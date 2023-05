MILANOVIĆ ODSUTAN NA DANU DRŽAVNOSTI! ‘Za kruh ne može zaraditi na tržištu, pa se bavi parapolitičkom djelatnošću’

Hrvatska u utorak svečano obilježava Dan državnosti, prisjećajući se povijesnog trenutka prije 34 godine kada je konstituiran prvi demokratski, višestranački Sabor. Tog sudbonosnog 30. svibnja 1990. godine, Hrvatska je započela novo poglavlje u svojoj povijesti, a uloga Sabora u očuvanju hrvatske državnosti potvrđena je kao iznimno važna.

Svečano ozračje obuzelo je cijelu Hrvatsku, osobito zagrebački Trg svetog Marka, dok su građani i dužnosnici zajedno proslavljali ovaj značajan datum. Nakon desetljeća komunističke vlasti i jednoumlja, Sabor je okupio zastupnike izabrane na demokratskim i višestranačkim izborima održanim u travnju i svibnju 1990. godine. Na tim izborima, koji su se odvijali u dva kruga, Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) uvjerljivo je pobijedila.

Na konstituirajućoj sjednici Sabora, izabrano je novo vodstvo koje će predvoditi demokratske promjene u zemlji. Žarko Domljan imenovan je za predsjednika, dok su potpredsjednici postali Ivica Percan, Stjepan Sulimanac i Vladimir Šeks.





Milanovićev prkos

No, povijest Dana državnosti nosi i određene kontroverze. Nakon promjena u političkom krajoliku, SDP-ova vlada premjestila je datum proslave na 25. lipnja. Međutim, aktualna vlada premijera Andreja Plenkovića odlučila je vratiti ovaj važan datum na izvorni 30. svibnja, kako bi se naglasila povijesna uloga prvog demokratskog Sabora u stvaranju moderne hrvatske države. Dan državnosti slavio se 30. svibnja do 2001. godine, kada ga je Račanova Vlada prebacila na 25. lipnja, na dan kad se obilježava odluka Sabora o pokretanju postupka razdruživanja od ostalih jugoslavenskih republika donesena 25. lipnja 1991. godine. Taj datum u Hrvatskoj je danas spomendan.

Nije svatko složan s povratkom na stari datum. Predsjednik Republike Hrvatske, Zoran Milanović, odbacuje priznavanje 30. svibnja kao Dana državnosti, postavljajući svoju perspektivu na ovu temu.

Prošle je godine tako izjavio da ne priznaje 30. svibnja kao Dan državnosti jer on nema veze s pravim danom državnosti, ocijenivši kako je riječ o “nasilju parlamentarne većine i ukidanju običaja zbog kaprica jedne osobe”.

“To nije Dan državnosti, to je nasilje male parlamentarne većine, bullying nad dobrim običajima u Hrvatskoj, ukidanje iz osobnog kaprica jedne osobe, jednog običaja koji je bio dvadeset godina i koji je bio u zakonu da se Dan državnosti obilježava 25. lipnja”, izjavio je Milanović danas nakon proslave Dana grada Zagreba u Starogradskoj vijećnici.

Podsjetio je kako je 30. svibnja 1990. konstituiran prvi, demokratski izabrani višestranački sabor, no tada smo još uvijek bili dio bivše države pa novi Dan državnosti nema nikakve veze s danom državnosti. Kazao je i kako o promjeni datuma nisu govorili bivši HDZ-ovi premijeri Ivo Sanader i Tomislav Karamarko, ali jest Andrej Plenković.

"Ja u toj farsi, danu pečenih volova, neću sudjelovati", poručio je tada Milanović i otkrio da je dan ranije bio u uredu u trenirci.









Gjenero: Nije on plaćen da bude ogorčen

Ove godine, pak, predsjednik je izrazio svoje negodovanje obilježavanjem ovog važnog dana na današnji datum time što se nije pojavio na obilježavanju kod Spomenika domovini u Zagrebu. Taj je potez premijer Plenković komentirao kao “pitanje koje mediji trebaju potezati i pitati ga kakav je to predsjednik koji ne poštuje Dan državnosti vlastite države”.

“Ja mislim da je to slučaj bez presedana i ne znam ni za jednog drugog takvog predsjednika. Jednako vrijedi i za oporbu. Neki su bili tu, barem troje”, rekao je Plenković.

Predsjednikov stav o ovoj obljetnici za portal Dnevno dao je i politički analitičar Davor Gjenero.









“Državni zakoni su određeni parlamentarnom odlukom o zakonu i njih bi načelno svi morali poštovati. Predsjednik republike misli da je bilo neprimjereno vratiti Dan državnosti s 25. lipnja na 30. svibnja, pa zbog toga bojkotira proslavu na današnji dan. On bi morao dokazati da je Zakon koji regulira proslavu tog praznika donesen na protuzakonit način i tada bi mogao tvrditi da je njegovo ponašanje korektno. Ovako je to daljnje produbljivanje unutarnjih političkih sukoba i neracionalno političko ponašanje, ali s time nismo rekli ništa novo. Predsjednik se iracionalno ponaša u puno ozbiljnijim situacijama, a najmanji problem je kako se ponaša u prigodnim situacijama”, rekao je Gjenero.

Upitan smatra li da je Milanović ogorčen zbog pomicanja datuma, Gjenero odgovara kako to uopće nije bitno u političkom kontekstu.

“Njegov posao nije da bude ogorčen, niti je za to plaćen. On može biti ogorčen jer je tri puta izgubio parlamentarne izbore i može privatno misliti suda ljudi koji nisu glasali za njega potkapacitirani. onda se može i prestati baviti politikom. No, budući da kruh ne može zaraditi na tržištu bavi se parapolitičkom djelatnošću, jer predsjednik ne bi trebao biti političar nego državnik”, rekao je Gjenero.