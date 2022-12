SUSJEDI SE PJENE, ‘ON JE USTAŠA, DOĐI U SARAJEVO PA TAKO PRIČAJ’! Milanović sprema zamku velikim igračima: ‘Otežat ću im život, neće nam se skinuti s grbače’

U ekskluzivnom intervjuu u emisiji Kompas na Radioteleviziji Herceg-Bosne, predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović komentirao je dnevno-političke teme, a posebno se dotaknuo problematike Hrvata u susjednoj Bosni i Hercegovini.

“Hrvati su nacionalna manjina u Mađarskoj, Srbiji, Austriji, ali ovdje su brate narod, temelj, kao i Srbi i Bošnjaci”, počeo je Milanović o problemima Hrvata u BiH.

“Pohlepu i prevrtljivost. Ako mi dođeš u Knin 2015. govoriti da je Hrvatska majka, omogućila opstanak BiH, spasila Bihać, a onda mi 6 godina kasnije govoriš da je Hrvatska okupator, dušmanin i komadatelj, onda lažeš ili si slijep. Prije ovo prvo”, rekao je Milanović.

“U sporazumu se jasno ističe konstitutivnost. Sjećate se dokumenta strateški kompas”, pitao je voditelj.

“Radio sam na tome da ih se ne donese. Bio sam sam ko pas. Sve ovisi o tome hoće li i koliko Hrvatska reagirati, kakav će stav zauzeti. Kako će se postaviti predsjednik Vlade. Ja ne mogu sam, to je nemoguće. Vidjeli smo što je radila Austrija zadnja 2, 3 tjedna. Bacili su nas u zadnji tren u neku neurozu, oko Schengena. Kužim ja šta je, imaju problem s migrantima.

Usporedba konstitutivnih naroda i manjina

Oni su bogata i ozbiljna zemlja. Međutim, nitko ih u Bruxellesu ne ferma ni 5 posto. Viču da imaju problem s migrantima, nitko ih ne ferma. To se događalo s nama. Maltretirate Hrvate, stavljate ih u kut. I onda meni kaže Švedska i Finska hoće u NATO odmah. Pa ja kažem NE MOŽE. Mi to možemo i moramo koristiti, možemo blokirati”, rekao je Milanović.

“Hrvatski model funkcionira već desetljećima. Ali ovo što se radi u BiH je temeljno nepoštenje. Pripadnici druge ili treće etničke skupine uzimaju prava jednoj samo zato jer mogu, ima ih više. To je nesretno rješenje. Izaziva žuč, osjećaj nepravde, rekao je.

O Komšiću

“Ti s Džaferovićem pišeš tužbe i ideš protiv Pelješkog mosta. Jako važne stvari. To financira i Europska unija, to je zvijezda svih tvojih težnji. Ali ti obijesno i pakosno tužiš Hrvatsku. Tome se usprotivio predstavnik Srba Dodik, koje li ironije. I na kraju ga mi ne pozovemo na otvorenje mosta”, rekao je hrvatski predsjednik.









O Emmanuelu Macronu

“Pametan je i puno zna, ali ne zna dovoljno o problemu Hrvata. Nije bitno kakvo ja imam mišljenje. A on ne zna dovoljno zato što ga ne gnjavimo dovoljno. Ja nemam za to resurse. Ja sam predsjednik koji je vrhovni zapovjednik vojske, sve ovo ostalo radi Vlada. Makar Ustav kaže da međunarodno državu predstavljaju i Vlada i predsjednik. Međutim vidimo što se radi. To nije već tema za BiH, nego Hrvatsku”, rekao je.”

O odnosu Zapada prema Hrvatima

“Otežat ću život onima koji s nama razgovaraju kao da smo poluretardirani kad uđemo u Schengen. Neće nam se skinut ne s grbače, nego sa savjesti. 30 godina nam takve stvari rade jer dopuštamo. E pa ako je tako bilo”, rekao je Milanović.

Dalje je pričao kako se s Washingtonom i Londonom na najvišoj razini nije razgovaralo dvadeset godina.

“Ti ljudi s kojima se razgovara su srednja birokratska razina i nemaju pristup onima koji donose odluke. Kada bi se s BiH bavio američki predsjednik kao nekada Clinton to bi bilo nešto drugo.”

Društvene mreže gore

Intervju je izazvao brojne reakcije u susjedstvu, a na društvenim mrežama pojavili su se različiti komentari.

Dok od Hrvata iz BiH dolaze pozitivne reakcije, Bošnjaci i Srbi nisu baš blagonakloni prema hrvatskom predsjedniku.

“On je ustaša i želi pripojiti Federaciju kao Tuđman”, “Tko će kome nego svoj svome. Dođi u Sarajevo pa tako pričaj”, “Vidi se da je on Dodikov i Putinov igrač”, neki su od komentara na društvenim mrežama ispod članaka o intervjuu hrvatskog predsjednika.

