“Sve je drukčije, nekada su ljudi išli nesmetano, transportirani su brodovima, taksijima… Ništa nije kao 2015. godine.”

Po čemu su danas migranti manje ugroženi nego 2015.?

“To je bilo duboko humanitarno pitanje i mogli ste se postaviti kao Mađarska. Tada je svatko mogao blokirati svoju ogradu žicom. Gledate da vas ljudi ne gledaju kao nečovjeka. Ali, kada je Njemačka rekla budemo mi to, onda su svi otvarali granice.”

Jeste li vi promijenili mišljenje o vojsci na granici?

“I 2015. godine Hrvatska vojska je bila prisutna. U međuvremenu je donesen zakon kojim je predviđeno ono što smo radili 2015. ali kada bi vojska trebala, onda bi to bila velika kriza. Zakon tu mogućnost predviđa. Ne vidim okolnosti da se to dogodi. Stanje je mirno, mislim da će tako i ostati. U međunarodnom humanitarnom pravu se puno dogodilo, postoji načelo da ljude ne smijete odbaciti tamo gdje im prijeti ugroza. Kada je Hrvatska primila stotine tisuće izbjeglica iz BiH. To je tada bila i naša obveza. U ovom slučaju, pa čak ni 2015. nije prijetila zgroza ljudima koji su dolazili iz Turske.”

O koronavirusu

“Mislim da vlada zna što radi. To je posao liječnika, treba im dati puno povjerenje. Mene nije strah, ali događa se nešto što svijet nije iskusio. Pandemije su se događale i to ne tako davno. Međutim, u svakom od tih slučajeva, zaraza je bila zadražana u prostoru gdje je nastala. Sad nije”, rekao je Milanović.

Govorio je i o Vučiću

“On mora odlučiti kako i kamo žele. Je li to Rusija, je li to neutralnost? Ali da ću se navuči na taj tanak led prljave vode, neću. Zasad neću u Beograd”, rekao je Milanović dodavši da neće otežavati Srbiji.

Ovaj kontingent hrvatski vojnika u Afganistanu je posljednji

“Taj kontignent vojnika koji idu u Afganistan je svakako posljednji, i Amerikanci odlaze. Ići ću tamo”, rekao je Milanović.