‘MILANOVIĆ MORA PRIZNATI RATNE ZLOČINE!’ Stigao direktan i oštar zahtjev: ‘Vučić i on se slažu kao Milošević i Tuđman koji je imao zločinački plan za BiH’

Autor: N.K

Bivši član Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine Ivo Komšić gostovao je na Face televiziji gdje je govorio o napetostima u BiH. Tuđmanovu politiku nazvao je zločinačkom, a Milanovića je pozvao da osudi ratne zločine i traži oprost.

U nastavku prenosimo dio onoga što je Komšić izjavio, a u videu možete pogledati cijelu emisiju.

“Srbija i Hrvatska i nacionalisti na vlasti u BiH nam osporavaju suverenitet, teritorijalni integritet, Ustav BiH, presude, sudove i tužilaštva! Vučić i Milanović su potvrdili da se njihovi stavovi slažu 90, ja bih rekao da se slažu 120 posto! To je nastavak slaganja Miloševića i Tuđmana! Dodik je partner hrvatske države! Oni sada pokušavaju ostvariti ono što nisu uspjeli ostvariti ratom! Misli li Milanović da u Hrvatskoj s takvom politikom opet može dobiti predsjednički mandat?! Dodik želi dobiti ono što je Karadžić izgubio! Dodik je reformirao Karadžićevu RS, a ne dejtonsku RS! Dejtonska RS nije Karadžićeva RS!

“Tuđmanov zločinački plan”

“Kada su počeli daytonski pregovori, Karadžić nije bio uključen u njih! Onog trenutka kada je on dao ostavku na svim funkcijama u RS-u, Karadžićeva RS politički više nije postojala! Daytonom nije legalizirana Karadžićeva, genocidna RS! Dodik – kada je dobio podršku međunarodne zajednice – dobio je podršku da bi razvijao daytonsku RS kao dio BiH! Dodik je inzistirao na ukidanju vojske RS! Dodik je inzistirao da se Karadžić preda! Priznao je genocid! Vremenom, on je RS vratio na početak, na Karadžićevu RS! BiH je linijom u obliku slova S podijeljena na dva dijela! Jedan od prijatelja mi je rekao da je knjigu “Tuđmanov haški profil” čitao kao krimi roman”, rekao je Komšić i dodaje:

“Knjiga nije završena! Postoje dva epiloga te knjige: jedan je ovaj koji se dogodio, a to je da je Tuđmanova politika dobila epilog u Haagu! Tuđmana nisam nacrtao ja, nego Haag! Drugi epilog je priznavanje krivice od strane hrvatske politike! Kao narodi ne možemo voditi nikakvu politiku dok se ne suočimo s onim što je netko u naše ime učinio! Politika koja je počinila zločine u ime naroda mora kleknuti i tražito oprost! Ne možemo voditi poštenu politiku dok se ne priznaju zločini i ne zatraži oprost! Bez pomirenja nemamo izmirenja!

Bavio sam se činjenicama! Prošlo je 30 godina od formiranja Herceg-Bosne! Od tada do danas imamo retuširanje povijesti! Herceg-Bosna je zločinačka tvorevina preko koje je Tuđman ostvarivao svoj zločinački plan u BiH! Taj zločinački plan nije skrojen u BiH, već ga je on skrojio! Da je bio imalo pametan, ne bi snimao svoje razgovore koji su ga kasnije kompromitirali! Nisam mu ništa stavio u usta! Navodio sam samo ono što je on govorio! Tuđman je tražio od HDZ-a u BiH da inzistiraju na razgraničenju BiH! Rekao im je da će to razgraničenje napraviti JNA! Isti onaj JNA koji mu je napravio zločin u Vukovaru! To je profil Franje Tuđmana”, žestoko je poručio Komšić.

Smatra da Izetbegović loše koristi situciju

“Hrvatska politika ne samo da šuti, nego i ovo što rade, kada rade, rade katastrofalno loše, protiv interesa BiH! Ponovo se izbjegavaju činjenice! Izgubili smo prijatelje u svijetu koji bi imali interesa da nas zaštite! Stvari su se promijenile dolaskom Bidena! Mi to nismo iskoristili! Biden šalje svoje ljude da nam pomognu, ali mi to ne koristimo! Imamo i promjenu situacije u EU! Napravljen je potpuni zaokret u administraciji EU! I šta se desi?! Kada su Plenkovića otpilili, u EU, a Dodika pritisli sankcijama – spasio ih je Bakir Izetbegović! Tko spašava te politike? Pa Bakir Izetbegović! Za Bakira su govorili da je Mula Jusuf! Toliko su ga ponižavali i napadali, a on ide da balansirati odnose! Nije pao snijeg da pokrije brijeg nego da se pokaže trag! Bakir je sada pokazao svoj trag, svoj politički profil! Njegovi pregovarači su ljudi iz Europskog parlamenta! Neće nama pomoći Dodik, Čović, Plenković! Oni se sada spašavaju! Sami se ne mogu spasiti, spašava ih Bakir Izetbegović” rekao je, između ostalog, Komšić.

“Problem su Hrvati srednje Bosne”

Na pitanje Senada Hadžifejzovića zašto Bakir hoće da da Izborni zakon Draganu, Komšić odgovara:









“To ne znam! On sada spašava sebe! On ide i pregovara u ime naroda! Nije problem s Plenkovićem pregovarati, ali o neriješenim granicama! Narodi nemaju problem pa da oni pregovaraju o odnosima naroda! Činjenice američke, europske, britanske administracije on pregovorima razvodnjava! On očito ima važan stranački i osobni interes pa to radi! Islamske zemlje se neće miješati u ovu situaciju u BiH! Nedavno je bio sastanak u Saudijskoj Arabiji gdje su se sastale islamske zemlje i Rusija! Danas je potpuno razvijena ideja povezanosti islamskog i pravoslavnog svijeta! Što je tu problem? Problem su Hrvati srednje Bosne! Trebalo bi nastaviti iseljavanje Hrvata iz Hercegovine i onda bi bilo uredu! To su globalne ideje koje su teško provodljive! Islamske zemlje nisu aktivne u ovoj regiji! Za Bakira je i ucjena olakšavajuća okolnost! Nema opravdanja, nema alibija! Srbija i Hrvatska 20 godina rade protiv nas i Bakir sada hoće s njima i nekim trećim pregovarati o nama!”

“Milanović treba priznati ratne zločine”

“Sve to je razvodnjavanje pritisaka koji dolaze izvana i koji su na našoj strani! Možemo razgovarati o odnosu Hrvata i Bošnjaka, ali ne u BiH, nego odnosu Hrvatske i BiH! Ako Milanović hoće popraviti odnose Bošnjaka i Hrvata, neka prizna ratne zločine i haške presude! Nije problem samo Bakir i njegov SDA! Problem su i ostale stranke! Opozicija ne može djelovati dok se ne ujedini! Moraju napraviti zajedničku platformu za djelovanje! Važno je da se stranke ujedine u pregovorima oko Izbornog zakona! Pustili su Bakira da pregovara i to radi jako loše, katastrofalno! Opozicija se ne ponaša u skladu s vremenom i odgovornostima koje bi trebali imati u ovom trenutku! Ponašaju se kao da ih se pregovori ne tiču! Kada su pregovore prepustili Bakiru, likvidirali su državu! Dodik ne predstavlja Srbe, nego državu! Dodik, Senade, predstavlja i tebe i mene! Opozicija se nije ujedinila jer se privatni interes stavlja ispred stranačkog, a stranački ispred državnog! Amerikanci i Europljani su poručili da hoće građansko uređenje! Građanstvo je glavni resurs koji mi imamo! Nije samo Predsjedništvo etnički podijeljeno, podijelili su tako i sva ministarstva na svim nivoima vlasti! Rješenje treba tražiti u strankama koje su demokratske i liberalne! One se moraju osnažiti i objediniti zajedničkom platformom na kojoj će se napraviti predizborna koalicija.”

“S Čovićem treba prekinuti razgovore”

Hadžifejzović je Komšića upitao i hoće li se nešto desiti u narednom periodu.









“Moglo bi se nešto desiti ako bi Bakir prekinuo razgovarati oko Izbornog zakona s Čovićem! Čović nije naš partner za razgovor i s njim treba prekinuti razgovore! Čović treba ići pod sankcije! Sklonite nam ove, nema s njima napretka! Zamislite da sam ja sa Bobanom pregovarao! Ova država bi prodisala uvođenjem jako malo stvari! Državna administracija nam sve potroši! Mi svi radimo za njih! Washingtonski sporazum smo napravili za tri dana! Holbruk je sve pokvario sporazumom Tuđmana i Miloševića! Nisu Bakiru partneri Čović i Plenković! Jesu, ali pod određenim uvjetima! Njegovi partneri su američka, britanska i europska administracija! Bakir Čovića spašava direktno, Dodika indirektno! Da mi je otac, napolje”, kazao je Komšić.