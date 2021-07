MILANOVIĆ OPET U ELEMENTU: ‘Ragnar za siromašne vas je poslao da me to pitate? Mogu li vidjeti vaše lice?’

Autor: L.D.

U petak je predsjednik RH Zoran Milanović posjetio Oklaj, u šibensko-kninskom zaleđu, gdje je, među ostalim, odgovarao na novinarska pitanja.

Novinarka Radija Dalmacije, Vida Grujin, pitala ga je kako komentira da je DORH pokrenuo izvide vezane za bespravnu gradnju u uvali Vruja o kojoj javnost bruji već neko vrijeme.

No, predsjednik je umjesto toga zatražio da novinarka skine masku kako bi joj, kako je rekao, vidio lice.

‘Ragnar za siromašne’

Milanović ju je pitao je li ju poslao “Ragnar za siromašne”, aludirajući pritom na Borisa Dežulovića, novinara kojega je tako prozvao, a prosvjednike u uvali Vruja nazvao je zavidnim galamdžijama, šibicarima, balvandžijama.

Na pitanje kako komentira istragu oko Vruje koju je pokrenuo DORH, Milanović je pitao novinarku:

“To vas je Ragnar poslao da me pitate?”

Nakon čuđenja novinarke, ponovio je: “Ovaj Ragnar za siromašne vas je poslao da me to pitate?”, na što je ona odgovorila da nije.

Prosvjednike nazvao galamdžijama

Zatim ju je pitao s koje je televizije te može li vidjeti njezino lice, na što je ona odgovorila:









“Nije televizija. S Radio Dalmacije sam. I to me već treći put pitate”, na što je on rekao:

“Mda. Svaki put… Sljedeći put ćete vjerojatno doći maskirani”, zaključio je.

Prosvjednike je nazvao zavidnim galamdžijama, šibicarima, balvandžijama te istaknuo kako neće njega u mišju rupu stjerati nikakav Ragnar ili šačica njegovih galamdžija.

Novinarka je na to ponovila kako ga je ona samo pitala kako komentira činjenicu da je DORH pokrenuo izvide u uvali Vruja, na što je odgovorio:

“Pa dobro, uhapsit će čovjeka koji je stariji od 80 godina! Koji ima na desetke suglasnosti, koje mu je napisao sustav koji kontrolira HDZ. Uzmite mu to, kaznite ljude koji su mu dali suglasnosti i sve to srušite. Naime, taj prostor je devastiran famozno, pa srušite to, taj čovjek ne živi od toga. Pozdravite Ragnara, recite mu da mu je super brada”, poručio je.