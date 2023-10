Milanović oštar prema Srbiji: ‘Pasuljanske livade nisu Ikea, to znaju svi koji nisu izbjegli vojni rok u JNA’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Predsjednica Republike Kosova Vjosa Osmani Sadriu boravi u dvodnevnom službenom posjetu Republici Hrvatskoj na poziv predsjednika Zorana Milanovića.

Ona će posjetiti Karlovac i Rijeku, objavljeno je iz Ureda predsjednika.





Službeni bilateralni sastanak dvoje predsjednika održan je danas u Uredu Predsjednika Republike, a Milanović i Osmani su zajedno stali i pred novinare. Osmani Sadriu će se sastati i s predsjednicima Hrvatskog sabora i Vlade RH. Tijekom boravka u Hrvatskoj predviđen je, između ostaloga, i njezin susret s pripadnicima albanske zajednice koja živi u Hrvatskoj.

Milanović: Srbija mora dati odgovore

Predsjednik je podsjetio na napad u Banjskoj i rekao kako iza njega netko stoji.

“Naši su stavovi jasni, Srbija mora dati odgovore na neke stvari koje su očite i ne mogu promaći pozornosti ni malog djeteta. Netko mora dati odgovore, ne upirem prstom ni u koga, ali netko iza toga stoji. Ako ne bude nikakvih posljedica, to znači da čekamo sljedeći takav događaj, veće skale i magnitude. A to ne smijemo dopustiti. Sva podrška Kosovu, da ga se primi barem u zajednicu europskih država”, rekao je.

“Sretni smo što imamo saveznike kao što je Hrvatska”, istaknula je kosovska predsjednica i zahvalila Milanoviću: “Kosovo je snažno odlučno u svojoj želji za izgradnjom dobrosusjedskih odnosa.”

Vjosa Osmani: Kosovo suočeno s jednom od najtežih situacija









Naglasila je i da Kosovo na Hrvatsku gleda kao na glavnog saveznika, ne samo u regiji. “Dijelimo dio zajedničke povijesti, stjecanje slobodne i neovisnosti”.

Zatim je nastavila:

“Kosovo se suočava s jednom od najtežih situacija zbog terorističkih aktivnosti naređenih iz Srbije i nadam se da će naši saveznici pokazati jasnoću u međunarodnim odnosima i spriječiti hibridna djelovanja u regiji. Jako malo zemalja razumije s čime se suočava Kosovo, Hrvatska se početkom 90-ih suočila sa sličnom matricom Miloševićevog režima. … Kao i dosada, očekujemo daljnju podršku Hrvatske tijekom suočavanja s ovim ozbiljnim izazovom koji može imati posljedice za regiju. Vjerujem da će vaš doprinos biti od ključne važnosti za očuvanje sigurnosti regije”, rekla je Osmani dodajući da će se Srbija osjećati osnaženom ako izostane reakcija.









‘Pasuljanske livade, to nije IKEA’

Milanović je zatim nastavio s komentarom.

“Bilo bi dobro kada bi drugi popili nešto da im pročisti grlo i da neke stvari kažu. jedini sam u Općoj skupštini UN-a spomenuo Kosovo, ali ne u kontekstu izazivača neprilika, što je bila standardna forma, nego sam rekao da bi Kosovo trebalo priznati. Rekao sam da smo u vezi Kosova malo subjektivni, tamo sada imate NATO. Što se događalo na Kosovu sam pratio s pogledom na Mississippi, gledao sam Vučićevu presicu koja je imala jednu dramatsku obradu klasične grčke tragedije, neke stvari je rekao, neke je dužan reći. Često se povlači paralela sa situacijom kada je jedan tuberkulozni mladić s Brčićima upucao prijestolonasljednika u Sarajevu. Tada je Srbiji od Austrije stavljena na teret nemoguća misija, da se otkloni kao sumnja nešto što je nemoguće. To je bio proizvod infektivnog ambijenta iz srpskih kafana tog vremena, no sada smo u 2023. Imate grupu od stotinu muškaraca koji su došli opremljeni. Oružje, sve je u dokaznom fondu. Što sad? Pasuljanske livade, mi koji nismo imali vezu da nas izvuku iz JNA, to nije IKEA. Srbija mora dati odgovore. Sankcije? Ja sam protivnik sankcija, Kosovo je trenutno pod nekim oblikom sankcija. U sankcije ne vjerujem, posebno u one protiv cijelih država”, rekao je predsjednik.

“Sankcije Kosovu je donio Borrell koji uskoro odlazi, valjda, u penziju. On i njegova ekipica”, kaže Milanović i dodaje kako su sankcije Kosovu slika “nekompetentnosti i gluposti koje ta ekipica radi u regiji”.

Spomenuo je i pismo kojim se Hrvatskoj govori da nema pravo na nešto i rekao kako su to muljaže i nečasne radnje. “One koji nisu čuli da EK ima mjere protiv Kosova, pozivam sve da ih svim srcem i dušom krše i da se nalaze s predstavnicima Kosova”, kaže Milanović.

Kosovska predsjednica je rekla da su dokazi da je srpski državni vrh stajao iza terorističkog napada na sjever Kosova četveroslojni, nabrojala je da se radi o financiranju, službenim odlukama potpisanim od visokih dužnosnika, oružju te oznakama na vozilima.

“Ako će Srbija biti bez posljedica, znači da će se izvući bez posljedica ako napadne nekog svog susjeda, Vučić će biti ohrabren, kada će nas napasti, mi ćemo se braniti, no naglašavam, štitimo sve naše građane, uključujući i Srbe. Njima se prijeti, pale se automobili, prijeti ime se da ne idu na izbore. Kosovske Srbe treba zaštiti od Vučića i bandi. Postoji puno dokaza, za one koji žele vidjeti tko je odgovoran za vraćanje regije u devedesete”.

‘Rusima odgovara destabilizacija’

Vidi li ovdje potpis Rusije, vidi li ovdje ruski pokušaj destabilizacije stanja u regiji, kako bi EU trebala reagirati na sankcije, pitanje je upućeno Milanoviću.

“Možete biti mirni dok je EK na vašoj strani, ne vjerujem da će se dogoditi išta, no ne vjerujem ni da će sankcije išta uraditi. Ne znam ima li Rusija veze s ovim no nisu organizirali parastos za ubijenog albanskog policajca. Odgovara im to kao i kriza u Gazi, to je moje mišljenje. Više se čudim Srbiji koja kao da nije svjesna da je izgubila sve što je mogla iz perspektive napretka. Srbija ne doprinosi odnosima sa susjednim državama. Po meni bi racionalnija politika za njih bila bolja. Ovo su bili uvjerljivi momenti, argumenti koje možeš jedino opovrgnuti kontraargumentima”, rekao je Milanović.