MILANOVIĆ MNOGIMA STAO NA ŽULJ, PROZVALI GA SEVER I STANKOVIĆ: Uredno ste gostovali na televiziji koju nazivate Yutel kada vam je trebalo

Autor: M.P.

Novinarka Maja Sever reagirala je na današnje izjave predsjednika Zorana Milanovića u kojima je žestoko napao HRT i njegove urednike, a u izravnoj komunikaciji i novinare, prozvavši tu javnu televiziju korumpiranom.

HRT se već oglasio priopćenjem u kojem su najoštrije osudili istup predsjednika Republike, nazvavši to ‘napadom s pozicije moći na novinarsku slobodu i uređivačku politiku javnog medijskog servisa’.

Maja Sever, zaposlenica HRT-a, u objavi na svom Facebook profilu kaže da to što je napisala nije priopćenje već poruka.

Navela je da su Ivana i Vale, novinari koje je Milanović danas kao zaposlenike HRT-a prozvao, ljudi koji imaju plaću, vjerojatno, ispod hrvatskog prosjeka te da su vrijedni i kvalitetni novinari.

“Ona zna vjerojatno sve klince kojima treba asistent u nastavi u Splitu. Zna i sve doktore po splitskim bolnicama i i nije joj teško tražiti informaciju koja je važna za naše građane i gledatelje u bilo koje doba dana. Vale je u našem sindikalnom izvršnom odboru. Svaka akcija radi se uz njegovu podršku i pomoć. Pa i pokušaj da se upravi objasni da nije normalno da više od 70 posto zaposlenih na HRT-u ima plaću ispod hrvatskog prosjeka”, piše Sever i dodaje da novinari nisu odgovorni za uređivačku politiku niti za odluke rukovodstva HRT-a već da su često žrtve tih odluka.

‘Na dodjeli nagrade Ponos Hrvatske isto ste tako mirno sjedili pokraj prvog čovjeka HRT-a i na njega niste vikali’

Sever je zatim prozvala Milanovića rekavši da spada u skupinu koja nije osigurala da HRT neovisno radi, da jača profesionalizam i da se odlijepi od politike.

“I vrlo dobro znate zašto. Zakon koji je omogućio upravi HRT-a da radi što hoće i da im nitko ništa ne može izglasala je vaša većina. Vaša vlada nije prihvatila Medijsku strategiju, nije osigurala zakone koji će jamčiti neovisnost javnog servisa i regulatornih tijela. Isto tako dok s jedne strane napadate i vrijeđate Ivanu i Valeta, uredno ste gostovali na toj televiziji koju sada nazivate Yutel kada vam je trebalo. Niste demonstrativno iskoristili prostor u studiju uživo u predizbornoj kampanji da kažete sve što nas ide. Sjećam se na dodjeli nagrade Ponos Hrvatske isto ste tako mirno sjedili pokraj prvog čovjeka HRT-a i na njega niste vikali. Javna radio televizija važna je za svako društvo. Ne moram objašnjavati da ne branim rukovodstvo HRT-a”, napisala je Sever i dodala da smatra da je uređivačka politika loša te da rukovodstvo nema pojma što je javni interes i javni servis.









“Ali za to su krivi Kazimir Bačić, Renato Kunić, Bruno Kovačević i Katarina Periša i ostali rukovoditelji. Prozivajte njih, ne Ivanu i Valeta”, poručila mu je Sever.

Reagirao i Aleksandar Stanković

Aleksandar Stanković, urednik emisije ‘Nedjeljom u 2’, također je reagirao na Milanovićev istup.

“Podrška kolegici Ivani Šilović koju je Milanović danas napao. Hrt je daleko od bajne sredine, pisao sam jučer o tome, ali da predsjednik pred svima napadne najmanju ribu u hranidbenom lancu je isto kao da dođem u Dinamo i zbog Mamića odvalim šamar čovjeku koji čisti kopačke”, napisao je na svom Facebook profilu.









Sve je počelo zbog gostovanja Zlate Đurđević na HRT-u

Podsjetimo, predsjednik Milanović se danas u Splitu posvađao s novinarima HRT-a rekavši im da je politički program te kuće sramota, na razini Sovjetskog Saveza. Zapravo je bio iznerviran jučerašnjim gostovanjem Zlate Đurđević u emisiji Otvoreno, gdje joj je, kako tvrdi, podmetnut gost za što ona nije znala.

“Novinari, nemojte biti solidarni s jedinim medijem koji zna da će prvog u mjesecu dobiti plaću. Gospođa Đurđević je prevarena, često se to i meni događalo, jako je važno hoće li u emisiji biti samo kandidati ili će se kao truli klip ubaciti netko tko je kritičar gospođe Đurđević. Urednik je donio tu odluku. Uvjeren sam da vi to ne radite. Viteška borba, ne hvatanje za neka mjesta. To Yutel nikad neće shvatiti. Meni je teret na duši jer sam ukinuo Vjesnik jer je bio partijska novina”, rekao je predsjednik Milanović nakon svađe s novinarima.