Milanović opet izvrijeđao Plenkovića: ‘Taj stalno dobiva po ušima i dolazi po još, jadno’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović sudjelovao je na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Plaškog u povodu Dana općine.

Ponovno je govorio o Zakonu o izbornim jedinicama zbog kojeg se prepire s premijerom Plenkovićem.





“Zakon je trebao biti izglasan nakon što je raspravljen, skupljali su žetone deset dana. Mogao je to ostaviti kako je, bilo bi na snazi, Plenković laže da je bilo takvih situacija. Zvali bi iz Sabora moje suradnike da potpišem, ali uvijek je stajalo kako treba, ovo je situacija u kojoj piše kada to treba stupiti na snagu. Samo je trebalo prešutjeti i ići dalje, a on stalno dolazi po repete, dobiva po ušima, baš jadno. Tovari kola, idemo dalje. Pet puta smo pričali o tome, kada bi slušao Ustav koliko se pokorava Bruxellesu, bilo bi odlično”, govorio je o potpisivanju Zakona o izbornim jedinicama

“Ušao si đonom u moj rok, gubi se, makni se. On laže. Kada nazoveš i kažeš da je bitno da što prije bude u Narodnim novinama, što više pričamo o tome, ljudima je jasnije s kakvim varalicama imaju posla”.

O izraelskoj zastavi na zgradi Ministarstva

Što misli o isticanju izraelske zastave na Ministarstvu vanjskih poslova?

“Uz sve moje simpatije prema Izraelu, nema drugim zastavama mjesto u Hrvatskoj, to je idiotska reakcija ministra. Izrazio sam gađanje i gnušanje prema ubojstvima Hamasa, no pravo na samoobranu koje Izrael ima ne uključuje pravo na masakr i ubojstva civila”, rekao je Milanović.

Nova imigracija je mutna, rekao je o priljevu migranata, rekavši da su migranti 2015. bili drugačiji, da su to bili ljudi u nevolji za razliku od sada.









O Dodiku

Dodik je izabran legalno, radi reda u Ukrajini ako si u stanju, prste dalje od njega, poručuje Milanović. Na kraju se osvrnuo na još jednu temu.

“Ove izmjene kaznenog Zakona i inkriminacija curenja podataka iz istrage, to je manijakalan poriv čovjeka da se nekome napije krvi, moj prvi suradnik je Miljenić, imao je vatreno krštenje, on je Erasmo Roterdamski za Plenkovića, mi smo tu tajnost ukinuli. DORH i Uskok su najviše puštali podatke novinarima. Da bismo od te travestije, farse, napravili nešto uljuđeno, to smo naprosto ukinuli. Dolazi osvetoljubivi gojenac koji želi provoditi tiraniju nad novinarima jer mu je netko objavio fotografiju žene”, govori Milanović dodajući da mjesecima iz razgovora izlaze podaci o tome “kakvom strankom i Vladom on upravlja”.

“Vidimo kakvi sve razgovori, kakvi kontakti se ostvaruju. Vjerojatno većina nije kazneno djelo, ali ukazuju što DORH radi, a što ne radi. Da nismo to pročitali ne bismo znali kakve silnice vladaju u tom svijetu i postavili si pitanje zašto DORH nije ispitao Miševića ili Horvata ili… Njih je trebalo ispitati, a DOHR to nije napravio. Obečajem svima da ću pomilovati svakoga tko dođe pod udar tog Zakona, konačno vidim smisao tog pomilovanja. Svakog novinara koji objavi fotografiju Plenkovićeve strine, pomilovat ću”.