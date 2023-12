Milanović o Banožićevoj nesreći: ‘Bivši udbaški drukeri kažu da je Plenkoviću ovo došlo kao naručeno’

Autor: I.G.

Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjelovao je na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Trogira povodom obilježavanja Dana Grada i zaštitnika grada Svetog Ivana Trogirskog. Nakon toga razgovarao je s novinarima i komentirao odlazak Marija Banožića s funkcije ministra obrane.

“Nikoga, to je odluka premijera, to će biti netko tko je njemu lojalan i ja na to nemam utjecaja. Istovremeno si prema Ustavu vrhovni zapovjednik i odgovaraš za sigurnost. Bit će onaj koga izabere Plenković i bilo bi dobro da mu skrene pažnju da dvije godine nije bilo sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost. Ministar bi trebao biti netko tko će normalno komunicirati s mojim savjetnicima jer mi nismo ista razina. Razina predsjednika je premijer u ovom slučaju”, kaže Milanović.





“Danas je ministar obrane vrlo vidljiv i zahtjevan posao, to će biti netko jako odan šefu, osobito u HDZ-u. Moj ministar je bio Kotromanović koji je vrlo samostalan čovjek. Ne kažem da takav mora biti svatko. BIlo bi dobro da je to obrazovana osoba, koja može dobro razgovarati sa sugovornicima na svijetu i predstavljati Hrvatsku na aktivan menadžerski način. Muško, žensko, svejedno”, rekao je predsjednik.

‘Čačić nije isti kao Banožić’

Na upit o konkretnim imenima nije htio odgovarati, a kaže tek da će Plenković odabirom ministra pokazati što misli i namjerava. “Zadnji put je odabrao Banožića koji je morao otići u groznim okolnostima”, kaže.

Komentirao je nesreću Radimira Čačića. Kaže da nije slučaj isti kao s Banožićem. “Čačić je na kraju odgovarao, u tom trenutku je morao otići. A u ovom groznom slučaju je, nažalost, sve jasno, jasno je tko je kriv. Ne znam uopće što bih rekao. Čovjek je ostao bez života, djeca bez oca i supruga bez muža i nema dvojbe tko je bio na strani na kojoj nije smio biti. Razlika je tolika da nalaže drugačiji pristup. Banožić je bio tamo gdje nije smio biti, da je vozio 10 na sat. Bio je i što sad, govori predsjednik dodajći da ne zna kakva će biti presuda.

“Oni koji govore da je ovo Plenkoviću došlo kao naručeno, bivši udbaški drukeri, to su bolesni ljudi. Nije mu došlo kao naručeno, ispada da netko mora poginuti da bi se smijenilo ministra. I da nije nitko poginuo, kako bi reagirao Plenković? Vjerojatno isto jer je bio gdje nije smio biti”, kaže predsjednik.

Ponavlja kako od novog ministra očekuje da dobro surađuje s njegovim savjetnicima i predstavnikom Ureda.

‘Idem u Vukovar’

U Vukovar, kaže, ide, nada se da će strasti smiriti i da će sve biti kako i treba, mirno i tiho. Govoreći o slučaju maloljetnika optuženih za terorizam, Milanović ponavlja kako bi se trebalo sastati Vijeće za nacionalnu sigurnost. “To je naša dužnost, mi to moramo. Plenković je nažalost teroristom proglasio i onog nesretnika koji je zapucao na Banske dvore. Pa je za to optužio mene koji sam prije pet godina spomenuo nešto što je njegova mater potpuno legalno radila cijelu karijeru. I to je tog nesretnika motiviralo… Pa sad slušamo optužbe. Ajde da razgovaramo… S takvim se stvarima ne treba igrati.”

Na pitanja o navijačima u Grčkoj, Milanović kaže kako u Grčkoj valjda vrijede neki postulati vladavine prava. “Ne razumijem što znači imati utjecaj. Neka s tim utjecajem pomogne Hrvatima u BiH. Koliko ljudi, koliko novaca, toliko i utjecaja. U njegovo vrijeme isto kao i u moje, ograničeno. Ti ljudi su u zatvoru već tri mjeseca, tamo ih drže kao neke eksponate, životinjice u izlogu. Sto ljudi je bez razloga, kao vojna postrojba, u logoru, čeka se valjda razmjena. Sad se ustanovilo nešto što se moglo ustanoviti u nekoliko dana. To sve govori o statusu i sad Hrvatska treba šutjeti da se netko ne naljuti”, govori Milanović dodajući da se teško slučaju priče o utjecaju koje udaraju šakom u razum prosječnog čovjeka.









