MILANOVIĆ O KORONAVIRUSU: ‘Mislim da stvar mentalno izmiče kontroli, ljudi će na kraju poludjeti’

Autor: Dnevno

Predsjednik Zoran Milanović je sinoć na otvorenju 71. Dubrovačkih ljetnih igara govorio o širenju zaraze koronavirusom u Hrvatskoj. Poručio je da ćemo s virusom morati naučiti živjeti, ali i da su svi pod stresom zbog velike količine ne sasvim razumljivih informacija, piše Jutarnji list.

“Pomalo posebno gledajući neke američke i zapadne kanale, mislim da stvar mentalno izmiče kontroli i da će ljudi poludjeti na kraju, s obzirom na to koliko ih se šopa i ubija u pojam s informacijama koje ne razumiju ni oni koji ih plasiraju, a kamoli voditelji i publika.

Ovo je već postala jedna vrsta mrtve trke čija će studija ili istraživanje biti prva plasirana. To nema smisla.

S ovim ćemo morati živjeti i što prije to prihvatimo kao neku vrstu normalnosti, to bolje. Recimo, ne kao neku veliku bolest, nego kao karijes. To se izliječi”, rekao je Milanović.