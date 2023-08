Milanović o Boysima u Grčkoj: ‘Išli su se mlatiti, nisu ih roditelji tamo poslali’

Predsjednik Zoran Milanović komentirao je ove subote nerede u Grčkoj u kojima je poginuo jedan mladić (29) grčkog državljanstva, a pritvoreno je više hrvatskih navijača Dinama.

“Pet dana ih policija ima pravo držati. To sad istječe i ako im svima daju pritvor, 100 ljudi, neovisno o tome zašto su oni išli dolje, išli su se mlatiti, a to ne mogu podržati, to je naprosto čudno ponašanje. Ali građani imaju svoja prava. Okolnosti tog gubitka života, ubojstva nisu razjašnjene, ne zna se”, rekao je Milanović.

‘Okolnosti smrti tog čovjeka nisu najjasnije’

Rekao je i da očekuje da će se u najkraćem mogućem roku pronaći oni navijači koji su odgovorni za smrt mladića.

“Sad da ih Grčka vlast može držati svih stotinu kroz nekakav frizirani pritvor, znam to bi imalo elemente krvne osvete ili kolektivne odgovornosti. Očekujem da se vrlo brzo, a to znači u ovih pet dana koliko im zakon daje, izluče iz toga odgovorni, oni koji su stvarno, ako takvih ima. Ni okolnosti smrti tog čovjeka nisu najjasnije”, dodao je.

Podsjetimo, nakon što je više od 100 izgrednika privedeno, od kojih su velika većina hrvatski državljani, njihovi roditelji poslali su pismo predsjedniku Milanoviću, premijeru Plenkoviću, Vladi te pučkoj pravobraniteljici, bojeći se da njihovi najbliži nemaju nikakva demokratska prava u grčkim zatvorima.









‘Pustimo sad roditelje’

“Ako je to ono javno pismo, vidio sam ga. Pustimo sad roditelje, to su odrasli ljudi, nisu ih roditelji tamo poslali, išli su sami i neki će odgovarati za to, ali baš da 100 ljudi zadrže u pritvoru… Policija ima pravo u nekoj vrsti detencije držati bilo koga na temelju nekih sumnji pet dana, a tih pet dana sad istječe, gotovo je. Sad ih trebaju pustiti, veliku većinu, ako ih zadrže sve to je defakto ratno pravo, ne možeš sve zadržat”, zaključio je Milanović.

‘Dodik mijenja zakone kako hoće’

Komentirao je i optužnicu u BiH protiv Milorada Dodika kazao da visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH koristi svoje ovlasti kako bi zaštitio sebe, a kad tim istim ovlastima treba zaštititi prava jednog naroda u toj zemlji – onda baš nema vremena.

"Mijenja zakone kako hoće, kazneni zakon mijenja kako hoće, a gdje je bio prije godinu dana kad je tim istim ovlastima mogao promijeniti izborni zakon BiH… bez da krši Daytonski ustav, i spriječiti da Bošnjaci biraju hrvatskog člana Predsjedništva. To nije napravio, ali da bi zaštitio svoju stražnjicu i svoju reputaciju promijenio je kazneni zakon prema kojemu je ono što je Dodik napravio – kazneno djelo. To se zove kolonijalna uprava i to uništava tu zemlju", rekao je Milanović novinarima prije početka Maratona lađa u Metkoviću.









Podsjetimo Tužiteljstvo BiH podignulo je u petak optužnicu protiv predsjednika RS-a Milorada Dodika zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika međunarodne zajednice, a za to kazneno djelo, ako bude proglašen krivim, prijeti mu kazna u rasponu od šest mjeseci do pet godina zatvora.