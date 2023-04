MILANOVIĆ NA OBLJETNICI: ‘Ni lijeva ni desna ručica se još digla nije da baš sebe ukine!’ Odaslao poruku: ‘Svaka čast Europi, ali mi moramo jako dobro znati što je naš interes’

Hrvatski predsjednik i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Zoran Milanović u petak je na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Maruševca u povodu Dana općine komentirajući famozne ideje o spajanju i/ili ukidanju općina, rekao da je bio u mnogo njih, ali da se “ta ručica još digla nije – ni lijeva, ni desna – koja bi baš sebe ukinula.”

Inače, općina Maruševec slavi 30. obljetnicu, a predsjednik je rekao da je osnovana u “prvom valu zlokobnih, zloglasnih 520 i koliko općina i gradova.”

“Čim je to izglasano ’93., usred rata, bez neke velike javne rasprave, bez referenduma, bez puno konzultacija, političkim diktatom i odmah su počeli zaštihavati, okopavati i cijepati kao regije. I ukidati, i decentralizirati, i regije i kaj ti ja znam što sve ne. Međutim to se nikada nije dogodilo, mi smo ostali tamo gdje smo se zatekli prije 30 godina, 20 županija plus Grad Zagreb i 520 i koliko općina i gradova”, rekao je.





Oštre poruke

Komentirajući priče o tome kako pojedine općine treba spojiti, odnosno ukinuti, predsjednik je rekao da je bio u mnogo općina, ali da se “ta ručica još digla nije – ni lijeva, ni desna – koja bi baš sebe ukinula”.

Dodao je da država mora financirati centralne funkcije te da najveći neprijatelj države nije centralizacija, nego je to loša centralizacija.

“Tu dolazimo u prostor kulturnih navada, običaja, upravljačke kulture, tradicije jednog naroda, jedne političke zajednice, što ne može Bruxelles promijeniti – i neće nikada promijeniti. I zato kad govorimo o Bruxellesu i Europi, ja sam među zadnjima koji bi o tome trebao loše govoriti i neću loše govoriti”, naglasio je predsjednik.

“Svaka čast Europi, ali mi moramo jako dobro znati što je naš interes…Svaki dobar gospodar, svaki dobar muž, žena, majka, otac želi znati što se događa u njegovom okruženju, kakve to posljedice u njegovoj obitelji ima, želi naprosto biti informiran”, zaključio je između ostalog predsjednik Milanović.

Osim predsjednika Milanovića na svečanosti obilježavanja Dana Općine Maruševec govorili potpredsjednik Općinskog vijeća Općine Maruševec Marijan Fatiga, načelnik Općine Mario Klapša, potpredsjednik Skupštine Varaždinske županije i načelnik Općine Petrijanec Željko Posavec, gradonačelnik Grada Varaždina Neven Bosilj i saborska zastupnica Barbara Antolić Vupora te su tim povodom uručena javna priznanja najzaslužnijim pojedincima za doprinos razvoju općine.