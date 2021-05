MILANOVIĆ ODGOVORIO HRT-u! Prozivaju ga za napad s pozicije moći: ‘Koju to ja moć imam, osim javne riječi’?

Autor: N.K

Predsjednik Zoran Milanović oglasio se ponovno na svom Facebook profilu nakon što su s HRT-a osudili njegov današnji nastup u kojem je novinarima HRT-a rekao da su “plaćenici koji rade na televiziji koja je gora od Yutela”.

Sve je počelo opet oko Zlate Đurđević koja tvrdi kako joj urednik emisije Otvoreno prešutio jednog od gostiju.

S HRT-a tvrde da to nije istina, a u obranu voditelja Togonala stala je i njegova kolegica novinarka. Milanović je u Splitu davao izjavu za novinare prilikom čega mu je ona rekla kako je Mislav Togonal rekao da to nije točno nakon čega je Milanović rekao kako je “sramota to što rade”.

“Milanović radi pritisak na medije”

S HRT-a su promptno reagirali i poručili kako Milanović radi pritisak na medije i uređivačku politiku iz pozicije moći.

Milanović se nakon svega pita kakvu on to moć ima, da bi mogao gušiti novinarske slobode.

Evo što je napisao na Facebooku.

“Koju to ja moć imam, osim javne riječi”

“Oglasilo se Ravnateljstvo Hrvatske radiotelevizije, zabrinuto i uplašeno mojim riječima, jer me vide kao izravnu prijetnju i, kako pišu, napad s pozicije moći na novinarske slobode i uređivačku politiku javnog medijskog servisa. Koju to moć ja imam, osim javne riječi kojom ukazujem da je HRT postao obiteljsko politički kombinat koji o trošku svih građana servisira HDZ i Plenkovića? Nije to moć, već istina, ona riječ koju HRT-ovi poslušnici redovito izbacuju iz programa po želji uređivačke politike središnjice. I još se usude zucnuti o novinarskim slobodama, ti isti nepotpisani „ravnatelji“ koji svoje novinare progone po sudovima nakon što su kvalitetne ili potjerali konkurenciji ili ušutkali. Ne bojte se, ravnatelji kombinata s Prisavlja, proizvodit ćete ljepšu stvarnost i prokazivat nepodobne sve dok je moć kod Plenkovića jer zato vas ima”, zaključio je Milanović.