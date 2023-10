Milanović opet izvrijeđao Plenkovića: ‘Netko je groteskni klaun. Reci mi braco, o tome se javno govori’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjelovao je na obilježavanju 80. obljetnice Šemovečke bitke, oslobođenja Ludbrega i osnivanje brigade “Braća Radić”.

Tom prilikom se obratio medijima.

“Kad bih birao između vojnih aviona za 1,5 milijardi eura i protuzračnu obranu, izabrao bih ovo drugo. Ali, tu smo, gdje smo. Nisam se protivio toj odluci. Što se tiče predizbornih svrha, rekao sam da je to legitimno”, rekao je o nabavci vojnih aviona Rafale.





‘Netko je klasičar, a netko groteskni klaun’

Zatim se obrušio na premijera Andreja Plenkovića rekavši da u njegovoj samohvali, koju je nazvao seljačkom, ima legitimnih dijelova što se predizbornog vremena tiče.

Kaže da nije bilo njega da ne bi imali ni Bradleyja. “Mjesec i pol dana sam ga morao moliti i kumiti, generali su išli kod njega, izveo je cijelu grotesknu predstavu. To je groteska, talijanska riječ. On voli koristiti strane riječi koje ne razumije, groteskan je način odnosa prema javnosti. Ne govore da smo pri totalnom korištenju EU fondova pri dnu, tu je razlika u stilu, netko je klasičar netko groteskni klaun”, rekao je Milanović.

Osvrnuo se i na izjavu premijera Andreja Plenkovića o dvije Hrvatske.

“Vidim Hrvatsku koja ide naprijed, ali raste deformirano, opet nam raste rep, postoji Hrvatska koja se batrga, postoji i jedna klijentelistička, razbojnička Hrvatska, to ljudi vide. Mnogi vide, osjećaj može i varati. Kada sam bio premijer, banda kojoj je pripadao i on je moje suradnike među kojima je bilo onih srpske nacionalnosti prikazala kao neprijatelje Hrvatske. Moramo gledati teror iz Grčke, koji je zbog unutarnje agende nekih ljudi, zatočio stotine hrvatskih državljana, huligana, ne terorista. Tamo se kisele po grčkim zatvorima u nerazumno dugom postupku i još kupe ljude po Hrvatskoj. I naša Vlada revno surađuje, eto to je Plenković. Upozoravam, tamo je stotinu zarobljenika. Naše institucije sudjeluju u tome, ja sam bio tamo gdje se on mota, ne može mi prodavati finte. Krenuli smo od moje izjave u kojoj sam upozorio što čini hrvatsku moć, a te šibicarske fore koga da pitam. Vojnike? Oni ne istupaju u medijima, njih ne možeš pitati. To je zavjet vojničkog poziva. Kada kažeš pitaj vojnika, idemo se još malo dijeliti. Mogu pitati ljude u mornarici koji ne dobivaju brodove. Da pitam one koji nemaju? To gospodin Plenko zna. Moći ćemo sudjelovati sa Španjolcima i Portugalcima na vježbama, to je dobro, ali to je jedan segment, najvažnija je kopnena vojska”, rekao je Milanović.









O Srbiji: To nije bila vesela ekipa koja je popila rakiju i zaplesala

Zatim se osvrnuo na događanja na Kosovu. Podržava li sankcije sa strane EU prema Srbiji?

“Edi Rama je sigurno rekao nešto suvislo, a Plenković sigurno nije. Sankcije Srbiji? Morat će Srbija za to dati objašnjenje, vidimo da to nisu bili razdragani momci koji su se okupili, pili rakiju i zaplesali. Tu nečega ima i to treba objasniti. Ne volim sankcije koje nije proglasilo Vijeće sigurnosti UN-a jer se pretvaraju u teror prema državi. Srbija je sama sebi uvela najveće sankcije, žive u nekom međuprostoru istine i laži, legli su na bombu, u jednom trenu trebaš odlučiti – ti ili bomba. Postala je navada Zapada i EU da svakome tko im se ne sviđa opale sankcije, to nam se vraća. To neće moći drugo. Srbiji je dovoljna sankcija je što ne napreduju pri ulasku u EU. Zapadna politika i Bruxelles ne uče ništa, ova generacije je još gluplja, osnažit ćeš one koje želiš oštetiti a to je vlast”, kaže Milanović.

‘Reci mi braco, mi nemamo streljiva’

Novinari su ga pitali kako komentira činjenicu da premijer Plenković ne želi odgovarati na pitanja o HEP-u.

“Zato što štiti lopove. Negdje na partijskom sastanku je čuo za riječ grotesku, to je to, to je premijer. A ti mi braco reci, o tome se javno govori, mi nemamo streljiva. Mi ćemo dići avione i što ćeš s njima? Nije mi drago da oružje nabavljamo po sve višim cijenama. Kada su moji interesi u pitanju fućka mi se za druge. Tako razmišlja Orban, gledali smo neki dan vratolomije Kolinde u podcastu koji vodi neki bivši šef obavještajne službe, ona govori da ju je Putin, baš nju, pritiskao da dokine LNG, to je inače projekt moje Vlade, osobno sam potpisao, Plenković se još skitao. Plenković završava taj projekt. Putin, ako je razgovarao, pričao je s pogrešnom osobom, a ona je to prikazala da je Putinu bilo jako važno, Imamo Orbana, on se zalagao za nešto što Putin ne može vidjeti nacrtano, on je LNG prikazivao kao po život važno za Mađarsku. Orban gleda mađarske interese, ako je tvom šefu životno važno da nešto ne prođe, a ti se za to zalažeš, bit ćeš kažnjen”, rekao je predsjednik.

“Orban je Putinov sluga ili frajer koji beskrupulozno tjera svoje interese?”, pitao je novinare te odmah odgovorio da je Orban “ovo drugo”.

“Manje gledajte američke i britanske medije, oni najviša lažu. Kao i ruski”.

O recesiji u Europi

“Da, ulazi u recesiju, neće biti ni prva ni zadnja u Europi, takvi su trendovi,. Rusija koju je trebalo uništiti nije uništena, je li to posljedica naših blesavih mjera? Treba gledati BBC da objasni što je istina. Treba gledati sebe. Je li Orban kupio Inu-u? Ljudska prava u Mađarskoj su na sličnoj razini kao u Hrvatskoj, oni trenutno ne dopuštaju da neki LGBT sadržaj bude blizu škola. Meni je svejedno, tamo je sve u redu, razlikujemo se. Ja sam liberalan, ne smetaju mi homoseksualci, Nepalci. Mađarima možda smetaju. Potreba da svi budemo isti, a da istovremeno brutalno grabimo za svoje interese i druge discipliniramo, ja sam se počeo baviti politikom da probam najbolje iskamčiti za Hrvatsku. Tko je na vlasti u Budimpešti? Možemo, liberali, kojI bi se Orbanu najradije krvi napili. Je li to demokratska država? Nije, kaže Washington koji ima smrtnu kaznu na snazi”, zaključio je predsjednik.