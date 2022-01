‘MILANOVIĆ NIJE OTIŠAO PREDALEKO’ Mesić odabrao stranu: ‘Amerika ne brani Zapad i demokraciju nego očajnički želi vratiti status super-sile kojoj nitko nije ravan!’

Autor: Daniel Radman

Napetost oko Ukrajine između Zapada i Ukrajine pomno prati i bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesić koji je u razgovoru za naš portal iskreno priznao da je zabrinut da bi stvari mogle izmaći kontroli. No, u ovom sukobu on krivca prvenstveno vidi u SAD-u koji je, kaže, “duboko angažiran”, ali “ne u ulozi branitelja Zapada i demokracije, nego u ulozi zemlje koja gotovo očajnički nastoji očuvati položaj svjetskog hegemona”.

U tom kontekstu ne čudi što je Mesić podržao istup svog nasljednika Zorana Milanovića koji je u ponedjeljak podigao puno prašine (ne samo kod nas, već i daleko od hrvatskih granica) svojim izjavama da će Hrvatska povući svoje trupe iz Istočne Europe u slučaju eskalacije, kao i svojom ocjenom da su Europska unija, a i SAD, sprovele državni udar kad je u Kijevu zbačen bivši predsjednik Viktor Janukovič.

A podsjetio nas je Mesić da ni on nije išao uz dlaku dominantom mišljenju Zapada kada je krenula invazija na Irak…

“Sve zaoštrenija kriza prijeti da se prelomi preko leđa Ukrajinaca”

*Kako gledate na aktualnu situaciju u Ukrajini? Kriza je sve očitija, zaoštrava se i retorika s obje strane (Rusija-NATO). Jeste li zabrinuti zbog moguće eskalacije?

“Da idemo od kraja. Jest, zabrinut sam, jer se bojim da bi stvari mogle izmaći kontroli. Međutim, nije riječ o, kako vi kažete, situaciji u Ukrajini. Riječ je o odnosima Amerike, pa i onih koji je slijede s Rusijom. Ukrajina se samo našla u središtu tih odnosa, a sve zaoštrenija kriza prijeti da se prelomi preko leđa Ukrajinaca. Ne bih rekao ovako paušalno da se zaoštrava retorika s obje strane. Budite ipak precizni i objektivni i pogledajte malo bolje koja strana je ta koja prijeti, a koja je ta koja odgovara.”

“Milanovićeva izjava ne odgovara onim koji žele zloupotrijebiti Atlantski pakt”

*Izjava predsjednika Zorana Milanovića da će “Hrvatska povući svoje trupe iz NATO snaga u istočnoj Europi, ukoliko dođe do eskalacije napetosti s Rusijom oko Ukrajine”, izazvala je velike reakcije u svijetu. Dok ruski mediji hvale Milanovića, u Ukrajini njegove poruke nisu najbolje primljene. Naprotiv, Ministarstvo vanjskih poslova Ukrajine pozvalo je na razgovor hrvatsku veleposlanicu.

“Očekivano je da je izjava predsjednika Milanovića pozitivno primljena u Rusiji. Kao što je isto tako očekivano da nije ‘dobro sjela’ službenom Kijevu. Što se ostatka svijeta tiče, čini mi se da više ignorirana, nego što je publicirana, a što bi bio dokaz kako ne odgovara onima koji svjesno i proračunato igraju na zaštravanje krize. Hoću reći da izjava predsjednika Hrvatske, članice NATO-a, nikako ne odgovara onima koji Atlantski pakt žele zloupotrijebiti kao oružje za ostvarivanje politike ‘obuzdavanja’ Rusije.”

*Nadalje, gospodin Milanović je komentirao i politiku SAD-a (“Ova kriza, to nema veze ni s Ukrajinom ni s Rusijom, to ima veze s dinamikom američke unutarnje politike Joea Bidena i njegove administracije“), dok je zbacivanje bivšeg ukrajinskog predsjednika Viktora Janukoviča prozvao “državnim udarom koji je poticala Europska unija, a prije svega Washington tog vremena”).









“Predsjednik Milanović je sigurno rekao nešto što propagandni stroj koji mobilizira javnost, pripremajući je za sukob s Rusijom, teško može prihvatiti. No, u osnovi rekao je istinu. Amerika je duboko angažirana u sadašnjoj krizi i to ne u ulozi branitelja Zapada i demokracije, nego u ulozi zemlje koja gotovo očajnički nastoji očuvati, ili vratiti položaj svjetskog hegemona, super-sile kojoj nitko nije ravan i koja odlučuje o tome kakav će biti svijet u kojem živimo. A što se tiče zbacivanja bivšeg ukrajinskog predsjednika, ja se ne bih poslužio onim rječnikom što ga je koristio aktualni Predsjednik, ali bih rekao isto. Januković je zbačen nekom vrstom državnog udara, a u previranjima što su mu prethodila Zapad je imao i te kako udjela. Pomagao je, Amerika u prvome redu, financijski onima koji su tražili smjenu vlasti, a popis političara kako iz Amerike, tako i iz Evrope koji su nastupima na Majdanu poticali masu demonstranata, bio bi podulji.”

“Predsjednik Hrvatske mora biti spreman reći i ne”

*Je li predsjednik ovom izjavama “otišao predaleko” ili smatrate da su one prihvatljive? Biste li se Vi, da ste danas na njegovom mjestu, usudili izjaviti nešto slično?

“Ne, Predsjednik nije otišao predaleko. Rekao je što misli i kako vidi stvari, polazeći od stvarnih interesa Hrvatske. A hrvatski interes nije rat u Evropi, nego je mir – i u Evropi i u svijetu. A što se tiče pitanja što bih se ja, da sam na njegovom mjestu, usudio ili se ne bih usudio, pogledajte moje obraćanje javnosti uoči američke invazije na Irak. Predsjednik Hrvatske, ako želi potvrditi da shvaća što njegova funkcija znači, mora biti spreman reći i ‘ne’. Bez obzira na to kome će to reći. Jer, on je ipak prije svega i iznad svega predsjednik Hrvatske.”