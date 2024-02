Milanović narodu: ‘Ne dopustite da vas plaše tim pričama, to su gluposti’

Autor: Dnevno.hr

Izbor novog glavnog državnog odvjetnika izazvao je iznimno snažan otpor dijela javnosti, stručnjaka, političke oporbe i ponajviše predsjednika Republike Hrvatske. Zoran Milanović već od samog početka najave da će Ivan Turudić biti kandidat za vođenje DORH-a, jasno izražava svoj protivljenje i obećava da će poduzeti sve kako bi se spriječio njegov izbor.

Unatoč tome, Turudić je ovog tjedna izabran voljom većine u Saboru. Takav završetak priče o glavnom državnom odvjetniku rezultirao je ekskluzivnim intervjuom predsjednika Milanovića u emisiji “Točka na tjedan” na N1 televiziji.

Nataša Božić Šarić najavila je kako će pitati zašto Turudića etiketira kao probisvijeta i zašto se situacija oko njegovog izbora percipira kao nacionalna katastrofa? Zašto one koji su glasali za njega smatrani neprijateljima države? Što se dogodilo sa sigurnosnom provjerom i može li javnost nastaviti imati povjerenje u državne institucije? Kako će se dalje razvijati situacija s Gajeve 30a i kakvi potezi se očekuju u budućnosti?, samo su neka od pitanja na koja je Milanović odgovarao.

‘Nije tema Turudić, nego njegov gospodar’

“Dugo nisam razgovarao u ovakvom formatu. Nema smisla, kad nešto treba reći, kažeš to pred kamerama i novinarima. Možeš čak i diktirati ritam, a ovo je drugačije. Neke stvari treba ponoviti, makar su jasne od početka”, počeo je Milanović intervju za N1.

“Drama ima razne forme, i komedija je jedna forma drame. Ovo ima elemente tragedija, bez onog što u Aristotolevoj poetici ima na kraju – katarze. Takvi ljudi i političari se neće suočiti s istinom, zato ima elemente tragedije ili ako hoćete, katastrofe. Ovakvog stranačkog bukača se gura i tako nešto nije zabilježeno u povijesti Hrvatske. No, on nije tema, tema je njegov gospodar”, komentirao je situaciju oko izbora glavnog državnog odvjetnika.

Potom je opleo po Turudiću te tvrdi da još ništa nije gotovo jer ovaj nije položio prisegu, usprkos glasanju sabora.

“Ima dugu karijeru, ne znam za reprezentativnu. On i njegovi promotori su bili jači, a ovo je prilika da ga se zaustavi. Nije položio još prisegu i nije izabran na zakonit način. Dopustite mi, ovo je jako ozbiljan razgovor o temama o kojima sam ja govorio detaljno. Jedno je nekoga udaljiti iz sustava, to je užasno teško, a nešto je drugo zaustaviti u daljnjem prodoru njega i njegovih sponzora.”









‘Zašto to nisam riješio 2015.?’

Novinarku N1 televizije zanimalo je zašto nije reagirao 2015. godine, kada je bio u ulozi premijera, a navodno je znao za sve što se događa s Turudićem i Zdravkom Mamićem.

“Zašto ga nisam riješio 2015.? On je tada bio predsjednik županijskog suda, on nije išao na više od toga. Kako je došao do toga, pitajte njegove mentore, sponzore… Na kraju je postao predsjednik županijskog suda kada sam ja postao premijer. Oprezno s tim, on nije napredovao po znanju i rezultatima nego po vezama. Provincijski sudac je preko noći došao iz Virovitice u Zagreb. Kako je to moguće? Nije to nikakva karijera. USKOK je tražio pomoć SOA-e jer nisu nikome vjerovali. To što SOA sazna nije dokaz na sudu, a jedini koji je to mogao 2015. je USKOK. Međutim, oni su morali tražiti nalog županijskog suda da bi to napravili, a tko je tamo glavni?”

Potom se osvrnuo na razgovor i komunikaciju Turudića i Mamića, u trenutku kada je ovaj bio pod istragom.









“Umjesto da telefonski kaže tom čovjeku, zbog kojeg su ga ponijele emocije, gledaj prijatelju, ne možemo razgovarati zbog naših pozicija. Drag si mi, ali ne možemo pričati. Turudić bi nakon takvog kontakta morao pisati izvješće od tri stranice i izletio bi na cestu. O tome pokušavam obavjestiti njegovog mentora, u njemu je sav problem, u Plenkoviću.”

‘Sve sam znao 2015.’

“Znao sam i 2015. godine da se vozio s Mamićem. O Rimac nisam znao, zato sam ravnatelju SOA-e rekao da mi dođe s tim saznanjima, jer oni to moraju imati, jedino ako to netko nije uništio. Ajde da riješimo 2015. godinu. Vozio se s Mamićem koji je izašao iz istražnog zatvora, kako to dokazati? Ono što je prikupila SOA, za razliku od onog što skupi USKOK ili DORH, ne može se koristiti na sudu. Moj ministar pravosuđa to nije ni znao, ja jesam”.

“Potpuno nebitno zašto ja nešto nisam napravio, jel’ mu zbog toga sve oprošteno? Nije.”

O Plenkoviću: “To su izgovori lopova uhvaćenog na djelu. Zato što sam mislio da će to Plenković to znati, da će to saznati od SOA-e. Idemo na sigurnosnu provjeru, on je nema. Turudić ima iz 2019. godine temeljnu provjeru, a kako ju je prošao ako se znalo da je 2015. bio s Mamićem. Nije logično, nije dopušteno. Nije za povjerovati da se to nije znalo. ”

“Postoji li po meni ili po zakonu? Postoji. Sad ovdje imamo nadmetanje mišljenja, sad ćemo proći kroz gradivo. U jedne krajnje smrtno ozbiljnoj situaciji sve je jasno. Državno odvjetničko vijeće je raspisalo natječaj, a na taj poziv javilo se četiri muškarca. Dvojica rade u sustavu, dvojica ne rade. Bi li drugi čovjek došao tamo bez provjere? Nema šanse. Sve je u roku da bi završili sve prije izbora. Ovo je moglo pričekati šesti mjesec. Žuri se, histerično se žuri kako bi se izabrao odvjetnik. Jedan od uvjeta koji je postavljen kandidatima; kandidat koji ne obnaša državnu odvjetničku poziciju mora predati posebnu prijavu. Prijava koju svaki državni odvjetnik i njegov zamjenik moraju proći.”

“Stvari su savršeno jasno. Odvjetnički ured administrira za Vladu. To radimo kako bi se to provelo. Zašto to nije napravio sabor? Što znači čelnik tijela u ovom slučaju? Za to se svi lopovi hvataju, čelnik tijela je Plenković. Čovjek je lagao u jedom danu, ide provjera, ne ide provjera, pa dolazi Butković koji nam sve objašnjava i govori da ima pitanja za mene. Kakva ti pitanja imaš za mene?”

“Tko on? Koji je kartao s Turudićem? On je bio gost slovenske, to se zvala fado klub, ovo je ekskluziva, tamo su godinama dolazili svi. Kovačveić je jedan od onih koji je doprinjeo tome da HNS pređe HDZ-u. Dragan Kovačević je tada bio najaktivniji, a tada je bio glavni direktor JANAF-a, a to je način da se ostane na toj poziciji. Većina tih ministara koji su kartali u slovenskoj su optuženi ili smijenjeni. Ostao je samo Butković, upravo on koji se našao u porukama od Rimac. Kakva on pitanja ima za mene, neka ih postavi. Ja sam predsjednik Republike, zašto bi se ja bojao tog probisvijeta. Neka objavi to što ne postoji. Znamo što postoji. Postoji jedno porječje informacija koje su iscurile. To da vas netko spomene u razgovoru koji vas snima, mislim da je kroz mjere gospođe Rimac prošla jedna Koprivnica. Ako nekoga pratite pola godine, možda se spominjete i vi. Dragan Kovačević je moj dobar znanac, s kojim sam se vidio nekolik oputa. Za razliku od ovog lažova koji je lagao da ne pozna gospođu Rimac. Kakav je to pravni mozak? Zna da je USKOK ima pristup porukama od Rimac. Dva dana kasnije Hrvatska vidi da se radi o bliskim prijateljima. Da nije lagao, ne bi uvalio Rimac tako. Zašto su to dali sada? U ovom trenutku? Jer su čuli da besramno laže.”

“Dajete lisici da čuva piliće. On nije dao ni prisegu, a već mijenja zakone. Kad mi suci i odvjetnici pišu zakone i onda još hapsit. To nije demokracija, tog nema ni u Rusiji. Da nema curenja podataka ne bi znali kakvi su lažovi. Turudić je zvao Rimac doma jer je sam, to je malo gadljivo, a tu se na njihovu žalost vidi da su bliski. I nemoj kukati. Ono što govori Plenković ili što se ne usudi reć, to govori Turudić”.

“Trebaju nam Turudić i Plenković da uvedu red. Zašto se jurcalo s ovime. Zašto DORH nije preuzeo prvi zamjenik, to je osoba iz sustava kojoj ne treba provjera. Državno odvjetničko vijeće je pokrenulo tu proceduru, ali to ne obvezuje Plenkovića da išta napravi. Mogao je reći pričekat ćemo. Nije dekoracija provjera odvjetnika. Mogu zamisliti da su dva kandidata zapela za oko našem premijer, obojicu moraš sigurnosno provjeriti. Kakav bi onda izgovor bio? Bi li izgovor isto bio nema tko?”

“Sad više ništa ne mogu, kao što nisam mogao ni 2015. Ovo neće prestati, proganjat ću ih kao vrag, kao đavo. 2015. isto nisam kršio svoje ustavne odnose. Hoćete da idemo do moje prisege? Svaki dan ju pogledam. To je moja dužnost. Je l’ ovo sajam dekoratera ili sajam gljiva? Ili se ovdje bira čovjek koji će sutra hapsiti ljude. Veliki inkvizitor i meštar. On je zamalo posao predsjednik državnog suda, Kolina je u zadnji tren odustala od njega. Odustala je jer su joj rekli da neće imati većinu. Onda su sve sprtljali u dva dana. Inače taj Sesa sada u intervjuu nam objašnjava javno kako da ne bude nikakvih rupa.”

“Ne znam hoće li se Plenković predomisliti. Turudić je nelegalno i protuzakonito izglasan u Saboru. Zakoni jasno kažu da kandidati koji su izvan sustava moraju proći sigurnosnu provjeru. Imaš pravni slijed, intencija i obaveza, državno odvjetničko vijeće kaže, mora proći provjeru. Prijava ako nije kompletna se miče. Plenković stalno izmišlja, očekujem da će čupati kosu i vikati. To neće proći”.

“To će oni koji su politička konkurencija riješiti na izborima, ali ja se neću umiriti. Čak i ako dođu veći umovi od Butkovića, ja sam spreman. Ovo je samo jedan čin dramske forme. Ja da se kandidiram na parlamentarnim izborima? Kakvo je to pitanje uopće? Ja nemam stranku, nemam liste. Očito sam se već postavio u ovom periodu. Bliži mi je DP deset puta od HDZ-a jer ne rade takve ludorije. Svi su dobri.”

“Ne znam jel oporba ima snage, ali to je jedini način da se to riješi. Neću se pridružiti prosvjedima, ne žalim se Ustavnom sudu. To su fraze da predsjednik treba doći plakati Sudu kad mu nešto nije po volji. Ustavni suda se Josipoviću udostoji odgovoriti nakon dvije, Kolindi nakon tri godine. Upapčili su se i prepali, zato su sve promijenili u zakonu. Sad su novinare izuzeli, kakva je to jednakost pred zakonom. Njih se ne može goniti, a onaj koji je dao novinaru informacije, njih može. Doći će vam Plavi i zagorčavati vam život.”

“Sve ukazuj na to. To je jedna od groznih stvari. Ja sam 2015. godine rekao, bit će izbori krajem godine, a ne bit će od trećeg do desetog mjeseca. Ja mislim da će sada biti izbori, ali ne mogu to potpisati kod javnog bilježnika. Sada što će biti ne znam, vi analizirajte, to je vaš posao, a moj posao je da ukažem na ovo.”

“Treći put vam kažem da je to to. Izvanredna sjednica Sabora, to je parada. Kad sam to tražio.”

“Ne znam, to ću ja odlučiti jel mi igra ulogu kada su izbori. Vratio bi se samo na ponašanje tog predsjendika HDZ-a, koji je spletom čudnih trenutaka to postao. Čovjek sustavno uništava sustav. Ne želi da funkcionira. Banalan primjer postavljanja ambasadora. Zato da bi se zadržao format ambasadora, zato ja interveniram. Sve se mijenja ako ja nekoga odlučim postaviti, makar ne utječe na vlast. Bruxelles, New York, Washington, bilo gdje, da ja kažem da će doći osoba koju ja guram. Toga nije bilo za vrijeme Tuđmana, bio je veći demokrat od Plenkovića 100 puta. Sanaderovo vrijeme je vrijeme nevinosti.”

“Gledajte, ja nisam preintuitivan. Ne mogu pričati o budućnosti i fantazijama. Šta ja znam što će se dogoditi. Hrvatska je socijalni slučaj EU i na to smo jako ponosni. Ove stvari će leći u korito, ali šteta je ogromna. Kad ljudi gledaju da je ovakva vrsta bludnih radnji, ovo je pedofilija u politici. Drugačije protiv njih ne ide. Sjetite se kad sam bio premijer. Bio sam grub, ali nisam se ovako odnosio prema drugima. Taj tip, koji se odnosi prema svima s visoka, koji je došao na mjesto premijera potpuno nespreman. Sve je moguće u karijerama, tako je i Turudićeva karijera. Nije to Tuđman da je bio u zatvoru. Kratko, ali je bio.”

“Da se vratim na političku pedofiliju, to je uveličavanje. Možeš se skinuti gol, skočiti s prvog kata ili koristiti hiperbole. Plenkušenko, kada to kažem, tvoje metode rada su takve. Totalna pokornost. Kao da su sekta, ne postoji nitko tko će reći pa ovo je pitanje građanske pristojnosti. Ajmo to prikazati pristojnim diskursom, bit ćemo lukavi. Ovo je pornografija”.

“Tu imate par političkih analitičara, gotovo svi nemaju pojma o politici, njih dovedite u emisiju. Imate pametnjakovića koji cijeli život pričaju o stvarima koje nikad nisu vidjeli”, na pitanje hoće li ovo koštati HDZ.

“Ukoliko se probiju ustavni rokovi, ne kao i 2015., kad smo išli na silu da napravimo po svom. Kad prođu ti rokovi, postupat će se po Ustavu. Jesam li ikad svojim dijeovanjem u ove četiri godine dao naslutiti da ću napraviti drugačije? Ja sam tu dugo, ali sam to zaradio, a ne političkim spletkarenjima, kartanjem u slavonskoj i druženjem s nogometnim menadžerima. Zašto ga nije zvao? Jer ga je ponijela emocija. Zamisli da ti to netko kaže na sudu. Dobit ćeš godinu dana manje zatvora.”

Hoće li se opet kandidirati: “Kad odlučim, reći ću vam”.

“Nemaš pravo pitati ništa, nećeš dobiti odgovor na ništa. Tako oni funkcioniraju. Moram vidjeti koji ću datum izabrati. Ne znam kad će sabor biti raspušten. Neću se konzultirati s Plenkovićem. Bio bi lud čovjek. S čovjekom koji izbjegava svoje ustavne dužnosti, koji minira hrvatsku diplomaciju… Da njega pitam? Onda neću pitati nikoga nego ću odlučiti po savjesti. Grozno je da se izbori guraju tako blizu jedno drugi. Zašto se ne ide na izbore početkom devetog mjeseca. Gdje je problem? Ti stvari narihtavaš po svojim potrebama. On će definitivno napraviti ono što njemu najviše odgovara. Ponovit ću vam nešto što sam rekao prije tri minute, kako sam ja reagirao na izbore kada sam bio premijer. Na to smo bili navikli, ali kada su došli likovi i probisvijeti, to su hiperbole koje su izražavno sredstvo. Ne ide drugačije, ja nikome nisam rekao da je smeće kao HDZ-ovac. Rekao sam da je opušak, to je drugo. On ima svoju funkciju, smeće je smeće.”

“Nama je EU u interesu jer smo socijalni slučaj. Bili bismo takvi i da ste vi premijerka. Ovo što on priča su izmišljotine, bar se ne bi kralo. Te neke bajke, razgovori s Christine Lagar. Vi u spletku ubacujete prvu osobu europske banke. Da nije mene bilo kuna bi bila u velikom problemu. Ti time degradiraš direktoricu europske banke. Ona isto nije stručnjak nego političar, ali ti govoriš da si svojom zaslugom donio nekakva sredstva za oporavak. Naš cilj mora biti da smo Neto doprinositelji, a mi se hvalimo da u carstvu slijepih imamo jedno oko.”

“Mislim da je EU u ozbiljnoj krizi, ali treba biti lojalan. Uopće ideja da se zbog toga što Mađarska izvodi, da se sistem vanjske politike ukine, to su blesave i opasne ideje. U tome Hrvatska ne treba ni sudjelovati. Zlorabi li Mađarska to pravo? Treba se vratiti korak unatrag i vidjeti što su im pametnjakovići iz Bruxellesa gurali. Tu je Mađarska ušla u sukob s EU puno prije rata u Ukrajini.”

“EU nije država. To je priča za malu djecu. To je savez. Nema budućnosti, ovo što imamo je sadašnjost i tako je kako je. Nema potrebe da preodgajamo nacije i države, Mađare i Poljake jer nisu dovoljno liberalni. Ja sam bio premijer kada je u Splitu održan prvi gay pride, ali ja znam da ne mogu sve preodgojiti, a to tupani u Bruxellesu ne znaju.”

“Bliži mi je DP nego HDZ, ali ne znači da bi glasao za njih. Nisu se bar kompromitirali. Nisam bliži s njima, nego govorim da nisu kao HDZ. Gori su nego u vrijeme Sanadera, tada je bilo bar nekog reda. Što mi nemamo iskustva iz Jugoslavije. Non stop se nešto mijenjalo, centraliziralo, decentraliziralo… Ustavi i temeljni akti su rješenja koja se donose kako bi trajali neko vrijeme. U EU sarma se još nije ohladila, a već se mota nova. Tu male države moraju biti krajnje oprezni. Ja to govorim kao liberalni političar. Sada je sve malo drugačije nego kada sam bio aktivan. Pitanje vjere je privatna stvar, zaštita manjina, odnosi sa susjedima. Bez obzira na otrov koji Plenković prolijeva. Sa Srbijom su dobri odnosi, s Mađarima su bolji odnosi. Kao što premijer Nizozemske rekao da će Mađari klečati. Iz takve arogancije dolaze problemi.”

“Plenković ne radi ništa što ga može prikazati lošim u Bruxellesu. To se pušta birokraciji europskoj, koja pojma nema i puna je predrasuda. Kako je moguće da ja razgovaram sa svim s kime trebam. Pričam s Dodigom, konkurencija u srpskoj republici mu je tri put gora. Kada oni taboruju s njim, onda je to odlično, a kada ja komuniciram s njim, oni se odmah dižu. Takvog bezobrazluka nije bilo prije.”

“Plenković želi biti nešto važno. Nakon ovoga ja ne vjerujem. U politici nema zagrobnog života, svatko si grob ovdje mora iskopati. Ja sam mogao 2014. otići u Bruxelles. Postao sam premijer s 960 tisuća glasova, Plenkovićeve s 600. Prof. Josipović je ibo tu, a ja sam tad mogao reći idem se malo odmoriti u Bruxelles, plaća je dobra, mirovina osam tisuća eura… Ali nisam. Vlast je bila čista, to čak nije za usporedbu. Prvi put vas izvaraju, drugi put pobijedite. Nema drame. Nema kukanja javno, kupiš kofere i ideš”.

NATO i Rusija: “To govore budale. Neodgovorne budale. Ne paze na ništa. To je NATO-ovo lobistička politika. Ja sam dao tom NATO-u značajan dio svoje karijere. Što znači napad Rusije na NATO? Sad odluče da će napasti Latviju, Rusija ima 150 milijuna stanovnika. NATO, EU i saveznici imaju milijardu. Imaju veći BDP, moćniji su. Iako statistike krivo mjere, Rusija je jača nego što mislimo, ali je slabija od nas. Bilo kakav takav napad bio bi samoubojstvo. Namjerno se ljude plaši s takvim glupostima. Pogledajte Ukrajinu, koju se prikazuje kao raspadnutu stranu. Obeshrabruju i Ukrajince. Glavni tajnik NATO-a je to prije par dana otklonio. Tko je tu glup? Bespogovorno žele slušati Amerikance, ali to NATO svodi na kućni tim sjeveroatlantskog saveza. Ostali su tu da klimaju glavom. Glavni kandidat je Mark Ruthe. On je idealan za Amerikance jer je njegova politika antiruska.”

“Ja sam dodijelio hrvatsko državljanstvo Gariju Kasparavu, 2014. godine. To je bio moj odgovor Putinu. Di je Plenković bio u to vrijeme? Skupljao dnevnice u Kijevu? Perspektiva je takva da rat mora završit. To govori Orban, nismo prijatelji, nismo neprijatelji.”

“Nisam čuo Putina, nisam to gledao jer ne znam što bi novo čuo. Nebitno je što on govori. Rusija je država i koja je prevelika. Njima treba stabilna vlas. Nebitno jesu li liberalni ili ne. Ovo je pitanje života ili smrti. Zapad već deset godina hoće svrgnuti Putina. Ja sam za to navijao, meni je to bilo fora. Ovo su sada posljedice. To je jedini način, taj rat mora završiti, s obzirom da ga nisam počeo, ne mogu ni završiti.”

“Potrebno je jačanje profesionalne vojske. To se ne mijenja predizbornim gluparijama. Sve što sam rekao je milimetarski točno. Naše zalihe su ispražnjene. Kupujemo skupe avione, ali okej, nisam bio protiv toga iako će nas to opteretiti. To je skupo, ovisan si o Francuzima i Amerikancima. Nemamo svoju proizvodnju, ali naša vojska je nešto što gradimo 15 godina. Sad, vojni rok. Dobro, ne ulazim u to trebaju li se muškarci micati od svoje mame, to nije na meni. Prigovor savjesti je prigovor savjesti, dakle savjest mi prijeći i doviđenja. Preko 80 posto bilo je protiv vojnog roka. Nitko nije htio nosit oružje. Prije svega je profeisonalna vojska. Ovo je opako vrijeme za ovakve razgovore. Tu nisu dobre namjere. Taj zakon će bit mrtvo slovo na papiru, ako se ne konzultiraš sa mnom. To je kao da donesu zakon da više nitko neće biti bolestan”.

“Mi nikada nismo ukinuli dobrovoljno ospoboljavanje. To je za one koji to žele. To svi znaju, dođite na pistu u Požegi i vidite koliko ih se postroji. Pogledajte koliko ih se postroji u Ukrajini, to ljudi rade za novac. Dakle, dobiješ naknadu i opet nema nikoga. Po čemu misliš da bi obavezni vojni rok povećao taj broj? Sad ćemo se i oko toga podijeliti jer, ne znam, tko je protiv toga je za Srbiju.”

“Dokle god muškarci mogu odlučiti da neće ići u rat, što ti možeš? Hoće li novinari ići u vojsku? Hoćete li ispitivati ljude jesu li curice jer ne žele držati oružje? Ne, to nema smisla. Predsjednik republike potpisuje takve zakone, ali ja ću ti reći stani malo. Tjeraš me da kažem sad ćemo po mom”.

“Borba protiv organizirano političkog reketa. To je to. Za hrvatski suverenitet. Ne postoji više razlika između lijevog i desnog. Tko će se zauzet za prava Hrvata koji su malobrojni u BiH. Je l’ to desnica? HDZ je optužen za pljačku i kriminal. Ja se ne konzultiram sa strankama. Biračko tijelo je gibljivo nažalost ili na sreću. Njima se može manipulirati kao što to radi Plenković. Može se pokušati raditi ono što misliš da je ispravno. Ako ideš na izbore, probat ćeš ih dobiti na se načina. Jedino što se ljudi smiju tome kada sve pokušavaš po pravilima. Može se sve promijeniti, sigurnosno provjeriti Turudića. SOA to može napraviti.”

“Plenković je rekao da ide nova provjera. Koga? Moje strine, njegove babe? Koga? Laže. Zakoni su jasni, još nije položio prisegu, zašto sabor koji ima svoju volju, da je zakon jasno prekršen. Sabor je doveden u zabludu.”

Otpor: “Ja nemam nikakva očekivanja, obraam se javnosti da vide što bi bilo moguće, ispravno. Ja to od ove ekipe ne očekujem. Sabor je izrekao svoju volju, koliko puta su mijenjali zakone po potrebi. Ovdje se radi o većini koja je to odabrala. Neka to svi vide, mora se napraviti sigurnosna provjera. Ja želim da se to odradi. Ja imam te ovlasti. Da je rađena sigurnosna provjera, da je u nj ušlo sve što je istina o Turudiću, Plenković bi to pročitao.”

“To je tak jasno da je to napravio USKOK. Pa nama dolazi patološki lažov, to su rekli vjerojatno. Zato je to tragedija.”

“Da je tražio sigurnosnu provjeru došli bi premijeru. Onda bi radarski vidio s kim ima posla i kakav je to polusvijet. To je najbolji kandidat? To je uvreda svim drugim odvjetnicima koji se muče, znoje i rade. Ne voze se s reprezentacijom u avionu jer ne trguju položajima u državi. Izabran je protuzakonito, bez provjere, zato je ovo hrvatska tragedija bez katarze. Hvala vam i ugodna nedjelja.”