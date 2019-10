MILANOVIĆ NEĆE U KOLONU SJEĆANJA! Otkrio je kakav se politički igrokaz sprema Vukovaru! Neki bi se mogli i naljutiti zbog njegove izjave!

Autor: Dnevno

Predsjednički kandidat Zoran Milanović 18. studenoga namjerava položiti vijenac kod spomen-obilježja na Ovčari, ali neće sudjelovati u Koloni sjećanja, prenosi Novi list .

“Što je Vukovar? To su njegovi stanovnici, koji su izlazili na izbore i u dva navrata birali gradonačelnika iz redova SDP-a. Taj je čovjek bio zarobljenik u logorima u Srbiji, Penava nije, koliko znam. On će se obračunavati s Plenkovićem i na mimohodu na dan pada Vukovara, koji će HDZ opet pretvoriti u, da ne kažem kakav pir. Tako da tamo naprosto nema mjesta za pristojne ljude. HDZ je sve potjerao, sve su rastjerali. To je dušmanski odnos prema tom danu”, izjavio je Milanović.

Novinari su ga prilikom posjeta Samoboru pitali bi li danas postupio isto kao kada je njegova Vlada u Vukovaru na zgrade državnih institucija postavljala ploče s ćirilicom. Milanović im je odgovorio da bi.

Najavio je još izravniju komunikaciju ako postane predsjednik.

“Kao predsjednik Republike moći ću govoriti puno izravnije nego što sam nekada govorio, jer sam tada morao voditi računa i o tome da ne povrijedim ljude koji nisu glasali za mene. No, koliko god ja šutio, oni me mrze. E, pa sad ćemo drukčije”, rekao je Milanović novinarima u Samoboru.