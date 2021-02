MILANOVIĆ:’ Neću predložiti ni odvjetnika, ostaje stotinu izvrsnih ljudi koji će usuditi pokrenuti postupak protiv neke vucibatine’

Autor: Sanja Plješa

O aktualnom pitanju izboru predsjednika Vrhovnog suda govorio je predsjednik Republike Zoran Milanović.

Naime, on je prije nekoliko dana rekao kako neće predložiti nijednog od tri kandidata koji se javio na pozivni natječaj za predsjednika Vrhovnog suda.

Osim toga, neće tražiti poništenje natječaja.

Taj njegov potez je komentirao predsjednik Vlade Andrej Plenković koji je rekao kako se “trebaju poštivati zakoni i procedure te naći najbolja rješenja i za Hrvatsku i za Vrhovni sud”.

“Izbor za predsjednika Vrhovnog suda je u srpnju. Čuo sam da je Plenković nekoliko puta spomenuo riječ natječaj. No, natječaj je jedno, a javni poziv nešto sasvim drugo. Dakle, nema natječaja nego javnog poziva. Prije godinu dana sam prisegnuo. U ovoj situaciji mogu odabrati ili da prekršim Ustav ili ne. Nemam dvojbe, poštivat ću hrvatski Ustav. Presedana je dovoljno. HDZ je napravio jedan presedan 2004. godine kada je Ivo Sanader samo maknuo ploču Juri Francetiću”, rekao je Milanović.









Dodao je kako on samo predlaže, a predsjednika Vrhovnog suda bira Hrvatski sabor i to na četiri godine. “Nema zakona u Ustavu i točka. Ja ne pregovaram s Vladom nego sa Saborom. Držat ću se Sabora. U Ustavu stoji da ga ili ju se bira na četiri godine, može biti i više, ali ja ne dopuštam da bude više. To je funkcija na kojoj se ljudi moraju mijenjati i vratiti se svom izvornom poslu, a to je suđenje i to do svoje 70. godine života”, naglasio je predsjednik.

“Jako dobro znamo tko nam se sve javlja u zadnjih mjesec dana, tko je dolazio iz hrvatske Vlade u moj ured i što je govorio. Nemojte me tjerati da o tome govori. Inače i ta priča da je svatko žrtva u ovoj zemlji i da je žrtva gospodin Sessa, a nije žrtva. Gospodina Sessu spomenuo nisam. Bit će promjena”, rekao je Milanović.

“U slučaju da se javi 300 kandidata, mišljenje je da bi svih 300 trebalo dostaviti Hrvatskom saboru? Ma nemoj. HDZ i njegovi partneri bi trebali paziti, a ne izmišljati. Nešto se mora napisati u obrazloženju zakona. Moja prethodnica je gospodina Sessu predložila u ‘5 do 12’. On je predložen zato što je predsjednica imala drugog kandidata, a po meni ne bi smio biti ni sudac. Plenković ga nije prihvatio i kao kompromis je predložen Sessa. Da je ta osoba bila duže pod okom javnosti, nikada ne bi bio izabran”, istaknuo je.









Na upit je li Orsat Miljenić kandidat, odgovorio je da on nije kandidat.

“Prisegnuo sam ovom Ustavu. Neki moji prethodnici su ga htjeli mijenjati. Ja ga štitim, a ne prilagođavam ga sebi. Vidimo kako Ustavni sud funkcionira. Izabran sam od hrvatskih građana i dok je god ovaj Ustav na snazi, neću ga mijenjati. Osoba koju ću predložiti neće biti nitko od sadašnjih sudaca. Neka se oni bave svojim poslom. Vrhovni sud je jedina ustavna kategorija. U dosadašnjim guranjima njušim ‘šeksizam’. Ustav je Ustav. Ako sam doveden u situaciju da moram birati, nemam dileme”, rekao je predsjednik.

Dodao je da ovo što se dogodilo sada je sabotaža i pokušaj destrukcije. Pravo je i dužnost premijera da odabere državnog odvjetnika. “Ne ulazim u poštenje te odabrane osobe. Nemojte raditi od ljudi budale, izvoli preuzeti odgovornost. Ne želim da našu djecu učimo licemjerju. Zato će biti po Ustavu”, istaknuo je Milanović.

“Ovo je političko imenovanje nepolitičke osobe. Neću predložiti ni poznatu odvjetnicu ili odvjetnika. Ostaje nam još stotinu izvrsnih ljudi koji će se usuditi pokrenuti postupak protiv neke vucibatine”, naglasio je.









Osvrnuo se i na relaksaciju mjera od 1. ožujka. “Onoga trena kada broj cjepiva bude veći od onih koji se trebaju cijepiti, priča je gotova. Kada se procijepi dovoljan broj ljudi, završit će. Onaj tko se ne želi cijepiti – njegov problem”, zaključio je predsjednik.