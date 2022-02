MILANOVIĆ OŠTAR, PROZVAO I PLENKOVIĆA: ‘Beograd je slab, Što će napasti? Kosovo? Pištoljima na vodu? Ruska vojska napravila šokantne prodore’

Autor: Dnevno.hr

Predsjednik Republike Hrvatske i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Zoran Milanović sudjeluje na obilježavanju 28. obljetnice ustrojavanja Počasno-zaštitne bojne.

Tom prilikom dodijelio je beretke, odlikovanja i pohvale pripadnicima Počasno-zaštitne bojne.

Prigodno se obratio vojnicima.

“Danas se suočavamo s gorom krizom. Rat je uvijek gora kriza od pandemije. To je rat koji nije na našim granicama, ali je blizu naših granica. Agresiju na Ukrajinu ne možemo ne osuditi”, rekao je.

“Ruska Federacija je napala Ukrajinu. Što je tu naša uloga? Naša uloga je da kao saveznici u NATO-u budemo lojalni. Da sa humanitarne, diplomatske i ljudske strane učinimo sve što je u ovom trenutku moguće. Ako je moguće, a uvijek je moguće. I da budemo svjesni da smo zemlja Zapada, zapadne kulture i civilizacije i da smo zato u NATO savezu. I nismo slučajno tamo”, pojasnio je.

Predsjednik nakon podjele odlikovanja Milanović daje izjavu.

Jesu li sankcije dovoljne, prvo je pitanje te kako gleda na svoje izjave o Ukrajini i Rusiji?

“Sankcije su najstrože do sada, ali nažalost ne djeluju, ne mogu zaustaviti djelovanje ruske vojske”.









O izjavama o Ukrajini i Rusiji

“Treba li Ukrajinu pustiti u NATO? Ne, ali to nije tema. Baltičke države su članice NATO-a, ne vidim da su ugrožene. Ušli smo u NATO u gotovu situaciju, opet bih se za to zalagao. Ali sada kada smo unutra, pita nas se gdje je granica. Ja sam rekao gdje je, no to ne opravdava rusku vojnu agresiju. Ruska vojska ulazi u Kijev”.

O NATO Summitu i sudjelovanju hrvatskih vojnika

“Da, dogovorio sam to s premijerom, gdje bi nam bio kraj kada bismo se tako dogovarali oko drugih važnijih tvari. Ovo neće izložiti hrvatske vojnike ako odu u Mađarsku, no tu je moja granica. Odlazim sa stavom koji sam rekao u priopćenju. Mogu izraziti čuđenje da se u ovako izvanrednoj situaciji summit NATO-a saziva telefonski preko video kamere, da se nije mogao sazvati sastanak u Bruxellesu. To ne ostavlja dojam ozbiljnosti”, rekao je predsjednik.









Vijeće za nacionalnu sigurnost, prozvao premijera zbog poziva na sjednicu Vijeća nacionalne sigurnosti

“Čuo sam se s premijerom i razgovarali smo o Vijeću za nacionalnu sigurnost, moj stav je bio da ne treba žuriti, Hrvatska nije u opasnosti, neke sam godinu dana morao nagovarati da se u točku dnevnog reda stavi gaženje prava Hrvata u BIH. Ukrajina je važna, rekli smo da ćemo biti u kontaktu, dva sata nakon toga je došao dopis medijima. Hrvatska neće propasti ako pričekamo još koji dan pa zajednički sazovemo tu sjednicu”, rekao je Milanović.

Zašto je dva sata nakon našeg razgovora poslao poziv za sjednicu Nacionalne sigurnosti na temu Ukrajine, mene će zanimati efekt sankcija na dvije ruske banke, dodao je.

Može li ruska invazija utjecati na regionalnu stabilnost?

“Da se Gurziji da jasna perspektiva? Ne može biti članica EU i ne treba joj davati perspektivu. Ono što Zapad i Bruxelles rade Tirani, Sarajevu, je neugodno zavlačenje, stvaranje deluzija da će se nešto dogoditi. Ako ćemo lagati te države, Tiranu, Sjevernu Makedoniju pa i Podgoricu, bolje je nikome ne obećavati”, rekao je.

“Srbija je država čije vodstvo na žeravici ne zna što bi reklo, Vučić neartikulirano taktizira, a šef delegacije srbijanskog parlamenta govori da Rusiju treba osuditi, igraju igru, no Beograd je toliko slab i to im je pozicija trenutno. Što će napasti? Kosovo? Pištoljima na vodu? Mislite na Dodika? Pa ruski do tamo ne mogu preletjeti, takve stvari nepotrebno stvaraju tenzije”, rekao je i dodao da je vrijeme da se Beograd odluči hoće li u EU.

“Vučić ako prizna Donbas mora priznati i Kosovo”, rekao je.

Ponovio je da se u stavovima sada podudara s Plenkovićem, no stoji iza svega što je govorio.

“Na nas se ovo sigurnosno ne odnosi, no Rusija je napravila šokantne prodore. Cijenu će platiti svi, takve države koje su potencijalni monstrumi, kao i sve velike, treba shvaćati ozbiljno kao i potencijal da naprave štetu. Danas je to Putin, sutra netko drugi. Rusija nije Srbija, to je puno veće. Drugačije je, tamnije, nije demokratsko, drugačija su pravila”.

Koliko vojnika trebamo poslati?

“Više od 50 vojnika može biti samo u okviru članka 5, do sada to skoro nikada nije bilo aktivirano, zagusti li Ukrajini kao nekoj od naših saveznica, s time bismo se u teoriji morali nositi, no mislim do toga neće doći”, rekao je i dodao da smatra da je Mađarska dobar izbor za odlazak vojnika.

Ne želim da zaboravimo što se događa u BiH, napomenuo je.

“Suosjećam s Ukrajinom, no ovo su naši vitalni interesu, tu neće piti pucnjave, no bit će džeparenja. Vremena nema”, poručio je.

Milanović se jučer o ratu u Ukrajini oglasio priopćenjem

Predsjednik Milanović sinoć je u priopćenju osudio rusku agresiju na Ukrajinu, no izravno se nije obratio medijima. Ostaje vidjeti hoće li vrhovni zapovjednik Oružanih snaga danas komentirati najnovija zbivanja, hoće li se održati sastanak Vijeća za nacionalnu sigurnost, može li se očekivati sastanak između premijera i predsjednika te hoće li hrvatska vojska ići u potporu borbenim skupinama na granicu s Ukrajinom.