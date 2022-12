MILANOVIĆ SPREMA POTRES, OBJAVIT ĆE PISMO! Razotkriva kako nas tretiraju u Europi: ‘Ako on ne pokaže, ja ću’, spominje Ursulu i ‘kamarilu iz Bruxellesa’

Autor: M.P.

Predsjednik Republike Zoran Milanović i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH sudjelovao je na obilježavanju 31. obljetnice Hrvatskog vojnog učilišta Dr. Franjo Tuđman gdje je odlikovao, promaknuo i pohvalio djelatnike.

Nakon prigodnog obraćanja predsjednik je stao pred novinare i ponovno se žestoko obrušio na premijera Andreja Plenkovića, ali ovaj put je na red došla i žestoka kritika samog vrha Europske unije.

Pita se, gdje su bili kritičari saborskih zastupnika, koji su na sjednici glasali protiv odluke o obuci ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj, kada se pričalo o diskriminaciji Hrvata u BiH.





“Došao sam iz Čilea, aktivni su u operaciji Althea u BiH, imaju pet vojnika u Bugojnom, Hrvatska ne smije. To je politika von der Leyen i Borrella, taj histerizira okolo i prijeti. Kako je odgovorio Grliću Radmanu, skandalozno mu je odgovorio. Tražite Radmana da vam da to pismo, da vidite kako se centralna europska vlast obraća svojoj članici. Kaže se, izmišljaju se rezolucije i odluke. Da tražimo smjenu tog čovjeka? Neka vam Radman da to pismo, inače ću ga ja dati. To treba na svjetlo dana, da se vidi kako se prema hrvatskoj vlasti odnosi Europa. Kao gluho slijepim budalama. Koja je moja pretpostavka da Borrell za nekoga radi? Takav tretman si dopuštamo, tako se gleda na naše sinove, kćeri, kao obične jadne luzere, koji će napraviti sve da bi se jedan dio okoristio, Plenković i klika”, oštar je bio predsjednik.

Zatim je podsjetio na izjavu premijera Plenkovića, u kojoj je upozorio zastupnike koji su protiv obuke ukrajinskih vojnika, da će se njihov rad pratiti, kao i njihova odluka.

“Kada kažu gledamo vas, ne gleda vas HDZ. Ovi koji nas gledaju je kamarila iz Bruxellesa. Tko je izabrao Ursulu von der Leyen? To je izrazito nedemokratski. Ti ljudi su došli na mjesta temeljem političkog pogađanja, spreman sam u tome živjeti dok se ne stave kao gospodari svega. Borrell je Radmanu rekao zašto Hrvatska ne može biti u operaciji Althea”, zaključio je predsjednik, otkrivši tematiku pisma.

Upit o sadržaju pisma uputili smo Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, a odgovor ćemo objaviti kada ga dobijemo.