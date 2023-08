Milanović mu nije tako mrzak: Ovu trojicu HDZ-ovaca Plenković ne može smisliti

Autor: Iva Međugorac/7dnevno

Dvostruki susret premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Zorana Milanovića, najprije na obljetnici Oluje u Kninu, a zatim i na Alci u Sinju, u javnom je prostoru prikazan kao svojevrsno čudo jer su njih dvojica prvi put nakon mnogo vremena komunicirala u prilično normalnom tonu. Nije nepoznanica da su Milanović i Plenković, kao dvije osobe na vodećim dužnostima u državi, posljednjih godina naciju zabavljali svojim neumjesnim prepucavanjima, u kojima se riječi nisu birale, padale su u njihovu odnosu i uvrede na osobnoj razini, a svađe su se uglavnom prelijevale na područja u kojima bi se nominalno trebale dijeliti njihove ovlasti pa to uključuje resor obrane, sigurnosne službe i vanjsku politiku.

Od afere ništa

Poznato je da su posljednjih dana premijer Plenković i ratnik s Pantovčaka snage odmjeravali oko imenovanja ravnatelja Vojne sigurnosno-obavještajne agencije, no ako se malo dublje zagrebe po tim njihovim konfliktima, nije teško zaključiti da su se oni odigravali baš usred ogromne afere u HEP-u koju je Plenković svim silama nastojao gurnuti u drugi plan, u čemu mu je Milanović evidentno pomogao čak i onom famoznom izvanrednom sjednicom Sabora koja se svela na onu staru narodnu “tresla se brda, rodio se miš” – na kraju bismo dodali nije bilo niš’.

Ništa očito nema ni od afere HEP, odgovorne u ovoj priči više nitko i ne spominje pa se i resorni ministar Davor Filipović mogao spokojno uputiti na godišnji odmor, znajući da ga i nakon toga očekuje ministarska fotelja. Ona se, doduše, ozbiljno klima, ne samo zbog toga što ovu aferu USKOK tek treba istjerati načistac nego i zato što se njome Filipović uspio zamjeriti premijeru Plenkoviću koji se od njega distancirao kako zbog ministrove nesposobnosti, tako i zbog toga što je shvatio kako preko afere HEP koju su u javni prostor plasirali mostovci Filipović nastoji rušiti upravo njega.





Stoga se odlučio na provjerenu strategiju prema kojoj će svoje neprijatelje držati u blizini kako bi u svakom trenu imao uvid u ono što smjeraju. Što točno smjera Milanović teško je reći, no izgleda da on i Plenković kroz tvrdu kohabitaciju i odnos prepun svađa ispod površine sasvim solidno surađuju prema onoj narodnoj ruka ruku mije. Zahvaljujući ratu s vodećim HDZ-ovcima, Milanović već više od godinu dana njeguje imidž najpopularnijeg političara u zemlji, a svoje sukobe s Plenkovićem intenzivira baš onda kada Plenkoviću zaškripi, tako su njih dvojica ratovala i u jeku afere JANAF i u jeku afere INA, ali i u brojnim drugim situacijama u kojima se propitivala Plenkovićeva pozicija.

Sve u svemu, moglo bi se reći kako njihov nesklad ide u prilog i jednom i drugom u maniri one stare zavadi pa vladaj. Zna Milanović vrlo dobro da bez Plenkovića na čelu HDZ-a i njegov idući mandat na čelu države dolazi u pitanje, baš kao što Plenković vrlo dobro zna da bez Milanovića na Pantovčaku ne bi imao s kime graditi imidž stabilnog, neutralnog političara koji Hrvatsku vodi europskim putem.

Nađeno rješenje

Zanimljivo je kako uvijek nakon bura Milanović i njegov kolega Plenković ipak uspiju pronaći rješenje, kako su ga sada pronašli za VSOA-u, tako su ga svojedobno pronašli za Vrhovni sud, a vjerojatno će ga pronaći i za diplomaciju kada za to dođe vrijeme. Pitanje je zbog čega i koga se odugovlači taj proces, a sve je manje i onih unutar HDZ-a koji vjeruju da se diplomatske funkcije ne popunjavaju zbog konflikta vladajućeg vodstva.

Premda silni analitičari i stručnjaci ovih dana lome jezik govoreći kako je dobro da Milanović i Plenković uspostave kvalitetnije odnose, takvo što prazne su floskule koje bi imale smisla u kakvoj uljuđenoj civilizaciji s demokracijom koja je sazrela, ali u hrvatskoj politici priča je znatno drugačija, ovdje su svađe ono na čemu se baziraju političke pobjede, a one usput moraju biti praćene podjelama. To i jest ono što Milanović i Plenković već godinu dana serviraju i oporbi i narodu i raznim analitičarima, no u pozadini priče jasno je kao dan da će HDZ na idućim izborima poštedjeti Milanovića šaljući mu u ring najvjerojatnije viteza Reinera, čiji će mač u srazu s predsjednikom puknuti lako moguće i u prvom krugu izbora.

U svakom slučaju, HDZ-ov kandidat pretvorit će se u svojevrsni smokvin list za Milanovićevu pobjedu, a HDZ vrlo dobro zna kako se to radi jer su se godinama školovali u Zagrebu i na Bandiću kojega su ispod stola podržavali gotovo dva desetljeća. Po sličnom modelu funkcionira i Plenkovićev odnos s Milanovićem, što je uostalom davno nagovijestio najlukaviji i najdugovječniji hrvatski političar Vladimir Šeks, rekavši usred posljednje kampanje za predsjedničke izbore da bi Plenkoviću na Pantovčaku bolje odgovarao Milanović nego Kolinda s kojom zbog stranačke pripadnosti ne može ratovati. Šeksove prognoze s vremenom su se obistinile, a Milanović na ratu s Plenkovićem samouvjereno gazi prema još jednom mandatu na čelu države, čemu se nada i Plenković koji je sukobe oko VSOA-e, da je htio, mogao izbjeći jer su on i Milanović mjesecima prije isteka mandata Ivice Kindera zajednički supotpisali njegovu smjenu. Zajednički su Milanović i Plenković štitili Kindera kada se iz vojne Agencije progovaralo o kaosu i aferama, a tek kada je voda došla do grla, odlučili su ga maknuti znajući da se time miče Lozančićev kadar.

Fingirani sukobi

Kada se uz niz drugih afera u kojima je Milanović pokrivao Plenkovića sagledaju njihovi sukobi, postavlja se pitanje jesu li oni stvarni ili fingirani. Pitanje je to oko kojega se i unutar HDZ-a lome koplja, tim više što Plenković predsjedničke izbore na stranačkim sastancima i ne spominje, pa je jasno da sve vodi k tome da Milanović na idućim izborima neće imati ozbiljnog konkurenta, čime mu se izlazi u susret, dok Milanović igra na dva fronta pretvarajući se i u novog lidera desnice koja se zbog odnosa s Milanovićem raslojava, što Plenkoviću također ide u prilog. Ono što Plenkoviću ne ide u prilog jest to što prema posljednjim anketama rejting pada HDZ-u, ali i SDP-u, dok popularnost raste Možemo, Mostu, ali i uzastopno Domovinskom pokretu, što dokazuje da sve više građana ipak želi promjene u državi.









Promjene u Ministarstvu obrane dugo se već priželjkuju i na Pantovčaku i unutar HDZ-a, a mnogi tvrde da bi one uskoro i mogle uslijediti jer je Plenković u pregovorima o VSOA-i doslovce ušutkao Banožića, od kojeg se također pokušava distancirati kao i od Filipovića. Upućeni tvrde da je i Banožić svjestan da je u pat-poziciji te da je to razlog zbog kojega se nedavno našao u središtu skandala nakon što je od osječkog Ekonomskog fakulteta zatražio pokretanje postupka izbora u znanstveno-nastavno zvanje naslovnog izvanrednog profesora, što će mu omogućiti da se predstavlja novom titulom. U dijelu HDZ-a taj se Banožićev potez koji Plenković nije primio s oduševljenjem tumačio kao još jedan u nizu ministrovih pokušaja vlastitog zbrinjavanja. Kako kažu, Banožić je svjestan da mu se bliži kraj u politici pa je odlučio osigurati vlastitu budućnost ne samo preko profesorskog statusa nego i preko APN-a, zbog čega je također nedavno bio na meti kritika.

Osiguran položaj

Sve ono što Banožić radi posljednjih mjeseci u HDZ-u nazivaju vjesnicima ministrova napuštanja politike, iz koje nastoji izaći onako kako je to učinio bivši ministar Tomislav Ćorić, koji je prije odlaska iz Ministarstva gospodarstva sebi osigurao novi položaj, onaj viceguvernera u Hrvatskoj narodnoj banci. Neku novu poziciju mogao bi uskoro tražiti i ministar financija Marko Primorac s kojim Plenković također nije u najboljim odnosima, koji su se dodatno zahladili usred štrajka službenika i namještenika u pravosuđu, okončanog dogovorom kojim Primorac nije oduševljen, zbog čega je i javno negodovao dajući naslutiti da nije zadovoljan time što je Vlada bila previše popustljiva prema štrajkašima.

Njegova se mišljenja ne sviđaju Plenkoviću, koji s Primorcem teško surađuje, što je za njega iznenađujuće jer je s Primorčevim prethodnikom Zdravkom Marićem imao odličan odnos u kojem se nije morao zamarati državnim financijama, što sada nije slučaj. Primorac teško surađuje i s kolegama u HDZ-u i sa svojim kolegama u Ministarstvu, ali i s Plenkovićem, a oni koji ga poznaju tvrde da je on krut i socijalno neosjetljiv te da ne mari za političke posljedice svojih izjava i odluka, što je Plenkoviću u ovo predizborno vrijeme posebno važno, tim više što ga već u rujnu očekuju novi pregovori s predstavnicima sindikata zaposlenika u javnim i državnim službama. S njima će se morati dogovoriti o koeficijentima, odnosno o definiranju budućih plaća za njih oko 240 tisuća koji su svoje pregovore mudro tempirali baš za ovu jesen kada Plenković misli još ozbiljnije krenuti u kampanju za parlamentarne izbore na kojima će se boriti za treći mandat.









Jasno je da će Plenković u takvoj situaciji pokušavati maksimalno izaći u susret sindikalistima, što Primorcu nije prihvatljivo. Bilo mu prihvatljivo ili ne, Plenković će inzistirati na tome da njegova riječ bude zadnja, a dok se u svojim redovima bude usuglašavao s nezadovoljnicima, leđa će mu, lako moguće, čuvati neke nove svađe s predsjednikom Milanovićem koji je za takve akcije uvijek raspoložen.