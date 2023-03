MILANOVIĆ OPET STAO NA STRANU DODIKA! Zavaljali su ga: ‘Pomogao nam je, a nisu ga ni pozvali na otvaranje Pelješkog mosta’

Autor: I.G.

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović sastao se na Pantovčaku s predsjedateljicom Predsjedništva BiH Željkom Cvijanović.

Željka Cvijanović planira se sastati i s hrvatskim premijerom Andrejom Plenkovićem. Osim toga, posjetit će i Srpsku pravoslavnu opću gimnaziju Kantakuzina Katarina Branković u Zagrebu.

Poslije sastanka Plenković i Cvijanović su stali pred predstavnike medija. “To je pravo vrijeme i dobar način. Odnosi s prethodnim predsjedništvom što se mene tiče nisu bili idealni. Sad je vrijeme da se otvori novo poglavlje, a to je BiH kako je mi, vidimo, kako je ja vidim, a to je subjekt međunarodnog prava temeljen na Daytonu. On je temelj BiH, a u interesu je Hrvatske, pravde i prava da se to ne dira, jer onda može izaći iz toga samo zlo”, rekao je Milanović i dodao da su razgovarali o miru i stabilnosti u regiji te europskom putu BiH.





Milanović je rekao da kod Željke Cvijanović i njenog političkog kruga vidi “veći kvantum zdravog razuma i dobre volje”. Cvijanović je rekla da je također opredijeljena za Daytonski sporazum kao stalnu postavku.

Na pitanje je li planiran razgovor s bošnjačkim članom predsjedništva i očekuje li da će bez SDA biti moguća promjena izbornog zakona, Milanović je rekao: “Spomenuli ste Komšića. Nastojim ne biti osoban, nadam se da ću tom zovu odoljeti i sada. Komšić nije predstavnik Hrvata, oni trebaju imati svog predstavnika. Nema pravednog izbornog sistema u BiH. Zahvaljujući gorljivim ogromnim ambicijama nekih ljudi i podršci međunarodne zajednice koja ne postoji, u BiH je nije kao u Hrvatskoj gdje manjine biraju svoje predstavnike.”

Rekao je da je Bećireviću najavio posjet Cvijanović Hrvatskoj te da bi i on mogao doći u Zagreb. “Drugi formati ne dolaze u obzir. Predsjedništvo je simboličko, ono nema nikakve ovlasti”, kazao je.

Cvijanović je kazala kako joj je drago da se odnosi sa susjednim zemljama grade. “Ne mogu komentirati kakav odnos ima Hrvatska prema nekom dužnosniku, ali poštujem svačiji stav i opredjeljenje prema bilo kome”, rekla je.

Milanović je kazao smo “samo malo zavaljali Milorada Dodika što nismo dovršili cestu do mosta na Savi prema Republici Srpskoj kao dio pogodbe kada se on založio pozivajući se na vitalni interes srpskog naroda u BiH da se ne dopusti blokada gradnje Pelješkog mosta”.

“A nisu ga ni pozvali na otvaranje Pelješkog mosta”, dodao je Milanović.









Milanović je kazao i da je ulazak BiH u NATO stvar izbora, samo ako to bude htjela većina građana. No, ulazak BiH u Europsku uniju nema alternative, ustvrdio je Milanović.