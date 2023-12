Milanović otkrio da je netko htio zeznuti Hrvatsku: ‘Borio sam se kao mater za dite’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Predsjednik Zoran Milanović sudjeluje na svečanoj sjednici Gradskog vijeća u povodu proslave Dana grada Nove Gradiške i blagdana Župe Bezgrešnog Začeća Blažene Djevice Marije.

Milanović je dao izjavu o političkim aktualnostima nakon sjednice, prvo je komentirao novu optužnicu protiv Gabrijele Žalac.

“Teško je pratiti sve te neobjašnjive situacije, to ne prestaje. Novac je novac, na privatno se ne smije trošiti”, rekao je o trošenju europskog novca u tom slučaju Žalac.

Podsjetimo, europsko tužiteljstvo Gabrijelu Žalac i njezinu nekadašnju suradnicu tereti da su ministričine privatne troškove podmirivale sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU-a.

O kaznenoj prijavi protiv Banožića

U posjetu je gradu na čijem je čelu gradonačelnik protiv kojeg je podignuta optužnica.

“Sve znam, morat će se na kraju gledati što kaže pravosuđe. Nije svaki slučaj isti, nekima nikad ne bi došao”, rekao je Milanović pa komentirao podizanje kaznene prijave protiv bivšeg ministra Marija Banožića.

“Vidite što se događa kada je postupak tajan, to vam je to, mora biti transparentno jer se radi o ovlastima nekih državnih tijela da hapse, dižu optužnice, zato je tajnost postupka glupost. Smrtno je stradao jedan mladi čovjek, to se moglo izbjeći, pozivam ljude koji imaju potrebu voziti aute od dvije tone da ih ne ukrašavaju aute vitlima i ne ubijaju ljude s tim”, rekao je o Banožiću.









O vozilima Bradley koja stižu

“Za Bradleye seam se borio kao mater za dite, skoro je to bačeno niz vodu, nije jasno zašto skoro nismo to uzeli, nikada neću imati odgovor što se tu stvarno događalo i da su trebale runde pregovora, da bi se na kraju to preokrenulo i Hrvatska uzela nešto što joj treba. To je priča da s vremenom sve postaje jasnije, ovdje ne, tu će biti sve manje jasno. Ovo je bizaran događaj u kojem je nekoliko ljudi htjelo Hrvatsku zeznuti, pa sam morao natjerati pred javnosti Plenkovića da odglumi niz konzultacija da bi imao čist obraz zbog svojih nesposobnih suradnika. Da nije bilo mene, to Hrvatske ne bi vidjelo. Poklonjenom konju se samo gleda u zube”, rekao je predsjednik.

O puštenim navijačima

“Hrvatska se tu ponaša kao luzer, da ne bih sada štetio pritvorenicima, jedino mogu pitati kakvo je to pravo, puštaju ih jednog po jednog. Sve ću učiniti da to nemamo u Hrvatskoj”, kratko je komentirao BBB navijače od kojih su neki pušteni iz zatvora u Ateni.