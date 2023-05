‘MILANOVIĆ OPET U ULOZI SRBOMRSCA!’ Žestok napad na predsjednika iz Beograda: ‘Što očekivati od njega koji je Srbe nazvao šakom jada’

Autor: I.G.

Predsjednik Republike Hrvatske, Zoran Milanović, sudjelovao je u ponedjeljak na svečanom obilježavanju 28. obljetnice Vojno-redarstvene operacije “Bljesak” u Okučanima. Operacija “Bljesak” jedna je od ključnih pobjeda u Domovinskom ratu koja je omogućila oslobađanje zapadne Slavonije od srpske okupacije 1995. godine.

Nakon toga Milanović je, u svojem uobičajenom stilu, u zagrebačkoj Tvornici kulture na proslavi Dana rada ponovo podigao strasti u regiji, poručivši kako bi srpski političari trebali prestati u prvi plan gurati retoriku o etničkom čišćenju u doba Drugog svjetskog rata

“Oni i dalje lupetaju o etničkom čišćenju, genocidu, daj dosta više. To neko antisrpstvo i to, toga kod mene nema. Mnoštvo ljudi tog identiteta su moji birači, pa ne mogu niti piliti granu na kojoj sjedim,. Nisam ja baš toliki majmun. Oni žele u EU, ali to znači da moraju poduzeti neke mjere. Valjda nju treba primiti, ali zovimo stvari pravim imenom. Ako Srbija želi u EU ona mora prekinuti ovu politiku s Rusijom, uvesti sankcije i gotovo. nemamo više o tome nemamo što pričati”, rekao je.

Miloradu Pupovcu je poručio – “Ne lupetaj više o etničkom čišćenju. Ti nisi predstavnik Srba u Hrvatskoj, to sam više ja nego ti. On je Plenkovićev talac. To nije dobra odnos”, rekao je.





Ove izjave nisu prošle nezamijećeno u Srbiji, gdje su režimski mediji odmah na nišan stavili predsjednika Milanovića te ga osudili zbog njegovih izjava.

Tako na portalu Blic.rs stoji naslov “SRBIJA MORA DA PREKINE OVAKVE ODNOSE S RUSIJOM’ Milanović opet u ulozi srbomrsca, napada, vređa, preti…: ‘Oni i dalje lupetaju o etničkom čišćenju, e, dosta više”.

Autor teksta ističe kako je problematično to što je Milanović predsjednika SNV-a Milorada Pupovca je pozvao da “ne lupeta više o etničkom čišćenju”.

I na portalu Kurir.rs osvanuo je naslov s Milanovićevom fotografijom, uz naslov “MILANOVIĆ SRAMNO PLJUNUO NA SRPSKE ŽRTVE! Linta: Ponizio je ceo naš narod, šta očekivati od njega koji je SRBE NAZVAO ŠAKOM JADA?!”.

Autor ovog teksta navodi kako mu je zasmetalo i odlikovanje pripadnika 103. brigade Hrvatskog veća odbrane (HVO) Derventa.

Na portalu Objektiv.rs, pak, autori teksta Milanoviću zamjeraju što se u svojoj izjavi dotakao i srpskog predsjednika i premijerke.









“Milanović vređao predsednika Vučića i premijerku Brnabić: Skandaloznom izjavom OMALOVAŽIO CELU SRBIJU”, stoji u naslovu.