Milanović očitao bukvicu Zapadu: ‘Hrvatima pametuju da su desničari i ustaše, a u Kanadi pljeskali SS-ovcu’

Autor: Dnevno.hr

„Osnivanje brigade „Braće Radić“ značajan je događaj u povijesti NOB-a i ovdje odajemo počast, duboko poštovanje i sjećanje na hrabre ljude“, poručio je predsjednik Republike Zoran Milanović na obilježavanju 80. obljetnice Šemovečke bitke, oslobođenja Ludbrega i osnivanja brigade „Braća Radić“.

„To su bili jako hrabri ljudi. Ova brigada je krenula od kalničke partizanske čete, koja je doživjela pogibelj ’42. godine. Bila je sastavljena prvenstveno od Srba i pravoslavaca iz ovog područja. Ljudi su bježali od terora, straha i ništavila koje ih je preplavilo tijekom noći, koje su provodile ustaše”, podsjetio je predsjednik Milanović osvrnuvši se na povijest i događaje iz tog razdoblja.

„Brigada je kroz vrijeme privlačila sve više lokalnih Hrvata, a ime nije dobila slučajno i to govori da su komunisti vodili računa i o nacionalnom pitanju. Ljudi se s jedne strane nisu prebrojavali i dijelili, ali se o tome vodilo računa. Bilo je jako važno pridobiti Hrvate za borbu“, dodao je Predsjednik te u tom kontekstu spomenuo neke zapovjednike brigade te prvog hrvatskog predsjednika Franju Tuđmana koji je za zamjenika komesara brigade došao 1944. godine.





‘Tuđman je bio komesar i to nije sramota’

„Tuđman je bio komesar i to nije sramota kao što nije sramota što su ti radili roditelji u socijalizmu, ako su djelovali po zakonu. Tuđman nije bio običan antifašist, on je bio više od toga. On je bio osoba od povjerenja i bio je ponosan na to. I napredovao je zbog ponosa na to i predanosti tome. To je prvi hrvatski predsjednik, ne samo antifašist čime se u nekakvoj nelagodi želi zamaskirati činjenica da je bio jedan od organizatora svega toga jer je bio osoba s posebnim ovlastima i s posebnim statusom. I to je povijest hrvatske države. I na to trebaju pripadnici svih stranaka biti pomalo i ponosni“, rekao je predsjednik Milanović istaknuvši kako je to izuzetno važno i dobro znati u današnjoj Europi i svijetu u kojoj, kako je rekao, “revizionizam, odnosno cinično prenamaganje i laganje predstavlja ozbiljnu opasnost“.

Razotkrio Europu i Zapad: Mi slušamo da smo desničari, a u Kanadi pljeskali SS-ovcu

“I mi slušamo lekcije i pametovanja već trideset godina o tome kako smo desničari, crnjaci, kako u Hrvatskoj marširaju ustaše”, nastavio je predsjednik Milanović i upozorio na nedavni događaj u kanadskom parlamentu.

„Kada danas vidim da kanadski parlament ovacijama ustaje i plješće devedeset i petogodišnjem pripadniku SS divizije iz Ukrajine, onda se pitam što je taj dragi gospodin radio u toj državi zadnjih pedeset godina. To je današnja Europa i pred time se zatvaraju oči da bi se obračunavalo na globalnoj skali, a sve vezano uz rat u Ukrajini koju je Rusija napala i za što nema opravdanja. Ali, to pokušati zamaskirati revitalizacijom i opravdanjem zločinaca i ubojica, to moderan zapadni svijet za mene nije i tome ću se uvijek imati dovoljno petlje i hrabrosti suprotstaviti“, zaključio je predsjednik Milanović.

Šemovečka bitka protiv njemačkih snaga i ustaša dogodila se 3. listopada 1943. i bila je do tada najveća bitka II. svjetskog rata u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Jedna je od presudnih bitaka za oslobođenje grada Ludbrega odnosno za sprječavanje dolaska pomoći iz Varaždina opkoljenom neprijatelju u Ludbregu. Neprijateljske snage iz Varaždina zaustavili su kod Šemovca borci 2. bataljuna brigade „Braće Radić“. Unatoč brojčanoj nadmoći i nadmoći u naoružanju neprijatelj je pretrpio velike gubitke te je bio prisiljen na povratak u Varaždin.









U Šemovečkoj bitci poginulo je 76 boraca dok ih je 30-ak ranjeno. Na svečanom obilježavanju održanom u dvorcu „Batthayany“ u Ludbregu, osim predsjednika

Milanovića, govorili su predsjednik Udruge antifašističkih boraca i antifašista općina i Grada Ludbrega Zdravko Pahor, predsjednik SABA Republike Hrvatske Franjo Habulin, gradonačelnik Grada Ludbrega i izaslanik župana Varaždinske županije Dubravko Bilić i župan Međimurske županije Matija Posavec.

Povodom obljetnice Šemovečke bitke, oslobođenja Ludbrega i osnivanja brigade „Braća Radić“ Predsjednik Republike položio je vijenac i zapalio svijeću kod Spomen-kosturnice na mjesnom groblju Grada Ludbrega. Uz predsjednika Milanovića bila je savjetnica Predsjednika za ljudska prava i civilno društvo Melita Mulić.