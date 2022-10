MILANOVIĆ O OPTUŽBAMA BRANITELJA: ‘Oni su se odlučili žrtvovati jer se bacaju pod jureći kamion. Zbog Banožića? Ne, radi HDZ-a. Za Banožića se nitko ne baca ni pod luft madrac’

Autor: Dnevno.hr

Hrvatski predsjednik i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH Zoran Milanović u Širokoj Kuli odao je počast civilnim žrtvama Široke Kule i okolnih mjesta Ličko- senjske županije iz Domovinskog rata polaganjem vijenca i paljenjem svijeće ispred spomen-obilježja.

Potom u Gospiću sudjeluje na obilježavanju 30. obljetnice ustrojavanja 9. gardijske brigade „Vukovi“ i ustrojavanja Motorizirane bojne „Vukovi“.

Dao je izjavu za medije.





Ponovno je upitan o istražnom povjerenstvu za INA-u.

“Hoću li negdje doći ovisi tko me zove, s kojim motivima. To je kao da me pitaš, gledao sam SP u Rusiji, ali nećeš me zvati na istražno povjerenstvo o taktici hrvatske igre. Netko od toga radi predstavu”, rekao je.

“Ja sam bio premijer, nije se kralo, nitko nije bio osumnjičen, osuđen. Bilo je flah, građanski…”, dodao je predsjednik.

“Ja samo o Ini mogu reći: Kvragu.” Mogu to reći na istražnom povjerenstvu.

O radu nedjeljom

“Dosta više o tome, pobogu. Isuse i Marijo.

Bolje neka se bave time koliko im ljudi završava u ćorki.









Neću prestati o Banožiću. Trebala je biti promocija časnika na Vojnom učilištu”, u svojem je stilu rekao Milanović.

Pa malo o Dodiku i BIH:

“Da, sud je presudio da je to genocid, ali s time treba biti delikatan. To je dosudio jedan sud. Proglašavanjem svega genocidom radimo nepravdu prema Holokaustu”, rekao je.









“Kakve veze Dodik i ja imamo sa Srebrenicom? Da ću se klanjat nekim idolima, neću”, rekao je.

“Podnijeli su tužbu Hrvatske zbog Pelješkog mosta? Šta će nego dizat tužbu. Šta će Komšić nego ustat, umit se, ne treba ni to, toalet i – tužba protiv Hrvatske”, rekao je.

Rekao je da se Dodik tome usprotivio.

“Imamo kineskog premijera koji je sad isključen, skoro uhapšen koji je govorio 15 minuta na otvaranju Pelješkog mosta, kao ja, Plenković i Jandroković, kao da su kinezi to platili. Dodika nisu ni pozvali, kao da je Ćuko. I sad su ga htjeli pokrasti na izborima”, rekao je

“Milorad Dodik ne da nije na daljinskom Vučića, niti je protiv njega, nego je divlje neovisan. Ostalo je kupljeno prljavim novcem. Čovjek je pobijedio s 30.000 glasova na 600.000 glasova. To je prenost koju je imala Kolinda nad Josipovićem na 2 milijuna glasova, uključujući dijasporu”, rekao je.

O OPTUŽBAMA OD STRANE 9. GARDIJSKE

“Ne znam o čemu govorite. U priopćenju ne piše ništa, nešto o mom egu. Morate nekakve dokaze iznijeti, znam da živimo u vremenu post istine. Odlikovanje dodjeljuje predsjednik, to radim ja. Oni su tražili odlikovanja najviše preminulih ljudi i to su trebali braniti njihove obitelji. Jedan najstariji branitelj koji ima preko 90 godina. Sve drugo je HDZ, ministarstvo branitelja, novac, novac, korupcija, lopovluk.

Zašto sam ja kriv? Možda zbog toga što ja imam crne oči ili nemam, danas su podijeljene beretke vojnicima, nikakve udruge, ni lijeve ni desne. Sve drugo je – široko polje. Ovo je vojarna.

Oni su se odlučili žrtvovati jer se bacaju pod jureći kamion zbog koga, zbog Banožića? Zbog HDZ-a, zbog Banožića se nitko ne baca ni pod luft madrac. Ovo je vojska, to nije HDZ ličko-senjske županije, to nije Banožić – neka on prvo završi školu.

Iza ovoga ne stoji nikakva udruga, nego HDZ”, rekao je i objasnio da je danas dodjela beretki vojnicima, a ne odlikovanja koje mogu tražiti udruge.

“Ministar je politička da ne kažem što, kao i svi oko njega. Određene udruge su pod njihovim financijskim jarmom. Upravo imamo taj primjer”, kazao je.

Važno je zvati se Ernest

“To je HDZ-ova specijalnost. Pa tko je odvajao kolone u Vukovaru?” dodao je.

“Župan ove županije je jedan slatki žabac koji je bio moj kandidat. Taj čovjek je sad HDZ-ovac. Važno je zvati se Ernest”, rekao je za Ernesta Petryja. Dodao je da je on nekad govorio protiv HDZ-a.

“Ja sam tu i mene se mora podržavati, a to mora vlada. A vlada je takva da uskoro neće biti nikoga na slobodi”, kazao je Milanović.

Osvrnuo se i na to što nije pozvan na 30. obljetnicu oslobođenja juga.

“Kakvo obilježavanje, tko to organizira? Hoće li biti muškarci u haljinama? To nije svečano, to je radno. Dubrovačko-neretvanska županija ili još jedna ćelija HDZ-a“, rekao je i dodao da nije dobio pozivnicu.

Rekao je da nitko relevantan neće biti na tome. “Doći će svi HDZ-ovci i Bane i bit će jako svečano. To je seljačka uzurpacija nečega što je hrvatska svetinja, u čemu nisu sudjelovali ti klošari, osim možda Medveda. Po čemu bih ja trebao biti tamo?”

Ponovio je da ovo nije bojkot. “Bojkot je kad ja negdje dođem i ljudi me bojkotiraju i ne dođu tamo gdje sam ja. Ovo ovdje se može nazvati nekom vrstom bojkota”, zaključio je Milanović.