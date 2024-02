Milanović o Turudiću: ‘Zamislite njega s ovlastima EU istražitelja, svi bi se trebali naoružati’

Autor: Dnevno.hr

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović sudjeluje u Sibinju na svečanoj sjednici Općinskog vijeća u povodu 89. godišnjice Sibinjskih žrtava, Dana općine i Dana Osnovne škole Sibinjskih žrtava.

Dao je izjavu za medije. “Nikad se ne veselim tome kad država ulazi u državna tijela. To slabi državu, nije dobro. Vidjet ćemo tko je odgovoran za to. Jedan propust i jedno pravo ne isključuje drugi propust i nepravo. Mi smo se ovih dana nagledali ljudskog dostojanstva. Sjećate li se onog šatoraškog divljanja? Mi smo tad kao gazili dostojanstvo branitelja. Ovo sad je gaženje ljudskog dostojanstva ljudi koji imaju dvije vijuge između dva uha. Vidjet ćete kad se digne oluja nezadovoljstva”, rekao je.

Udar na ‘Turuda’

Opet je žestoko kritizirao novog državnog odvjetnika Ivana Turudića. “Suci su pokrenuli protiv njega postupak. To je samo jedan krak to je za istragu. Bezobrazno laže na televiziji. On je u kolosalnom sukobu interesa. Po svakome tko ima šofersku školu, a ne pravni fakultet. HDZ mogu jedino odmahnut na etiku i pristojno ponašanje.

Dobroniću su htjeli napakirati. Kako su to čast i HDZ-ovci shvatili, čak su i oni glasali. Jer je Dobronić časna osoba za razliku od ovog hajduka i razbojnika. Zamislite Turudića s ovlastima EU istražitelja, pa trebali bi se svi skupa naoržavati. Kajlaju se, rekao je jedan HDZ-ovac jučer. Kaj bi to trebalo značit”, rekao je između ostalog.

Komentirajući prosvjed oporbe u subotu rekao je: “Sabor se valjda raspušta, to je isto sadističko manipuliranja ljudima. Pa reci kad su izbori.” Odgovarajući na pitanja o vojnom roku rekao je: “Najnormalnije je komentirao Anušić, čovjek je razuman, jasno mu je koliko sati. Bio je u ratu kao običan vojnik.” Osvrnuvši se summit NATO-a u Washingtonu u srpnju rekao je: “To je u mojoj ingerenciji, trebao bih ići na taj summit. Nikakav hibridni rat, Srbija sama ne zna što hoće, a narod ide dalje.”









Podsjećamo, ranije danas je policija po nalogu Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) upala u Ministarstvo kulture i medija vezano uz istragu i daljnje izvide u slučaju nezakonitog trošenja novca iz fondova EU na Geodetskom fakultetu u Zagrebu.

Iz EPPO-a su naveli da provode hitne pretrage i istražne radnje zbog sumnje u počinjenje subvencijske prijevare i korupcije na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te da se aktivnosti, čiji je cilj prikupljanje dokaza, odnose na nekoliko hrvatskih državljana za koje se sumnja da su počinili kaznena djela zlouporabe položaja i ovlasti na štetu financijskih interesa EU.