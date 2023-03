MILANOVIĆ MU JE IZGOVORIO NEŠTO ŠTO NIJE SMIO! Plenković to ne oprašta: Nastavljaju se žestoki okršaji

Autor: Iva Međugorac

Prošlog je tjedna predsjednik Zoran Milanović javno objavio pisma koja je upućivao premijeru Andreju Plenkoviću i to navodno u namjeri da izglade odnose kako bi država nastavila normalno funkcionirati posebice kada je riječ o važnim imenovanjima. Nedugo potom Milanović je nastavio s uobičajenom napadačkom retorikom, a Plenković zapravo do danas nije pretjerano precizno objasnio radi čega točno izbjegava sastati se sa šefom države kako bi se dogovorili oko imenovanja veleposlanika, ali i kako bi postigli dogovore oko popunjavanja funkcija u resoru obrane. Oni koji su Plenkoviću skloni tvrde kako se on s njime niti nema namjeru tako skoro susresti i pomiriti radi toga što je Milanović prešao granice civiliziranog političkog komuniciranja.

Plenković mu ne oprašta vrijeđanja roditelja

”Milanović je vrijeđao premijerovog pokojnog oca, nazivao premijera udbaškim gojencem, a u kampanji u kojoj su se njih dvojica natjecali za poziciju predsjednika Vlade vrijeđao je i premijerovu majku”, podsjeća naš sugovornik blizak Plenkoviću te dodaje da je to nešto što se ne radi, i nešto što Plenković Milanoviću vjerojatno nikada neće oprostiti. S druge pak strane, dio HDZ-ovaca drži da vladajućem dvojcu sukobi odgovaraju i da idu u prilog, i jednome i drugome te da je to razlog radi kojega je Plenković odlučio ignorirati Milanovićeve pomirbene poruke, koje su doduše stizale u vrijeme kada je Milanović žestoko prozivao HDZ-ove ministre pa je u konačnici pitanje koliko su i njegove namjere bile iskrene.





Kakve god namjere bile Plenkoviću i Milanoviću činjenica je da sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost od početka godine još nije održana, a jasno je i da je ovaj sustav oko čijeg bi se djelovanja morali usuglasiti duboko kontaminiran, no izgleda da ni Plenkovića, ni Milanovića daleko više brinu njihove osobne taštine, i previranja. Oni koji tezama o taštini nisu skloni drže da Plenković do kraja mandata neće ni pokušavati izgladiti odnose s Milanovićem.

Premijera ne zanima Milanovićev pristup

”On je ignorirao pisma jer njega Milanovićev pristup imenovanjima ne zanima, posebice kada se radi o diplomaciji, Milanović je zagovornik toga da se diplomatske fotelje pune po principu pola, pola, a Plenković na to ne želi pristati, jednako tako Plenković smatra da je Banožić taj koji treba odrediti prvog čovjeka VSOA-e, a osim toga Plenković nije sklon druženjima i zbližavanjima s Milanovićem radi njegovih stavova o ratu u Ukrajini i zbog njegove proruske politike, bliskost s Milanovićem ne bi se dobro protumačila ni u europskim krugovima, a Plenkoviću je iznimno stalo do toga, a problem su i njegova druženja s Dodikom. Milanović puno viče, ali malo djeluje, a Plenković to nastoji okrenuti u svoju korist, diplomatski”, smatra premijerov blizak suradnik, dok s druge strane dio HDZ-ovaca s kojima smo razgovarali vjeruje da Plenkoviću savršeno odgovara Milanović na Pantovčaku.

”To se govorilo još u jeku prošle kampanje za predsjedničke izbore, Milanović s Plenkovićem ratuje baš onda kada je premijeru to potrebno počevši od afere Janaf, do ove posljednje afere AP. Koliko Plenkoviću paše da ratuje s Milanovićem, toliko i Milanović svoj imidž najpopularnijeg političara u zemlji gradi na tim svađama s njime i sa HDZ-ovcima koje naziva kriminalcima, narod mu na to kliče pa zato nitko ni u stranci ne vjeruje da se on s Plenkovićem htio miriti i da je zato slao ove dopise”, komentira naš drugi sugovornik koji se ne smatra sklonim Plenkoviću te dodaje da je premijeru trenutno silno stalo do toga da osvoji treći mandat i da time pokaže apsolutnu dominaciju na domaćoj političkoj sceni zbog čega je Plenković duboko zakoračio u kampanju.

Kao što je Plenkoviću stalo do osvajanja trećeg mandata, tako i Milanović teži ka još jednom mandatu na čelu države, a njih dvojica će kako za sada stvari stoje taj cilj nastojati postići ostajući kao i do sada na ratnoj nozi. Štoviše, u vladajućim redovima očekuju se i daljnja zaoštravanja, i novi konflikti koje će i Plenković, i Milanović nastojati okrenuti u svoju korist.

Prema nekim teorijama iz vladajućih redova, lako je moguće i to da Milanović, i Plenković za zajednički stol sjednu tek naredne godine nakon što se odrade i predsjednički, i parlamentarni izbori te da se tek sada popune sve najvažnije fotelje u državi, koje su zbog njihovih ratova upražnjene mjesecima.