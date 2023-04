MILANOVIĆ NA KORAK DO OSTVARENJA VELIKOG CILJA! Sve je pomno isplanirano: Nitko mu se ne usudi suprostaviti

Autor: Iva Međugorac

Do predsjedničkih izbora preostalo je nešto manje od dvije godine pa ne čudi da je predsjednik Zoran Milanović aktivno krenuo u borbu za još jedan mandat na Pantovčaku, s pozicije jednoga od najpopularnijih političara u državi. Tu je popularnost Milanoviću donio njegov karakter, s kojim i jest ušao u prvu kampanju za predsjedničke izbore, nakon čega je krenuo u preobrazbu kakvoj hrvatska politička scena nije svjedočila.

Od uljuđenog socijaldemokrata i bivšeg premijera koji vodi računa o manjinama i ljudskim pravima, Milanović se transformirao u svojevrsnog lidera desnice, ali i u političara koji ne bira riječi kada proziva one koji mu se nađu na putu, s tim da se na njegovoj političkoj putanji najčešće nalazi premijer Andrej Plenković s kojim vodi neugodne debate, koje su i Plenkovića od europskog političara i diplomata transformirale u političara koji se služi neumjesnom retorikom.

Nije se Milanović u mandatu suočavao samo s premijerom, već je ratovao i sa cijelim nizom aktivista, novinara i raznih drugih s predznakom liberala i ljevičara, a sa kojima je kao premijer prisno surađivao. Usput mu se na meti našao i pokoji HDZ-ovac s posebnim naglaskom na ministra obrane Marija Banožića. Milanoviću su ti napadi donijeli i više nego stabilan rejting, s kojim on samouvjereno kreće u borbu za još pet godina na Pantovčaku.





Milanović kampanju vodi sam protiv sebe

No, čini se da Milanoviću napadačka retorika koja nije mrska ni građanima osigurava gotovo siguran teren za osvajanje idućih predsjedničkih izbora, pri čemu je zamjetan interesantan fenomen. Naime, Milanović trenutno kampanju vodi kao jedini kandidat za predsjednika koji protivnika ima samo na čelu Vlade. Njegov je jedini protivnik tako premijer Plenković, kojemu sukobi s Milanovićem idu u prilog, baš kao što Milanoviću ratovi s HDZ-ovcima koji ga pretvaraju i u svojevrsnog agresivca kojemu se nitko ne usudi suprotstaviti.

Lako je moguće da se baš u tome krije razlog radi kojeg Milanović trenutno nema ni jednog protivnika, niti postoji naznaka tko će uopće biti kandidati na idućim predsjedničkim izborima. Poznato je da predsjednik za sada ima potporu svojeg SDP-a, u Centru se pak govori da bi njihov kandidat za predsjedničke izbore mogao biti splitski gradonačelnik Ivica Puljak, no oni će svoje adute baš poput stranke Možemo otkriti tek na jesen, kada bi trebalo biti poznato hoće li se Sandra Benčić pokušati natjecati i za predsjednicu Republike. Šuška se da bi ponovno na predsjedničke izbore mogla i Katarina Peović, no već je sada jasno da su njene šanse skromne, baš kao što se skromnima smatraju šanse Mosta 2 odnosno šibenskog župana Jelića koji se također spominje kao mogući kandidat na predsjedničkim izborima.

HDZ nema kandidata za predsjedničke izbore

Na predsjedničke izbore ići će i Most, zanimljivo je da se među njima kao predsjednički kandidat ‘outao’ Nino Raspudić, ali je ta priča naglo splasnula pa mnogi drže da je riječ o spinu te da nije nemoguće da Mostove boje na izborima za Pantovčak ipak brani Marija Selak Raspudić. Ni u Domovinskom pokretu za sada se ne oglašavaju po pitanju predsjedničkih izbora, no moguće je da njihov kandidat bude Stephan Bartulica, ali niti to još nije ni sigurno, ni dogovoreno. Dogovora po pitanju predsjedničke kandidature nema ni u vladajućem HDZ-u, mada se donedavno kao predsjednički kandidat spominjao prvi čovjek Sabora Gordan Jandroković njegove ambicije sada su se preusmjerile na premijersku fotelju, a u HDZ-u ispod glasa priznaju da kvalitetnog kandidata koji bi bio u stanju suprotstaviti se Milanoviću niti nemaju.

Milanović je kako navode u vladajućim redovima ozbiljno zagrabio po njihovom biračkom bazenu, i po njihovim bazama, istodobno zadržavajući potporu dijela lijevog biračkog tijela, a za to vrijeme Plenković nije reagirao, već mu je prepustio tu bitku, u kojoj Milanović sada dominira, i zbog koje se HDZ na predsjedničkim izborima niti nema čemu nadati.

U Uredu predsjednika ne kriju zadovoljstvo

Nadaju se zato u Uredu predsjednika da će borba koja im predstoji biti glatka i sami priznaju kako su primijetili da se Milanoviću nitko ne usudi suprotstaviti, no oni to ne prepisuju njegovoj napadačkoj retorici već naprosto tome što se Milanović u skladu s onom Rojsovom pokazao kao najbolji državnik još od Tuđmanove ere. Kakav god državnik da bio teško se oteti dojmu da su i njegova prethodnica Kolinda Grabar-Kitarović i njen prethodnik Ivo Josipović u trećoj godini mandata znali tko će ih dočekati u kampanji za predsjedničke izbore, i bez obzira na ta saznanja i jedan i drugi izbore su izgubili.

Svatko onaj tko je poželio ratovati s Milanovićem koji se trenutno nalazi u punom naponu političke snage u kampanji je već trebao biti, ali je Milanović svojim nastupima osigurao da do toga dođe protukandidati po svemu sudeći strahuju od aktualnog predsjednika kojemu to doista osigurava spokojnu borbu koja bi ga u konačnici mogla dovesti do još pet godina na Pantovčaku, što i jest MIlanovićev krajnji cilj.