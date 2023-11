Milanović oprao ministricu: ‘Odakle ti ideja da pljusneš nekom par milijuna eura na stol?’

Autor: Dnevno.hr

Predsjednik Zoran Milanović je nakon svečane sjednice Gradskog vijeća u povodu Dana grada Dugog Sela dao izjavu za novinare, a prije svega je bilo govora o aferi trovanja gaziranim pićima.

“Ne mogu reći više od onoga što sam već rekao. Jedino bih sugerirao svima da kad u lokalima donose piće, da otvaraju pred njima”, preporučio je Milanović pa dodao da se “protiv širenja lažnih informacija ne može efikasno boriti jer je to korak prema policijskoj državi i teroru”. No, smatra on, službe su trebale ranije reagirati.





‘Baci pare da se igramo’

Pitanja je bilo i o aferi na Geodetskom fakultetu te o ministrici Nini Obuljen Koržinek.

“Postoje situacije kad se ne može čekati. Pitanje je je li ovo jedna od tih situacija. Recimo da je, ako je, to treba dokazati. Ako smo dokazali, onda izvođača treba vezati lancima, a ne ovako. Baci pare da se igramo. I da je puno manji novac je suspektno. Uvijek se postavlja pitanje tko je imao koristi, kome je dobro. I onda to može ići do vrha političke skale. Zašto bi netko dao toliki novac da se netko igra kao u pješčaniku? I uzima sebi koliko mu odgovara. To uvijek treba biti strogo nadzirano, a to je ovdje propušteno. Postoji razina političke odgovornosti. Odakle ti ideja da pljusneš nekom par milijuna eura na stol? To što je nekom posao dodijeljen, ne znači da je u redu napraviti to bez natječaja. Recimo da je ovo iznimna situacija, ali onda ga moraš vezati lancima i kontrolirati ga”, kaže Milanović.

Podsjetimo, novac koji je Geodetskom fakultetu osobnom odlukom i bez javnog natječaja dodijelila ministrica Obuljen Koržinek, uhićeni bivši dekan Almin Đapo i profesor Boško Pribičević trošili su na izgradnju svojih vikendica i izvlačenje gotovine s bankomata, piše Telegram.

Na to sumnjaju istražitelji Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO), po čijem je nalogu u srijedu uhićeno 29 osoba zbog malverzacija s europskim fondovima. Naime, nakon što je Obuljen Koržinek geodetima odlučila direktno dodijeliti 19.1 milijun kuna bez javne nabave, oni su aktivirali svoju mrežu tvrtki preko kojih su neosnovano uvećavali cijene poslova ili im isplaćivali novac za kompletno fiktivne poslove, koji bi im potom bio isplaćivan natrag. Pozamašnu stavku u ovoj shemi izvlačenja novca činili su i putni nalozi.