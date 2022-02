MILANOVIĆ NE POPUŠTA: ‘Mnogi su došli iz vražje matere i prijavili se u Zagrebu. ‘Paž’ Banožić vjerojatno sada kupuje zavjese i jastučiće’

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH Zoran Milanović sudjeluje u Požegi na svečanosti polaganja prisege 33. naraštaja ročnih vojnika na dragovoljnom vojnom osposobljavanju u vojarni “123. brigade HV-a”.

Milanović daje izjavu.

“Ne vidim sebe. Radim i živim kako sam govorio, razmišljam i vjerujem kao i prije 20 godina”, rekao je Milanović kazavši da je ”grub u nekim situacijama i bit će i dalje takav prema nasilnicima”.

Komentirao je i pitanje naknada za saborske zastupnike: ”Ako netko zaista živi u Splitu pa putuje svaki tjedan u Zagreb, onda to ima smisla”. Ponovio je da se u slučaju Zvonimira Frke-Petešića, predstojnika Ureda premijera Andreja Plenkovića, radi ”o sistemskom grabežu i pohlepi”.

Dotaknuo se i Peđe Grbina.

“Grbin je živio u Puli, tamo je imao svoj odvjetnički ured. Oženio se, nakon toga je trebao reći, e sad sam pogriješio”, rekao je predsjednik.

“Gdje je Frka-Petešić rođen? U Francuskoj. radio je isključivo za hrvatsku državu. Došao je u Zagreb iz Pariza kao masu mojih kolega čiji su roditelji bili u emigraciji. Svi do jednog, oni uz Buenos Airesa, iz vražje matere, došli su i prijavili se u Zagrebu. Stier? Čovjek je došao iz Buenos Airesa, preko Washingtona u Zagreb. Nikome od navedenih nije palo na pamet da se prijavi kod dida i babe gdje nikad nisu živjeli”, rekao je Milanović.

O Ukrajini

“Nije isto borbena skupina za potrebe zajedničkog generiranja snaga NATO-a na Balatonu ili hrvatska vojska na prvoj liniji u iščekivanju napada. Sve ćemo ad hoc odlučivati. Banožića se o tome ne pita, to su stvari najviše politike i Sabora, nema zezanja s ovim, gledamo već mjesec dana kako se jedna siromašna država dodatno uništava, dodavanjem panike. Oni sami upozoravaju da se smire tenzije, a očito u Washingtonu znaju bolje. Nitko nam ništa nije dao kada nam je bilo teže nego Ukrajini, dobili smo embargo. Potičeš Ukrajinu na sukob, zašto to radiš? Jedino Nijemci i Francuzi dobro rade”.

Vjeruje li da će Vlada koristiti produženje roka za sredstva za obnovu?

“Vjera je važna stvar u životu, religija, povjerenje, ovime je izbjegnuta totalna blamaža. Ti rokovi su bili kratki, no da se ne iskoristi skoro ništa, to jedino u našem svijetu. Sada je premijer otišao tamo da pokaže koliko je važan”.

“Dok sam predsjednik Hrvatske bit ću protiv toga da se NATO širi ikud. Širenjem NATO-a i vi preuzimate odgovornost. Ja s Moskvom nemam nikakve kontakte, govorim zdravorazumski, kao hrvatski predsjednik. Naša mala puška, to je naš interes”, rekao je.

Kada nekoga primam u obitelj, želim znati tko je to.

“BiH u NATO-u? Kako? Satiru Hrvate i trebali bi ići u NATO i podgrijava se ta iluzija. Dok god je netko protiv, o tome se mora razgovarati. Jeste razmišljali da Rusiju to strahovito smeta? Imamo problem, treba razgovarati, a ne ljude naoružavati pljucama”.

Vojska na Mljetu

Otočani na Mljetu zabrinuti iskrcavanjem vojske, o čemu se radi?

“To nije za javnost, 800 stanovnika Mljeta nisu zbog toga zabrinuti, nema razloga za zabrinutost. Vojska je prisutna na Mljetu, sve je mirno, sve je u redu. O ostalom će vas, ako ne spavaju, obavijestiti Ministarstvo obrane”.

O odnosu s Banožićem

“Koji ministar, ja da s njim razgovaram? Dok se bude ponašao kako se ponaša, opet krši odluke, s ministrom se može ako je pristojan, ovaj nije. Pitajte Plenkovića. Poslao je prijedlog za zapovjednika obalne straže bez objašnjenja. I sada bi ja to trebao potpisati? Kaže da je u interesu sustava. Okej, ja bi to trebao potpisati?. Banožić vjerojatno sada kupuje zavjese i jastučiće za svoj stan. Razgovarajte s Plenkovićem, on jednim potezom malog prsta može dovesti te sitne žicare u red, moji savjetnici su top kategorija. Paž Andreja Plenkovića ne želi provoditi zakon, nakon što je zlorabio vojnu inspekciju pa je mjesec dana pokunjeno šutio i opet krenuo maltretirati. On je došao iz ministarstva za jastučiće u ministarstvo obrane. U roku od 4 dana sam bio na DORH-u pet dana nakon što je priveden Tomislav Saucha. Vidite kako je problem s kriterijima, pitate me za dodatke, a vojnicima se dnevnice ne isplaćuju, to je krimogeno ponašanje ministra”, kaže Milanović.

Još malo o sredstvima za obnovu

“Hrvatska nema nikakav utjecaj to je izbjegavanje totalne blamaže, nije blamaža što nismo iskoristili sve, dajem Vladi neku otpusnicu zašto nije iskorištena svaka lipa, ali mi nismo iskoristili praktični ništa. I sada je on otišao tamo, to pokazuje koliko je sustav arbitraran, on je nekoga morao žicati i povlačiti za rukav, mene je toga sram”, rekao je predsjednik.

O snimki fešte

“Bratić je imao 50. rođendan, bilo je bivših Hajdukovih nogometaša, sviraju harmoniku kao akademski glazbenici”, rekao je.

O BiH

“Hrvati u BiH ne mogu biti u situaciji da traže pljesnivu milostinju i da im se govori da su remetilački faktor, to je ludost. Ja resurse nemam, da imam, znam što bi radili moji diplomati, dobili smo saveznike, i oni nam trebaju. Ako ćete pravo, nećemo imati niti jednog dok svima ne damo do znanja da nam je to važno. Uz debele rate i kamate smo u EU, a priče da nam je jedini saveznik Dodik… Jesu li to loši saveznici? Nisu to jedini, postoji ih nekoliko koje samo treba probuditi, neće se o tome odlučivati jednakopravno u Vilniusu kao u Zagrebu”, rekao je Milanović.