MILANOVIĆ O ODLASKU IZ OKUČANA: ‘ZDS i oni koji ga koriste su ogromne štetočine’

Autor: Dnevno

Na današnjem obilježavanju VRO “Bljesak” u Okučanima, zbog incidenta s HOS-ovim znakovljem na majici, predsjednik Zoran Milanović naprasno je napustio događaj. Nakon brojnih reakcija, predsjednik je o svemu progovorio u ekskluzivnom intervjuu za RTL televiziju, u njihovom središnjem dnevniku RTL Danas.

Na pitanje je li preburno reagirao, Milanović je kazao kako je to bilo isprovocirano.

“To je bilo, nužno, isprovocirano. Netko je po prvi puta dopustio takvu sabotažu protokola”, rekao je Milanović te rekao da su organizatori ovog puta bili Ministarstvo branitelja. “Netko je odgovoran”, nadodao je Milanović na pitanje .

Kazao je da je prije početka ceremonije polaganja vijenaca razgovarao s premijerom i njegovim savjetnicima te im je ukazao na ovaj problem i pitao ih kako će to riješiti. Pošto nisu riješili, Milanović smatra kako su premijer i njegovi suradnici pokazali strah i kukavičluk.

“Nisam se čuo s premijerom nakon svega. Došao sam prije i rekao sam: ‘Dečki to tako ne može’. Oni su bili smotani i zbunjeni, tu netko organizacijski stoji iza toga. Mislim da to treba zakonski zabraniti. Ali nekim ljudima se to tolerira”, rekao je.

“Ne razumijem te ljude, ali ja nisam njihov neprijatelj. Ja ne gledam čeznutljivo prema drugom mandatu. ZDS i oni koji ga koriste su ogromne štetočine. Mislio sam da se to može ignorirati, ali ne može. Nećeš biti moj prijatelj”, nadodao je.

Milanović se osvrnuo i na činjenicu da je kasnije glavni akter s HOS-ovom majicom priveden na obavijesni razgovor.

“Plenković je tog čovjeka priveo u policiju, kako da ja to protumačim?”, pita se Milanović.

“Vodit ću jako računa o tome gdje idem i tko je organizator”, rekao je Milanović na pitanje hoće li tako svaki puta reagirati kada se HOS-ovo obilježje izvjesi na službenim događajima. Na cijelu situaciju nadodao je da se ona ne bi dogodila u Tuđmanovo vrijeme te da bi ih “Tuđman rastjerao psima u takvim situacijama”

“Kako riješiti ovu situaciju? Zabranom u zakonima. Policija ispravno postupa i postupila je, ali ne bi im bio u koži”, nadodao je Milanović.

“Ja nisam zaneseni pjesnik koji je izašao iz brezove šume u Rusiji. Ja nisam ovdje da propagiram petokraku i partizane. Mene su ljudi birali i znali su kakav sam”, rekao je Milanović.