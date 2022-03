MILANOVIĆ NAKON SJEDNICE NATO-a: Razgovarao sam s Orbanom. Oprezni su, pušu na hladno

Autor: Dnevno.hr

Predsjednik Zoran Milanović obratio se nakon sastanka saveznika NATO-a.

“Kosovo još nije priznato od četiriju članica, pozvao sam na ozbiljniji dijalog sa Srbijom i da Kosovo konačno integriramo. Nema reakcija, to nije EU vijeće, tu slušaš druge, kažeš svoje i ideš doma”, rekao je.

“BiH se mora dogovoriti unutar sebe”, dodaje predsjednik.

Govorio je i o padu drona u Zagrebu:

“Nije to ples sa zvijezdama, nema tu posebne interakcije. Poruka oko drona je bila da se to dogodilo i da je letio sat vremena iznad NATO teritorija i pao. Razgovarao sam i s Orbanom. Sada su jako oprezni, pušu na hladno. Neki nisu to znali, vidio sam iz njihovih pogleda. Bavimo se radije priopćenjima DORH-a, najednom su jako zainteresirani, pozivamo onima koji su nas danima maltretirali sa svojim nalazima da se izjasne, da ne moram ja to raditi. Premijer i ministar obrane su se istrčali s nalazima. Kada je netko razmetljiv pa mu još trebaju avioni iznad glave…Ovo je istraga koju kao vodi DROH, protiv koga se pokreće istraga? Nije mi jasno koji su motivi tu, nemoguće je da Hrvatska u ovom trenu dobije neku protuzračnu zaštitu. Onda bi prije Mađarska dobila. Možda se neki žele praviti važni, ja sam se pravio nikakav jer ne znam. Je, to je i skretanje s domaćih afera”, rekao je.

Obraćanje Zelenskog je bilo emotivno i tužno, vapaj, rekao je.

“Stoltenberg će biti glavni tajnik još godinu dana, ovo možda nije vrijeme za promjenu. Ne znamo tko će ga naslijediti, ako želite da to bude netko iz Hrvatske, nemojte o tome previše pričati”, dodao je.

Na pitanje gdje je naš F-300, Milanović daje odgovor.

“To je prodano na furdu, to ne postoji. Nitko osim Johnsona i par ljudi nije pričao s Bidenom, ali jesam s mnogim drugima, dosta s Trudeauom”, rekao i je i na pitanje o čemu su razgovarali, kratko odvratio:

“O puno lipih stvari, ali o tome ću – nikad”.