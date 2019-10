Milanović o Vrhovnom sudu: ‘Predsjednik tog suda mora biti nepotkupljiv, najbolji, a ne najpodobniji!’ Otkrio kako će doskočiti tome

Autor: Dnevno

Kandidat za predsjednika Zoran Milanović u objavi na društvenim mrežama istaknuo je da predsjednik Vrhovnog suda mora osoba koja je “moralno nepotkupljiva”.

“Moj prijedlog za predsjednika Vrhovnog suda bit će osoba beskompromisnog karaktera i potpuno moralno nepotkupljiva. To vam obećavam! To je mali, ali važan doprinos u vraćanju povjerenja u pravosuđe. Predsjednik Vrhovnog suda odgovoran je za funkcioniranje sustava i na to mjesto treba doći najbolji, a ne najpodobniji, napisao je kandidat za predsjednika Zoran MIlanović u objavi na Facebooku.