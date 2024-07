Milanović na 32. obljetnici Brigade Kralj Tomislav: ‘Borili ste se teško i krvavo u nedavnom ratu’

Autor: I.G.

„Borili ste se teško i krvavo u nedavnom ratu. Niste imali oružja, opreme, novca. Hrvatska država je pomagala koliko je mogla, Hrvatska je dala puno, međutim, i Hrvatsko vijeće obrane je dalo puno“, rekao je predsjednik Republike Zoran Milanović u subotu u Tomislavgradu na obilježavanju 32. obljetnice osnutka Brigade „Kralj Tomislav”.

U prigodnom obraćanju predsjednik Milanović podsjetio je kako je odlikovao hrvatske gardijske brigade Hrvatskog vijeća obrane, brigadu Vojne policije te Brigadu „Kralj Tomislav“ odlikovanjima Nikole Šubića Zrinskog. „To je iznimno odlikovanje koje pokazuje kako ja, kao trenutni hrvatski predsjednik, vidim stvari. A vidim tako da je vaš doprinos isti kao doprinos Hrvatske vojske, da ste se borili i stradali na isti način i da ste dio jednog borbenog korpusa i jedne ideje i obrane, jednog braniteljstva i jednog osloboditeljstva“, poručio je Predsjednik.

„Bez Hrvatske vojske ne bi bilo današnje slobodne Bosne i Hercegovine koju poštujemo, za kojom ne posežemo, ali u kojoj za Hrvate tražimo jednaka prava kakva su u pismu propisana, a to pismo je Daytonski sporazum. I on se ne poštuje. Hrvati Bosne i Hercegovine zaslužuju da se poštuju njihova prava“, dodao je predsjednik Milanović istaknuvši kako su hrvatske brigade Hrvatskog vijeća obrane odlikovane za te ogromne zasluge.

„Ako se ratovalo temeljem sporazuma i pisma da smo mi, naša vojska i vi u susjednoj državi po zakonu ratovali, onda nije lijepo slušati prigovore o nekakvom udruženom zločinačkom poduhvatu ili o tome da je Hrvatska vojska bila okupatorska vojska“, rekao je.

Nadalje, u obraćanju je govorio o tretmanu pripadnika Hrvatskog vijeća obrane i njihovim pravima. „Njihova prava nisu do kraja riješena, a siguran sam da to nije zato jer netko u sadašnjoj hrvatskoj izvršnoj vlasti ima išta protiv Hrvatskog vijeća obrane. To je nešto što će hrvatska država i nakon 30 godina morati preuzeti na sebe jer ti ljudi su još uvijek živi i nisu zadovoljni“, istaknuo je predsjednik Milanović.

Izrazio je uvjerenje da će Hrvatska vrlo brzo biti u stanju, na simbolički način, pomoći Hrvatima da izmjenama Izbornog zakona dobiju svoja prava. „To je simbolička stvar i važna je. Hrvatima je važno tko i kako bira predstavnike u Bosni i Hercegovini, a to znači da im je važna i ta država. Hrvatska je to mogla učiniti već nekoliko puta zadnjih nekoliko godina, ali gledali su se neki drugi interesi, bile su neke kalkulacije. Ali, sada kada su gotovi europski izbori, kada su funkcije podijeljene, sada je vrijeme – bez straha da se nekome zamjeriš – da kažeš: ovo je hrvatsko i to će se dobiti”, pojasnio je Predsjednik.

O Hravtima iz BiH

Ponovio je kako Hrvatska želi, kao i Hrvati iz BiH, “da BiH uđe u Europsku uniju, ali na pravi i dostojanstven način, a ne kao socijalni slučaj jer Hrvati u Bosni i Hercegovini nisu nikada bili socijalni slučaj“, te poručio da Hrvati Bosne i Hercegovine iz Zagreba i od njega osobno neće nikada čuti ni riječi, ni geste koja bi ih naputila da rade protiv države kojoj pripadaju, a to je Bosna i Hercegovina. „Ali, da ćete čuti za svoja prava, to ćete čuti, i za to ću se zalagati cijelo vrijeme jer je to ustavna dužnost“, istaknuo je.









„Najbolji simbol vaše pripadnosti i osjećaja je bio trenutak, ne samo ovdje, kada ste nakon sviranja i intonacije hrvatske himne – koju ste ovdje najavili kao himnu hrvatskog naroda – vi pljeskali. To pokazuje posebnu vrstu duhovne odanosti i solidarnosti, zato samo plješćite nakon hrvatske himne. To je himna hrvatska države, Republike Hrvatske, moderne države, otvorene, tolerantne, države koja pamti, ali koja ne zaboravlja ono što je učinjeno. To je pjesma i vaša i Hrvata cijelog svijeta“, zaključio je predsjednik Milanović.









Prije svečanosti, predsjednik Milanović s izaslanstvom položio je vijenac kod spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima. U izaslanstvu predsjednika Milanovića bili su veleposlanik Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini mr. sc. Ivan Sabolić, pročelnik Kabineta predsjednika Republike Bartol Šimunić, posebni savjetnik Predsjednika Republike za veterane Domovinskog rata Marijan Mareković, konzul savjetnik u Konzulatu Republike Hrvatske u Livnu Božo Vodopija i vojni izaslanik Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini Davor Kiralj.