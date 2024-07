Milanović o ženi koja kroji sudbinu tisuća ljudi: ‘Uopće ne znam koga predstavlja’

Autor: V.S

“Treba biti lojalan, treba biti suradljiv, treba igrati po pravilima, ali se istovremeno – kao država sa stavom – boriti da se pravila, prije nego što se donesu, usklade s našim potrebama i interesima. Jer mi te ‘peneze’ ne dobivamo zato jer nas netko previše voli nego zato da bi od nas dobio ono što mu treba. To je slobodno tržište na kojem će prodavati što hoće, koliko hoće, a da mi na to nemamo nikakvog utjecaja. To su pravila igre na koja smo pristali, nitko nas nije prevario“, rekao je predsjednik Zoran Milanović u Krapinskim Toplicama u kojima je boravio povodom obilježavanja Dana Općine.

Predsjednik Milanović u prigodnom obraćanju na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice komentirao je današnji izbor Europskog parlamenta koji je tajnim glasanjem potvrdio novi mandat predsjednice Europske komisije Ursuli von der Leyen. “Europska unija, koja je danas izabrala svoju novu petogodišnju predsjednicu kao šeficu Komisije, nije nikakva naddržava, nikakva zamjena za Hrvatsku i ne smije biti. To moramo shvatiti i ponavljati svojoj djeci zato što je to važno za nas.

Zato su ovo samo riječi upozorenja da shvatimo da živimo danas u vrlo kompliciranom svijetu, nesigurnom svijetu, da će u Americi biti izbori za nekoliko mjeseci i da će ti izbori, nažalost, jako odrediti smjer kretanja svijeta i odnose među državama i najvećim silama. Mi smo u toj priči mali“, rekao je predsjednik.

‘Ti ljudi nisu izabrani od naroda’

O ponovnom izboru predsjednice Europske komisije rekao je: “Uopće ne znam koga predstavlja, ali imati će veliku moć. To nije demokratska institucija, ti ljudi nisu izabrani od naroda i ne upravljaju novcem u proračunskoj proceduri iza koje baš stoji politički narod. To je velika masa Europljana, a u toj masi mi smo jedena lijepa i velika strukturirana kap“.

Ponovio je kako moramo biti svjesni da novac iz europskih fondova neće još dugo dolaziti, a vodstvu Općine Krapinske Toplice poručio da moraju uzeti svaki euro od tih novaca, ali i upozorio da od toga nećemo postati bogata država.

“Tim novcima iz Europe nema novog bogatstva, nema klasičnih faktora proizvodnje kao što je zemlja, kapital, rad, ni sekundarnih u najvećoj mjeri. Imate neke stvari koje si inače ne bi mogli priuštiti – to je kanalizacija, sustavi odvodnje, to je skupo i dugotrajno, a ovo drugo je sve dekor da bude ljepše i bolje, ali od toga nema novca, nema moći i nema samostalnosti“, rekao je.

Predsjednik Milanović u obraćanju osvrnuo se i na rebalans proračuna: “Čujemo da u proračunu fale neke puste stotine milijuna eura: Iskreno mislim da to nije istina, da je to finta za potrebe dnevnopolitičkih dogovora i postavljanja granica unutar vladajuće koalicije. Naprosto nije moguće da je netko toliko otišao u minus. To uopće ne želim prihvatiti kao činjenicu, ali to opet pokazuje i podsjeća na to gdje je moć i gdje je vlast“, rekao je predsjednik Milanović.









Usporedio je izvorne prihode Općine Krapinske Toplice s izvornim prihodima općina jednake veličine i broja stanovnika uz obalu kazavši kako svaka općina na moru zahvaljujući svom položaju i činjenici da živi od turizma na ovaj broj stanovnika ima barem tri ili četiri puta veće izvorne prihode. “To u principu nije pravedno. Ta razlika nije rezultat rada, ulaganja i veće pameti nego naprosto sreće. Ovdje je potrebna veća požrtvovnost da bi se nešto stvorilo napravilo i prodalo, ovdje se ne živi od rente“, istaknuo je.









Svejedno mu je tko će biti kandidat HDZ-a

Milanović je komentirao i hakiranje hrvatskih institucija: “Andrej Plenković opstruira državne funkcije koje su predvođene Ustavom. Ja sam jednom rekao da ne smatram potrebnim da se Vijeće za nacionalnu sigurnost hitno nađe, kada je Plenković odlučio da se treba naći, prošlo je tri godine. To je Plenkovićeva Hrvatska i ustavni suci, koji hvala Bogu, idu na otpad i nemaju s time nikakvih problema. Ja mogu govoriti i to ću nastaviti raditi”, naveo je predsjednik.

“Postane nastrano da ljudi trče od Pantovčaka do Markovog trga, ali imamo čovjeka koji ne želi da Hrvatska funkcionira jer on to može preživjeti, potkupiti, podmititi. Tko god se bude nudio iz HDZ-a da bude predsjednik Republike na to će žmiriti”, dodao je Milanović.

Osvrnuo se i na predsjedničke izbore: “Svejedno mi je tko će biti kandidat HDZ-a jer je to osoba koja će biti u Plenkovićevim šakama, hoće li to biti Pero, Marko ili Stevo, svejedno je. Zadatak će mu biti da drži zatvorena usta, to je Hrvatska stvarnost i sada se na to navikavamo, kao magarac na batine”, naveo je Milanović.

“To su ljudi koji na sebe moraju preuzeti prljavštinu i teret”, dodao je Milanović, kazavši kako su predsjednički izbori puno teži: “Ljudi moraju vidjeti nekoga tko je spreman dobiti sto grama olova”.

‘HDZ ne može naći kompetentne ministre’

Milanović je odgovorio na pitanje je li zadovoljan plaćom: “Slovenci imaju još nižu plaću nego što je u Hrvatskoj. U nekim državama ljudi imaju puno veću plaću. Ja ovaj posao nisam želio i nisam se za ovu funkciju borio da bi se na njoj financijski udebljao”, kazao je Milanović.

“HDZ ne može naći kompetentne ministre, ali oni ne žive od plaće i ne znam zašto sad kukaju”, zapitao se Milanović i dodao da će kampanja za predsjedničke biti skromna i da mu to odgovara.

Ponovno se osvrnuo na plaće dužnosnika: “Kada mi netko kaže da ne može naći ministra za 3.000 eura, pa što me briga”, kazao je Milanović.

“Sretan sam ako ljudi u javnom sektoru mogu dobiti veće plaće, ljudi u prosvjeti, medicinske sestre”, naveo je.