MILANOVIĆ OPLEO PO KOLINDI: ‘Kolinda nikada nije bila predsjednica Hrvata niti je to pokušavala biti’

Autor: Dnevno

Predsjednički kandidat Zoran Milanović boravio je danas u Šibeniku, gdje se kratko osvrnuo na dolazeće predsjedničke izbore, rekavši da očekuje podršku i dodavši da je borba za povjerenje i naklonost birača uvijek prisutna. Istaknuo je da namjerava privući birače koji su svjesni potencijala Hrvatske, odnosno da ona može biti uspješna, neovisna i otporna na sve što joj prijeti. Rekao je i kako će “sam birati kad će se osvrtati na druge kandidate i koji će povod biti za to”.

Nije htio komentirati nastup aktualne predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović i njezinu objavu kandidature. “Gledao jesam i nisam. Njezina stvar. Vidim da su svi imali komentar, a ja pokušavam komentare ipak zadržati na supstanci”, poručio je Milanović.

“Aktualna predsjednica i, vjerujem, još vrlo kratko predsjednica – nikada nije bila predsjednica svih Hrvata i, nažalost, nije to nikad ni pokušala biti. Odigrala je svoju dionicu, predstavila se javnosti, čitala je tamo nešto i nije odgovarala na pitanja novinara. Novinari su javnost. Ja sam od prvog trenutka tu da me se pita, kritizira, izvrgne ruglu ako treba. To su pravila politike, od toga se ne može pobjeći”, objasnio je bivši premijer.